81-jährige Seniorin aus Worms tot aufgefunden

Worms (ots) – Seit dem 13.04.2022 war eine 81-jährige Seniorin aus Worms

vermisst. Wir berichteten bereits im Zusammenhang mit einer

Öffentlichkeitsfahndung. Im Rahmen der bis zum heutigen Tag angedauerten

Suchmaßnahmen wurde die 81-Jährige im Stadtgebiet Worms nun tot aufgefunden.

Nähere Umstände zu ihrem Tod sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern

diesbezüglich an. Nach ersten Erkenntnissen bestehen derzeit keine Hinweise auf

eine Straftat oder eine Fremdeinwirkung.

Verkehrsunfall – Radfahrerin verletzt

Osthofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin

kam es am gestrigen Dienstag in Osthofen. Gegen 08:55 Uhr war eine 68-jährige

Frau aus Osthofen mit ihrem Fahrrad in der Heinrich-Heine Straße in Richtung

Ortsmitte unterwegs. An der kreuzenden Kleiststraße übersah sie einen von rechts

kommenden 61-jährigen Fahrer eines PKW. Die Vorfahrt ist dort mit „rechts vor

links“ geregelt. Infolge der Kollision stürzte die 68-Jährige und musste

verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.