Bad Dürkheim: Mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim / Friedelsheim / Wachenheim / Herxheim am Berg (ots) – Am 21.04.2022 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Von 11:10 – 12:20 Uhr wurde zunächst das Durchfahrtsverbot im Wirtschaftsweg der Verlängerung Im Kaisergarten in Friedelsheim kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt vier Fahrzeugführer wegen des Missachtens des Durchfahrtsverbotes verwarnt. Weitere sechs Fahrzeuge fuhren ebenfalls in den Wirtschaftsweg ein, wendeten jedoch bei Erblicken der Beamten, noch bevor sie kontrolliert werden konnten.

Von 13:30 – 14:20 Uhr wurde anschließend eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laserpistole in Wachenheim an der Weinstraße an der Altenbach durchgeführt. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 17 Fahrzeuge gemessen. Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Zuletzt wurde im Zeitraum von 14:30 – 15:35 Uhr die Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Herxheim am Berg gemessen. In dieser Zeit passierten insgesamt 36 Fahrzeuge die Messstelle. Bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 30km/h kam es zu insgesamt 6 Verwarnungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48km/h.

Freinsheim: Einbruch in Grundschule

Freinsheim (ots) – Im Tatzeitraum vom 20.04.2022, 15:00 Uhr bis zum 21.04.2022, 07:35 Uhr kam es in der Haintorstraße in Freinsheim zu einem Einbruch in die dortige Grundschule. Bislang unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich mit einem aufgefundenen Generalschlüssel, widerrechtlich Zugang zum Schulgebäude. Im Kellerbereich wurde mindestens ein Schrank geöffnet und vermutlich durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Weiterhin wurden auf dem Schulgelände zwei Lampenschirme, welche an der Eingangstür befestigt waren, abgerissen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Verkehrsunfallflucht schnell geklärt

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 15:35 Uhr wurde der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrsunfallflucht in der Zeppelinstraße in Grünstadt gemeldet. Eine Zeugin konnte erkennen wie das flüchtige Fahrzeug beim Abbiegen einen geparkten BMW gestreift hatte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich laut Zeugin um einen weißen Transporter einer Baumarktkette. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte das flüchtige Fahrzeug schließlich durch eine Streife der Polizei Grünstadt im Stadtgebiet aufgespürt werden. Am dem Transporter wurde ein frischer und vor allem korrespondierender Schaden festgestellt. Weiterhin wurden Lackproben an den jeweiligen Fahrzeugen entnommen. Gegen die Fahrerin des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

