Kassel (ots) – Am Freitag 22.04.2022 gegen 15:30 Uhr, wurden im Wolfsanger in der Verlängerung des Roßpfades, in Richtung der Fulda, 8 geschächtete Schafe auf einer Wiese aufgefunden.

Wer in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

