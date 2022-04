Freinsheim: Lise de la Salle „When Do We Dance?“ am 15. Mai 2022

Freinsheim – Verein „Von-Busch-Hof Konzertant“ lädt ein zu einem Klavierabend unter dem Motto “When Do We Dance?“ mit der Pianistin Lise de la Salle!

Für all ihre Fans unter den Besuchern wird diese Ankündigung große Freude auslösen, denn nach ihrem letzten Auftritt 2018 hat sie das Freinsheimer Publikum gewonnen. Damals schrieb der unvergessene Roland Happersberger in einer Zeitung: „Sie wurde vom Publikum für ihr farbenreiches, virtuoses, nuanciertes und kraftvolles Spiel bejubelt!“

Nicht von ungefähr liegt ihr die internationale Musikwelt zu Füßen, was allein an ihren Auftrittsterminen April-Mai 2022 zu eruieren ist: Tokio, Michigan und New York – und Freinsheim. Glückliches Freinsheim! Das Konzert findet am Sonntag, dem 15.05.2022, 17.30 Uhr, im Von-Busch-Hof statt und beinhaltet Tänze, die durch die Welt führen. U. a. steht Ravel für Frankreich, die Seele des Ostens vertreten Bartók und Rachmaninow, Spanien findet seinen Vertreter in de Falla, Piazzolla repräsentiert Lateinamerika und Gershwin steht u. a. für Amerika. Es wird im wörtlichen Sinne eine reiche musikalische Klangwelt zu hören sein. Freuen Sie sich auf Lise de la Salle!

Für den Zutritt zum Konzert gelten die dann gültigen Bestimmungen der Corona-Regelung von Rheinland-Pfalz. Zur eigenen Sicherheit bittet Von-Busch-Hof Konzertant die Gäste, eine Maske beim Zutritt und während des Konzertes zu tragen. Eventuelle Aktualisierungen finden Sie auf der Homepage: http://vbh-konzertant.de

Der Eintrittspreis beträgt € 21,00 für Erwachsene und € 6,00 für Schüler und Studenten. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn des Konzertes.

Bitte nehmen Sie Kartenkäufe mit Sitzplatzreservierung vor über die Homepage http://vbh-konzertant.de. Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte erwerben. Restkarten sind an der Konzertkasse erhältlich, Aufpreis 2,00 €.