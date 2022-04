Betrugsmasche über WhatsApp

Bad Kreuznach (ots)

In den letzten Tagen erhielten mehrere Personen im Landkreis Bad Kreuznach eine Nachricht via WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Die Täter gab vor, es handele sich um einen Familienangehörigen, welcher sein Handy verloren hätte oder das Handy beschädigt sei. In einem Falle nahm eine Geschädigte an, dass sich ihre Tochter über WhatsApp bei ihr melden würde. Die vermeintliche Tochter gab vor, zwei Überweisungen tätigen zu müssen, wozu sie aufgrund des defekten Handys selbst nicht in der Lage sei. Die Geschädigte überwies in mehreren Vorgängen mehrere Tausend Euro auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst als sich die richtige Tochter bei der Mutter meldete, bemerkte diesen den Betrug. Seien Sie daher misstrauisch, wenn Sie eine unbekannte Nummer kontaktiert und Geldforderungen gestellt werden. Speichern Sie unbekannte Nummern nicht ohne weiteres als Kontakt ab. Nehmen Sie Kontakt mit der bekannten Nummer Ihres Familienangehörigen auf und klären ab, ob es sich tatsächlich um eine Notlage handelt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Daxweiler (ots)

Am Dienstagabend fährt ein 41-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Landstraße 214 von Stromberg in Richtung Rheinböllen. Etwa Höhe Daxweiler möchte der Motorradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos ansetzen. Zeitgleich wird der Motorradfahrer allerdings von einem weiteren Auto überholt. Der Motorradfahrer weicht aus und verliert das Gleichgewicht. Das Motorrad überschlagt sich. Der Fahrer wird schwer verletzt. Das Auto fährt weiter. Ob es zu einer Kollision zwischen Auto und Motorrad kam, ist bislang noch unklar.

Bei dem überholenden Auto handelt es sich laut Zeugenangaben um ein blaues Auto. Womöglich um einen Audi.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671/8811100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadkreuznach@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.