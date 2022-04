Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Personenkontrolle – Auffinden von Betäubungsmittel und Einhandmesser

Neustadt/Weinstraße (ots) – Kurz nach Mitternacht des 22.05.2022 befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. die Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/Weinstraße. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten zunächst eine männliche Person auf dem dortigen Gehweg fest. Beim Erkennen des Streifenwagens drehte sich die männliche Person auffällig weg und rannte davon. Diese konnte jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 18-jährigen aus dem Raum Neustadt/W. konnte ein Joint und ein Einhandmesser aufgefunden werden. Nun muss sich der Neustadter in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Neustadt: E-Scooter Fahrer im Visier bei nächtlichen Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.04.2022 um kurz nach Mitternacht befuhr ein 16-jähriger Haßlocher mit seinem E-Scooter die Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/Weinstraße. Da dieser an seinem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht hatte, wurde der Jugendliche durch eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer keinen gültigen Versicherungsnachweis vorweisen. Aus diesem Grund wurde der E-Scooter an eine Bekannte des Jugendlichen übergeben. Der 16-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt verantworten.

Des Weiteren konnte am 22.04.2022 gegen 00:45 Uhr durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Neustadt/W. ein 23-jähiger Neustadter in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, der gerade mit seinem E-Scooter losfahren wollte. Da jedoch auch dieser E-Scooter über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügte, wurde dieser durch die eingesetzten Beamten vor Ort zur Verhinderung der Fahrt präventiv sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Neustadt/W. weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ein E-Scooter erst dann im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb gesetzt werden darf, wenn dieser über ein gültiges Versicherungskennzeichen verfügt.

Neustadt: Diebstähle auf Hauptfriedhof – Geschädigte und Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Offensichtlich kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Diebstählen von Metallgegenständen (Grabplatten, Vaseneinsätzen, Schalen etc.) von Gräbern auf dem Hauptfriedhof in Neustadt. Nach einem Bericht einer Zeitung vom 16.04.2022 soll es mindestens 15 bekannte Fälle geben, von denen allerdings weniger als ein Drittel bei der Polizei Neustadt beanzeigt wurde. Daher bittet die Polizei Neustadt die Geschädigten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden und Strafanzeige zu erstatten. Die Anzeige kann persönlich auf der Dienststelle aufgegeben werden, per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de, oder über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Weiterhin bittet die Polizei Neustadt um Hinweise von Zeugen, die in den Abend- oder Nachtstunden verdächtige Wahrnehmungen rund um den Hauptfriedhof gemacht haben.

Neustadt: Fahrzeug erneut unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nachdem ein 43-Jähriger aus dem Bereich Neustadt am Vortag einen Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln verursacht hatte, rief er in der Nacht zum 17.04.2022 bei der Polizeiinspektion Neustadt an, da er sein Fahrzeug nicht mehr finden konnte. Als die Beamten an die durch den Mann geschilderte Örtlichkeit in der Hetzelstraße kamen, konnten sie ihn fahrend in seinem vermeintlich verloren gegangenen PKW feststellen. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, im Rahmen derer erneut drogentypische Auffallerscheinungen bei ihm festgestellt wurden. Ein durchgeführter freiwilliger Urintest reagierte wieder positiv auf Opiate. Dem 43-Jährigen wurde auf hiesiger Dienststelle erneut eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):