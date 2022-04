Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montag 18.04.2022 um 11:00 Uhr bis Donnerstag 21.04.2022 um 10:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte “In den Neugärten” ein. Hier brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat In den Neugärten verdächtige Personen bemerkt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ludwigshafen: Wer vermisst sein Fahrrad – Eigentümer gefunden

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Die Mutter eines 8-jährigen Kindes meldet sich am Donnerstagabend 21.04.2022 überglücklich bei der zuständigen Dienststelle. Sie hatte erst durch den Presseaufruf von dem Diebstahl des Fahrrads erfahren.

Fassade mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen (ots) – An einer Fassade im Bereich der Rheinschanzpromenade wurden am 20.04.2022 Farbschmierereien festgestellt. Die betroffene Fassade befindet sich direkt hinter der “Roten Bank”, die am 08.03.2022 anlässlich des Internationalen Frauentags eingeweihte wurde.

Die Polizei ermittelte vor Ort einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus Ludwigshafen, der bereits am 07.04.2022 die Tat verübte. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Mittwoch 20.04.2022 um 14:30 Uhr, parkte ein 27-Jähriger seinen weißen VW-Golf in der Benzstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er am Donnerstag 21.04.2022 um 15:00 Uhr, wieder wegfahren wollte, musste er einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange feststellen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Telefonbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 21.04.2022, versuchte kurz nach 14:00 Uhr ein angeblicher Officer des Justizministeriums an die persönlichen Daten eines 30-Jährigen zu gelangen. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon Unbekannten gegenüber an!

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.