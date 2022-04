Zusammenstoß zwischen PKW und LKW (siehe Foto)

Birkweiler (ots) – Am Freitagmorgen 22.04.2022 gegen 09.30 Uhr, wollte eine 58-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin bei Birkweiler auf die B10 in Fahrtrichtung Annweiler nach links auffahren. Hierbei übersah sie einen von links kommenden LKW, der die B10 in Richtung Landau befuhr, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde die Frau aufgrund der ausgelösten Frontairbags nur leicht verletzt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Der PKW wurde im Frontbereich total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch der LKW wurde durch den Aufprall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde Verkehrsregelung betrieben und es kam nur kurzzeitig zur Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verlorener Lattenrost sorgt für Verkehrschaos

BAB 65/Landau-Zentrum (ots) – Am Donnerstag 21.04.2022 gegen 17:32 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf dem Anhänger transportierte er einen nagelneuen Lattenrost. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Zentrum fiel der völlig ungesicherte Lattenrost vom Anhänger und landete auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten Brems-und Ausweichmanöver durchführen, um nicht mit dem Lattenrost zu kollidieren. Der Lattenrost wurde durch die eingesetzten Beamten von der Fahrbahn geräumt. Zu einer Schädigung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Der Verlierer wurde durch die eingesetzten Beamten auf der Autobahn angetroffen und ihm wurde die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung untersagt. Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Erneuter Einbruch in eine Apotheke

Edesheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag 21.04.2022 und Freitag 22.04.2022, kam es zu einem erneuten Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Speyerer Straße. Die bisher unbekannten Täter drangen über ein Fenster in die Apotheke ein, welches noch durch einen vergangenen Einbruch beschädigt war.

Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten einen 2-stelligen Betrag. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.

Zwei Fahrraddiebstähle in einer Nacht

Böbingen (ots) – In der Nacht von Samstag, den 16.04.2022 auf Sonntag, den 17.04.2022 kam es in Böbingen im Bereich der Luitpoldstraße sowie im Feld zu jeweils einem Fahrraddiebstahl. Gestohlen wurden zwei Mountainbikes. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrradfahrerin bei Unfall auf der B 272 verletzt

Essingen (ots) – Eine verletzte Fahrradfahrerin und rund 2000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B 272 am Donnerstagmittag. Eine 24-jähige Radfahrerin wollte zwischen Essingen und Hochstadt mit ihrem Liegerad von einem Feldweg kommend die B 272 queren.

Hierbei übersah sie einen 58-jährigen Autofahrer der die B 272 in Richtung Hochstadt befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Die B 272 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Unfall mit Totalschaden

Edesheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei total beschädigten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend, 18.30 Uhr, in der Rhodter Straße in Edesheim. Ein 35-jähriger Opel-Corsa-Fahrer befuhr die Schloßstraße in Richtung Rhodter Straße und bog hier nach rechts ab. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem von rechts kommenden 60-jährigen VW-Passat-Fahrer, der die Rhodter Straße in Richtung Rhodt befahren hatte.

Beide Parteien warfen sich gegenseitig vor, den Unfall verursacht zu haben. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Die PKW waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden. Da auch noch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spezialfirma mit deren Beseitigung verständigt werden.