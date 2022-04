Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Feuer in Handwerksbetrieb – Ein Mann leicht verletzt

Klein-Krotzenburg (ots)-(aa) – Bei einem Feuer am Freitagmittag in der Dieselstraße wurde der Inhaber eines Handwerksbetriebes verletzt und kam mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Brand wurde gegen 13.40 Uhr gemeldet.

Der Schaden steht noch nicht fest. Die Halle wurde durch die Polizei versiegelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

Einbruch in Bäckerei – Neu-Isenburg

(ots)-(aa) – Einbrecher drangen in der Nacht zu Freitag 22.04.2022 in der Frankfurter Straße in eine Bäckerei ein. Zwischen 22.30-04.40 Uhr hatten die Täter die Eingangsschiebetür gewaltsam aufgedrückt. Im Verkaufsraum stahlen sie aus der Kasse das Wechselgeld und verschwanden wieder.

Die Kripo Offenbach bittet Zeugen, die im Bereich der 140er-Hausnummer verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Autofahrerin fuhr gegen Sperranhänger

Langenselbold/A 45 (ots)-(aa) – Offensichtlich “nur” leicht verletzt wurde eine VW-Fahrerin bei einem Unfall am Freitagnachmittag auf der A45. Kurz nach 14 Uhr war die 60-jährige Beetle-Lenkerin auf einen Sperranhänger, der wegen einer Baustelle zwischen der Anschlussstelle Langenselbold West und dem Autobahndreieck Langenselbold auf dem linken Fahrstreifen stand, aufgefahren. Die Frau aus Langenselbold kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Schaden an dem Sperranhänger und dem VW wird auf etliche zehntausend Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt und der Sperranhänger verladen werden. Der Verkehr wurde zunächst über den Seitenstreifen umgeleitet und die Autobahn war anschließend bis etwa 16 Uhr gesperrt.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 17. Kalenderwoche 2022

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig (ots)-(aa) – Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

25.04.2022:

B 45, Dieburg in Richtung Hanau, Ende der Ausbaustrecke Hanau-Steinheim (Unfallschwerpunkt); L 3347, Nidderau-Osheim in Richtung Roßdorf, im Bereich des Bahnübergangs (Unfallschwerpunkt);

26.04.2022:

L 3178, Bad Soden-Salmünster in Richtung Mernes, zwischen K 888 und L 3179 (Unfallschwerpunkt); B 486, Urberach in Richtung Langen, zwischen Rödermark und Bulau (Wildgefahrenstrecke); B 486, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Wildgefahrenstrecke);

27.04.2022:

L 3121, Rodgau in Richtung Seligenstadt, zwischen Seligenstadt und Waldrand (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Ortseingang Mainflingen, zwischen Ortseingang und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 3313, Neu-Isenburg in Richtung Offenbach, im Bereich des E-Werks (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

28.04.2022:

K 854, Langenselbold in Richtung Erlensee, im Bereich Ausbauende Erlensee (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinien und AS B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau- Hafen (Unfallschwerpunkt);

29.04.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

30.04. und 01.05.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt).

