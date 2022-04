Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft wegen Mordes an Tatverdächtiger in Haft

Mainz (ots) – Nachdem der Tatverdächtige des Tötungsdeliktes in Mainz-Laubenheim

am gestrigen Tag im Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen werden konnte,

wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter

vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden

Tatverdachts des Mordes zum Nachteil einer 41-jährigen Mainzerin und setzte

diesen in Vollzug. Der Beschuldigte wurde mittlerweile in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um

einen 21-jährigen, in Mainz geborenen Deutschen. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand liegt dessen Hauptwohnsitz seit längerem in dem

Mehrfamilienanwesen, in dem auch die Verstorbene lebte. Der Beschuldigte ist

bereits strafrechtlich wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten und hatte

bereits eine Jugendstrafe verbüßt. Zu den Tatvorwürfen hat er bisher keine

Angaben gemacht. Die Ermittlungen, insbesondere zum konkreten Tatgeschehen und

zur Motivlage, dauern an.

Unfall mit zwei verletzten Personen – Gaffer behindern Ersthelfer

Nackenheim (ots) – Nicht nur mit einer Verkehrsunfallaufnahme, sondern auch mit

der Schlichtung einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Ersthelfern und

„Gaffern“, war eine Funkstreife der Polizeiinspektion Oppenheim am gestrigen

Dienstagabend in Nackenheim betraut. Gegen 18:00 Uhr befuhr der 58-jährige

Fahrer eines Mercedes Vito die Lörzweiler Straße in Fahrtrichtung Lörzweiler.

Scheinbar durch die tiefstehende Sonne geblendet, geriet er hierbei auf die

Gegenfahrbahn, welche zu dieser Zeit ein 27-jähriger PKW Fahrer aus Bingen

befuhr. Der 27-jährige bemerkte dies und versuchte einen Frontalzusammenstoß

durch ein Ausweichen nach rechts zu vermeiden. Dennoch kollidierten die

Fahrzeuge in der Folge im Bereich der Vorderachse der Fahrerseiten. Beide Fahrer

wurden bei dem Unfall verletzt. Der 27-jährige Mann wurde zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde

für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Versorgt wurden die

Unfallbeteiligten unter anderem durch zwei engagierte Ersthelfer. Hierbei kam es

jedoch zu einer verbalen Auseinandersetzung, da diese sich durch ebenfalls vor

Ort befindliche „Gaffer“ behindert fühlten. Der Streit wurde durch die anwesende

Funkstreife geschlichtet; den Störern ein Platzverweis ausgesprochen.

Brand

Bingen, 19.04., Am Ockenheimer Graben. Gegen 21.46 Uhr erreichte die Polizei eine Brandmeldung. Vor Ort stellten die eingesetzten Feuerwehrkräfte angebranntes Essen auf einem Herd im Pausenraum einer Firma fest. Dies konnte schnell mit einfachsten Mitteln gelöscht werden.

Hilfloser Heranwachsender

Wallertheim, 19.04., Außerhalb, 17:30 Uhr. Ein 19-Jähriger verfuhr sich aus unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad nach Badenheim. Dort wollte er um Hilfe bitten, war aber der deutschen Sprache nicht mächtig. Ein Kassenbon eines Einkaufsmarktes wies die Nähe seines Wohnorts aus; die Streife fuhr ihn sodann in Richtung Wörrstadt. In Höhe Wallertheim liefen zwei Personen neben der Fahrbahn, der Teenager erkannte seinen Vater und konnte diesem wohlbehalten übergeben werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bacharach, 19.04., B9, 17:30 Uhr. Zwei Autofahrerinnen befuhren hintereinander die Bundesstraße 9 in Richtung St. Goar. Als die Fahrerin des ersten Fahrzeuges verkehrsbedingt bremste, fuhr die Nachfolgerin vermutlich aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes auf. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Eine Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten waren auch Kräfte der Feuerwehr Bacharach im Einsatz.