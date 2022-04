Neustadt: Mobilitätsbefragung als Grundlage für künftige Verkehrsplanung

Neustadt an der Weinstraße – Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für die Lebensgestaltung, sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht. Deshalb ist ein leistungsfähiges, vielfältiges und nachhaltiges Verkehrsangebot ein wichtiger Eckpfeiler für die Lebensqualität in Neustadt an der Weinstraße. Um dieses Angebot weiter zukunftsorientiert ausbauen und entwickeln zu können, sind aktuelle und repräsentative Informationen zum Verkehrsverhalten der Bürgerinnen und Bürger von Neustadt unverzichtbar.

Die Verkehrsberatungsbüros platomo und Modus Consult aus Karlsruhe führen hierzu im Auftrag der Stadtverwaltung eine Befragung ausgewählter Haushalte in Neustadt an der Weinstraße durch. Damit die Ergebnisse der Befragung möglichst repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind, wurden die ausgewählten Haushalte zufällig aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Die Auswertung der Befragung erfolgt vollkommen anonym und unter Einhaltung der Datenschutzverordnung.

Im Zentrum der Untersuchung steht die Erfassung des Mobilitätsverhaltens an einem Stichtag. Zur besseren Einordnung und Hochrechnung der Ergebnisse auf die gesamte Bevölkerung werden darüber hinaus auch mobilitätsrelevante Haushalts- und Personenmerkmale erhoben. „Uns ist bewusst, dass die Teilnahme an einer Befragung einen gewissen Aufwand mit sich bringt. Es ist aber wichtig, dass möglichst viele der ausgewählten Bürgerinnen und Bürger mitmachen, denn mit jeder Teilnahme steigt die Aussagekraft der Ergebnisse. Diese werden ein wichtiger Bestandteil für die künftige Planung sein und bilden eine Grundlage für Verbesserungen im gesamten Verkehrsgeschehen – zum Nutzen aller“, so Baudezernent Bernhard Adams.

Die ausgewählten Haushalte werden ab dem 28. April 2022 eine Einladung zur Teilnahme erhalten. Die Teilnahme ist hauptsächlich online vorgesehen, es gibt aber die Möglichkeit, sich die Erhebungsunterlagen in Papierform zusenden zu lassen. Wurden Sie ausgewählt? Schauen Sie in Ihren Briefkasten.