Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bad Homburg-Gonzenheim (ots)-(pa) – In Bad Homburg-Gonzenheim verursachten erfolglose Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag 21.04.2022 einen Schaden von rund 500 Euro an einem Supermarktgebäude. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte über Nacht versucht, gewaltsam die Eingangstür eines in der Gunzostraße gelegenen Lebensmittelmarktes aufzuhebeln.

Die Tür hielt stand, sodass die Täter ihr Vorhaben abbrachen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Mazda touchiert und davongefahren

Friedrichsdorf-Seulberg (ots)-(pa) – Am Freitagvormittag 22.04.2022 gegen 10.05 Uhr kam es in Friedrichsdorf-Seulberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 10.05 Uhr war eine 47-jährige Friedrichsdorferin gerade dabei, ihren Mazda in der “Obere Römerhofstraße” zu wenden, als ein anderes Fahrzeug aus Richtung Gonzenheimer Landstraße kommend an ihr vorbeifahren wollte.

Als die Mazda-Fahrerin hierzu anhielt, passierte der Pkw die Stelle ohne ausreichenden Abstand, sodass er das Heck des Mazda touchierte. Anstatt anzuhalten fuhr die Person am Steuer verbotenerweise weiter und in Richtung “Am Zollstock” davon.

Es soll sich beim Fahrzeug des oder der Verantwortlichen um einen hellblauen Pkw gehandelt haben, dessen Beifahrerseite nun einen Schaden aufweisen dürfte. Ein Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Königstein, Falkensteiner Straße, Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen