Fulda (ots) – Nachdem es in der Nacht von Mittwoch 20.04.2022 auf Donnerstag 21.04.2022 an unterschiedlichen Standorten in der Innenstadt von Fulda zu mehreren Bränden kam, gelang es der Polizei eine 51-jährige Frau festzunehmen. Mehrere Zeugen hatten die Frau im Bereich von Brandstellen im Michaelsberg und der Magdeburger Straße gesehen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten aufgrund der Beschreibung durch die Zeugen noch am Donnerstag 21.04.2022 zur Identifizierung der 51-Jährigen. Gegen 19 Uhr wurde die Frau im Bereich des Bahnhofs Gersfeld festgenommen. In den mitgeführten Sachen der Frau stellten die Beamten zudem Beweismittel sicher.

Die 51-Jährige soll zudem für einen weiteren versuchten Brand an einem Garagentor in der Baugulfstraße verantwortlich sein. Dieser Brand wurde am 21.04.22 gemeldet.

Die Hintergründe der Taten sind derzeit noch nicht abschließend geklärt und Bestandteil der weiterhin andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird die Beschuldigte am Freitagnachmittag 22.04.2022 dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt.

________________________________________________________________________Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen