Die Tücken der modernen Technik…

Kaiserslautern (ots) – Hilfe suchend hat sich ein Elternpaar am Donnerstag 21.04.2022 an die Polizei gewandt. Das 8-monatige Kind war im Auto eingeschlossen. Die Türen hatten sich verriegelt und der Schlüssel lag im Innenraum. Die Mutter das Baby in den Kindersitz auf der Rückbank des Fahrzeugs gesetzt und die Tür anschließend zugemacht.

Während sie zur Fahrertür lief, um einzusteigen, hatten sich die Türen des Fahrzeugs selbständig verriegelt. Weil sich der Schlüssel allerdings in der Handtasche auf dem Beifahrersitz befand, waren die Türen nicht mehr von außen zu öffnen.

Auf Wunsch des Paares verschafften sich die Polizeibeamten mit Hilfe eines Nothammers schnell Zugang zum Wagen, konnten die Handtasche aus dem Innenraum “angeln” und so mit Hilfe des Schlüssels die Türen wieder öffnen. Dem Baby ging es gut.

Das Beispiel zeigt, wie sich die Tücken der modernen Technik auswirken können. Deshalb möchten wir insbesondere die Nutzer von Fahrzeugen mit sogenannten Keyless-Go-Systemen dafür sensibilisieren. Unsere Empfehlung: Beim Aussteigen besser den Schlüssel bei sich tragen und ihn nicht im Wageninneren deponieren! |cri

Drogen, Messer und 63 Elektrogeräte gefunden

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht stand, eine Spielekonsole gestohlen zu haben, hat die Polizei am späten Donnerstagabend die Wohnung eines jungen Mannes im Stadtgebiet durchsucht. Die Konsole konnte dabei zwar nicht ausfindig gemacht werden, dafür entdeckten die Ermittler eine geringe Mengen Drogen, mehrere nicht zulässige Messer sowie insgesamt 63 elektronische Geräte, teilweise neuwertig, teilweise schon etwas älter, darunter Smartphones, Laptops, Kopfhörer und Digitalkameras.

Bislang konnten die Geräte keiner Straftat zugeordnet werden. Der 21-jährige Mann machte keine Angaben zur Herkunft der Sachen. Fest steht allerdings, dass auf ihn Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz zukommen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Graffiti verursacht erheblichen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Am 21.04.2022 wurde der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die Lokleitung Ludwigshafen am Rhein mitgeteilt, dass am HBF Kaiserslautern ein Graffiti festgestellt wurde. Der Mitarbeiter der DB AG stellte das Graffiti, welches eine Größe von 70 qm hatte, am Donnerstagmorgen auf einem in der Abstellanlage Kaiserslautern befindlichen Zug fest.

Durch das vermeintliche Kunstwerk entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.450 EUR. Die Ermittlungen hierzu wurden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern aufgenommen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

In Betriebsgebäude eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind n der Nacht zu Freitag in ein Betriebsgebäude in der Barbarossastraße eingestiegen. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil der Alarm ausgelöst worden war. Mehrere Streifen rückten aus, umstellten das Gebäude und suchten schließlich die Räume mit Unterstützung eines Diensthundes ab. Die Täter hielten sich aber nicht mehr im Gebäude auf. Sie waren offenbar nach der Alarmauslösung mit leeren Händen wieder geflüchtet. Da die Eindringlinge allerdings im Anwesen diverse Türen aufgehebelt hatten, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Bei der Suche in der Umgebung wurde ein Koffer mit einem Bohrhammer gefunden. Ob er von den Tätern auf der Flucht zurückgelassen wurde, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, denen insbesondere im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am nördlichen Stadtrand von Kaiserslautern einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Am Donnerstagnachmittag fiel auf, dass der Automat in der Kreuzhofstraße gewaltsam geöffnet wurde. Die Diebe nahmen sowohl die Geldkassette als auch Zigaretten mit. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Auch die Tatzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Aufbruch gegen 16.30 Uhr. Zeugen, die beobachtet haben, wer sich zuvor an dem Automaten zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri