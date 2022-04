Kaiserslautern – Vom Bundesligisten TBV Lemgo wechselt Michel Reitemann zum TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg. Der 22-jährige Kreisläufer mit Erstligaerfahrung hat für zwei Jahre unterschrieben und sieht beim TuS beste Voraussetzungen, um sich auf Drittligatopniveau weiterzuentwickeln.

Ihn reizt auch die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern beim TuS:

„Nach vielen Jahren verlasse ich nun Lemgo und widme mich meiner neuen Aufgabe in Dansenberg. Ich freue mich, dass ich in der kommenden Spielzeit ein Teil dieser Mannschaft sein darf und möchte mich mit meiner ehrgeizigen Art bestmöglich in die Truppe einbringen. Überzeugt hat mich auch, dass Teammanager Alexander Schmitt und Cheftrainer Frank Müller auf junge deutsche Spieler setzen, aber auch ältere, erfahrene Spieler mit einbinden, die einem in vielerlei Hinsicht noch etwas beibringen können.“