Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Speyer (ots) – Am vergangenen Donnerstag kam es wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen und Nachrichten. In einem Fall kam es auch zum Schadenseintritt. Vor allem tagsüber versuchen die Betrüger es mit vielfältigen Methoden.

In vielen Fällen rufen die Betrüger zuhause an. Sie geben sich beispielsweise als Polizeibeamte aus und fragen zuerst danach, ob man in der Vergangenheit etwas über Einbrüche mitbekommen habe. Unabhängig von der Antwort lenken sie das Gespräch dahingehend, dass die Betrüger Wissen über die finanzielle Situation der vermeintlichen Opfer bekommen wollen. Sie fragen nach Tresoren, Schmuck oder Bargeld.

In anderen Fällen melden sich Betrüger, indem sie eine Nachricht per Messenger auf das Handy senden. Darin geben sie vor, ein Bekannter oder Verwandter zu sein, der sich in einer Notlage befände. Häufig bedienen sie sich eines sogenannten “Schock-Moments”. Dann erbitten oder fordern die Betrüger finanzielle Leistungen. So am 19.04.2022 gegen 16:00 Uhr. Hier bekam eine 66-jährige Frau eine Nachricht auf ihr Handy. Ihr angeblicher Sohn bat um die Begleichung mehrerer Rechnungen, da er sein Handy verloren und eine neue Nummer habe. Erst als die Frau zwei Tage später ihren Sohn persönlich traf, fiel der Schwindel auf und es wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und rät:

Die Geschichten sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Raten sie nicht wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer auf, den Namen selbst zu nennen. Erfragen Sie Dinge, die nur der richtige Verwandte/ Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis.

Die Polizei fragt niemals danach, ob sie Bargeld oder Schmuck zuhause haben. Und niemals fordert die Polizei Sie auf, dies auszuhändigen. Sollten Sie in solchen Fällen Anrufe erhalten, in denen sich jemand als Polizei ausgibt, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie nach Möglichkeit von einem anderen Gerät oder Handy aus bei der für Sie zuständigen Polizeidienststelle zurück.

Gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein.

Überprüfen Sie auch bei Nachrichten, ob es sich wirklich um die Person handelt, die er oder sie vorgibt zu sein. Veranlassen Sie möglicherweise Videoanrufe oder kontaktieren Sie selbst weitere Bekannte auf Ihnen bekannten Rufnummern.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am 21.04.2022 wurden durch die Polizei Speyer zwei Kontrollstellen in der Auestraße durchgeführt. Dabei kontrollierten die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr sowie zwischen 11:45 Uhr und 14:00 Uhr die Verkehrsteilnehmenden mit dem Schwerpunkt der Verkehrssicherheit.

In der ersten Kontrollphase konnten die Einsatzkräfte ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und zwei Mal ein benutzen des Mobiltelefons feststellen. Während der zweiten Kontrollphase stieg die Zahl der Verstöße deutlich. Hier kam es zu vier Verstößen gegen die Gurtpflicht und 10 Fahrzeugführende nutzen ein Mobiltelefon während der Fahrt.