62-Jähriger niedergeschlagen und beraubt

Mainz-Neustadt (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 22.04.2022 kam es in der Parcusstraße zu einem schweren Raubdelikt, bei dem ein 62-jähriger Mainzer schwer verletzt wurde. Im Laufe des Abends geriet der Mann in einer Gaststätte in verbalen Streit mit einem 17-jährigen Heranwachsenden.

Nach Verlassen der Lokalität setzte sich der Streit fort und es kam zu Handgreiflichkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige dem 62-Jährigen mit einem Schlagwerkzeug unvermittelt ins Gesicht, entwendete dem Verletzten der mittlerweile zu Boden gefallen war, einen hohen 3-stelligen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit allen verfügbaren Funk- und Zivilstreifen der Mainzer Polizei, konnte der 17-Jährige im Bereich der Mainzer Neustadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Geschädigte musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Mainz-Bingen

Körperverletzung

Bingen (ots) – 21.04., Breitestraße, 22:37 Uhr. – Zwischen 2 Männern entbrannte ein Streit, da der eine seine Musik zu laut im PKW aufgedreht hatte. Im Verlauf nahm der Beschuldigte eine Holzlatte und schlug dem Geschädigten in den Bauch.

Er wurde dabei leicht verletzt, verzichtete aber auf die Versorgung durch einen Rettungswagen.

Körperverletzung

Bingen (ots) – 21.04., Hasengasse, 22:00 Uhr. – Donnerstag wurde ein leicht alkoholisierter Mann von 2 Personen in der Nähe des City Centers verfolgt. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Verfolger dem Mann plötzlich mit einem Pfefferspray ins Gesicht sprühte und danach wegrannte.

Er konnte nicht mehr aufgespürt werden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Mann wurde durch Rettungskräfte versorgt.

Rettungseinsatz aufgrund eines medizinischen Notfalls

Oppenheim (ots) – Am Freitag 22.04.2022 gegen 15:15 Uhr begaben sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Polizei gemeinsam in die Wormser Straße in Oppenheim. Zuvor war ein Notruf eingegangen, wonach sich eine männliche Person an der Örtlichkeit in einer Notlage befinde. Vor Ort wurde ein bewusstloser 52-jähriger Bauarbeiter aufgefunden.

Nachdem der Mann durch ein Dachfenster erfolgreich durch Feuerwehrkräfte gerettet werden konnte, wurde er für eine weitere Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach den Feststellungen der Rettungskräfte handelte es sich um eine rein medizinische Ursache.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen mussten die Wormser Straße zeitweise gesperrt und Schaulustige zurückgehalten werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eindringlich darum, solche Einsatzmaßnahmen nicht zu stören und ein professionelles sowie reibungsloses Handeln der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – 21.04., Saarlandstraße, 13:00 Uhr. – Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stefan-George-Straße. Dabei wurden sie auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam und unterzogen diesen einer Kontrolle.

Am Roller fehlte das gesetzlich vorgeschriebene Versicherungskennzeichen, obwohl dieser eine Geschwindigkeit von mindestens 25 km/h erreichen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gensingen (ots) – 21.04., Alzeyer Straße, 21:34 Uhr. – Ein augenscheinlich Betrunkener fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Schotterhaufen, der sich im Innenhof eines Anwesens befand. Zeugen berichteten, dass er vorher mehrmals versucht hatte, das Auto wegzufahren. Am PKW entstand Sachschaden. Bei dem Mann wurde ein Promille-Wert von 2,08 gemessen.

Diebstahl aus Wohnhaus

Bingen (ots) – Dr.-Sieglitz-Straße, 21.04. – Eine Hausbewohnerin ging in ihren Vorgarten, um ein Vogelhäuschen zu befüllen und zog ihre Haustüre nur mit Schnapper zu. Nach wenigen Minuten bemerkte sie, dass ihre auf dem Küchentisch abgelegte Geldbörse fehlte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Geschwindigkeitsmessung – Zweiradkontrolle

Sprendlingen/L415 (ots) – Am 22.04.2022 im Zeitraum zwischen 14-18:00 Uhr führten Beamte der PI Bingen eine Geschwindigkeitsmessung auf der insbesondere bei motorisierten Zweiradfahrern beliebten L415 zwischen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim durch.

Neben der Messung der gefahrenen Geschwindigkeit wurde das Augenmerk auf technische Veränderungen an Krafträdern gelegt. Im Rahmen der Kontrolle konnten keinerlei Geschwindigkeitsverstöße begangen durch Fahrer von Motorrädern bzw. Leichtkrafträdern festgestellt werden.

Bei allen 19 in diesem Zeitraum kontrollierten Zweirädern traten keine technischen Veränderungen zu Tage. Durch keinen der Verkehrsteilnehmer wurden bewusste Manipulationen an den immer wieder thematisierten Auspuffanlagen vorgenommen. Insgesamt wurden 9 Geschwindigkeitsverstöße, allesamt begangen durch Fahrer*innen vierrädriger Kraftfahrzeuge dokumentiert.

In 8 Fällen bewegten sich die Verantwortlichen noch im Bereich eines Verwarnungsgeldes, lediglich in einem Fall musste eine Anzeige vorgelegt werden. Der 71-jährige Fahrzeugführer wurde bei erlaubten 100km/h mit 126km/h gemessen. Er muss nun mit 1 Punkt in Flensburg, sowie einer Geldbuße von 150 Euro rechnen.

Während der Kontrolle eines 28-jährigen Verkehrssünders konnten zudem Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum gewonnen werden, was sich im Rahmen der Durchführung eines Drogenschnelltests bestätigte.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.