18-Jährige leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Donnerstagabend 21.04.2022 leistete eine 18-jährige Deutsche am Mannheimer Hauptbahnhof Widerstand gegen die Maßnahmen der Bundespolizei. Gegen 21:45 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof durch Reisende über einen möglichen Einbruchsversuch in ein Ladengeschäft im Untergeschoss des Hauptbahnhofs informiert.

Vor Ort stellten die Beamten die Tatverdächtige sowie eine weitere männliche Person fest. Befragungen ergaben, dass die beiden Personen in der Vergangenheit ein Paar waren. Die 18-Jährige hat nun den Exfreund bei dessen Arbeit aufgesucht. Im Zuge dessen ist es zu Streitigkeiten zwischen den beiden gekommen. Zu einem Einbruchsversuch ist es jedoch nicht gekommen.

Die Beamten verwiesen die Heranwachsende des Ladens, um die Situation zu entschärfen. Dieser Aufforderung kam die 18-Jährige nur widerwillig nach. Beim Verlassen des Geschäftes beleidigte die Tatverdächtige die Beamten mit verschiedenen Kraftausdrücken. Im weiteren Verlauf versuchte die junge Frau sich mehrfach durch Weglaufen der polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Die Polizisten unterbanden die Fluchtversuche durch ein Ergreifen am Arm der Frau. Hiergegen wehrte sich die 18-Jährige vehement, sodass sie letztlich am Boden gefesselt werden musste. Auch auf dem Weg zur Dienststelle am Hauptbahnhof leistete die Heranwachsende weiterhin Widerstand. Bei den Widerstandshandlungen wurde niemand verletzt.

Die Frau erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Geldbörse aus Hosentasche gestohlen

Mannheim-Jungbusch (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am frühen Freitagmorgen 22.04.2022 einem 33-jährigen Mann die Geldbörse aus der Hosentasche. Der 33-Jährige traf kurz nach 04 Uhr in der Werftstraße auf den dunkelhäutigen Mann, der sich ihm als Alex vorstellte. Hierbei entwendete der Mann dem Geschädigten zunächst unbemerkt den Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend flüchtete er in Richtung Jungbuschbrücke.

Täterbeschreibung:

männlich, dunkle Hautfarbe, gelockte Haare, schlanke Statur. Gepflegtes Äußeres, bekleidet mit beigem oder weißem Hemd und blauer Jacke. Er sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Lkw durch Engstelle gefahren und Tank aufgerissen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Freitagmorgen 22.04.2022 fuhr ein Lastwagen mit Tankauflieger im Stadtteil Neckarstadt durch eine Engstelle und beschädigte sich dabei den Treibstofftank. Der Fahrer des Tanklastzugs war gegen 09 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs.

Trotz Sperrung für Lastwagen fuhr der Lkw-Lenker in die Engstelle in Höhe der sogenannten ABB-Brücke ein, wodurch die Absperrung der Engstelle beschädigt und der Treibstofftank des Lastzugs aufgerissen wurde und Kraftstoff austrat.

Der Fahrer das Tankzugs fuhr jedoch zunächst in Richtung Viernheim weiter und wechselte dann am Autobahnkreuz Viernheim auf die A 6 in Richtung Frankfurt. Kurz vor dem Autobahndreieck Viernheim konnte das Fahrzeug schließlich durch eine Polizeistreife ausgemacht und gestoppt werden.

Das Fahrzeug befand wies einen aufgerissenen Dieseltank auf, hatte auf dem Weg zwischen Engstelle und Antreffort bereits einen Teil seines Treibstoffs verloren und eine Kraftstoffspur auf der Fahrbahn hinterlassen.

Die von der Dieselspur betroffenen Fahrstreifen wurden gesperrt. Sämtliche Straßen nach waren nach einer sechsstündiger Sperrung wieder frei. Eine Fachfirma hatte die Reinigungsarbeiten gegen 15 Uhr abgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem auch hinsichtlich der entstandenen Schäden, dauern an.

Sachbeschädigung an Kirche – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.04.2022 beschädigte ein oder mehrere Unbekannte das Fenster und die Grünfläche einer Kirche in der Abendröte. Vermutlich durch einen Steinwurf wurde ein Seitenfenster beschädigt. Außerdem wurden knapp 1,5 Quadratmeter einer Rasenfläche hinter dem Kirchengebäude durch das Unterhalten eines offenen Feuers verbrannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Verdächtiges im Zeitraum von 20.30-09.30 Uhr beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 0621/718490 zu melden.

Trickdiebe erbeuten Bargeld – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmittag 21.04.2022 verschafften sich eine Frau und ein Mann unter dem Vorwand Antiquitäten zu kaufen Zutritt in eine Wohnung in der Weißenburgstraße. Dort verwickelten sie den lebensälteren Bewohner gegen 12:30 Uhr in ein Gespräch und nutzten die Ablenkung zum Diebstahl einer Geldkassette sowie eines Etuis mit Bargeld.

Als der Bewohner den Diebstahl von mehreren tausend Euro bemerkte, waren die beiden Täter bereits mit der Beute flüchtig. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, 1,75 m groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht, gepflegtes Äußeres Vollbart, lange schwarze Haare bis zum Nacken, trug ein dunkles braunes T-Shirt, dunkelbraune Jacke mit Kapuze, hellbraune Schuhe mit weißen Streifen, schwarze Ledertasche (Laptoptasche), sprach dezentem Mannheimer Dialekt, laut eigenen Angaben aus Mannheim.

weiblich, 1,65 m groß, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht, schwarze lange Haare bis zur Brust zum Zopf zusammengebunden, auffällige bunte Ohrringe, bekleidet mit einer Bluse im Tigermuster mit Kragen, schwarzer knielanger Rock, schwarze Lackschuhe, Ehering und Armband.

Möglicherweise versuchten die beiden Beschriebenen schon zuvor Kontakt mit anderen Bewohnern des Stadtteils aufzunehmen umso in deren Wohnungen zu gelangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, selbst betroffen waren oder die Gesuchten identifizieren können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.