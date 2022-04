Fluchtversuch führt zu Drogenfund

Kaiserslautern (ots) – Sein Fluchtversuch hat einem jungen Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstagnachmittag nicht genützt. Die Polizei konnte den

19-Jährigen stellen und ermittelt nun gegen ihn wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Der junge Mann war einer Streife gegen 15.30 Uhr im Bereich Ludwigstraße

aufgefallen. Beim Anblick des Polizeifahrzeugs ergriff er die Flucht. Die

Polizisten folgten ihm zu Fuß und machten ihn auf einer Baustelle in der

Steinstraße ausfindig, wo er sich versteckt hatte.

Eine Umhängetasche, die der Mann unterwegs weggeworfen hatte, wurde wenig später

sichergestellt. Darin befanden sich unter anderem mehrere Portionstütchen mit

Marihuana, Ecstasy-Tabletten und ein sogenannter Grinder. Darauf angesprochen,

machte der 19-Jährige keine Angaben.

Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Wohnung des jungen Mannes durchsucht. In

den Räumen stellten die Beamten neben einer großen Menge an drogentypischem

Verpackungsmaterial auch eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock

sowie eine Wasserpfeife sicher, an der noch Reste einer

Betäubungsmittel-Substanz hafteten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Schutzplanke beschädigt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag gemeldet

worden. Demnach hat ein unbekannter Autofahrer zwischen dem Kreisel Enkenbach

und dem Mitfahrerparkplatz die rechte Schutzplanke beschädigt.

Die genaue Unfallzeit ist unklar. Festgestellt wurde der Schaden an insgesamt

fünf Elementen der Schutzplanke bei einer Kontrollfahrt der zuständigen

Straßenmeisterei nach den Osterfeiertagen am Dienstagvormittag.

Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein Lkw, der auf seiner Fahrbahn zu weit

nach rechts kam, die Schäden verursacht haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben oder helfen können, den in Frage

kommenden Unfallzeitraum einzugrenzen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150. |cri

Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Eine ärgerliche Überraschung hat die Mitarbeiter einer

Einrichtung in der unteren Eisenbahnstraße nach den Osterfeiertagen erwartet: Am

Dienstagvormittag entdeckten sie an mehreren Türen Spuren, die darauf

hindeuteten, dass jemand versucht hatte, sie gewaltsam zu öffnen.

Positiv: Die Türen hielten Stand und die Täter konnten nicht in die Räume

eindringen – es wurde nichts gestohlen. Negativ: Es entstand Sachschaden in Höhe

von rund 1.500 Euro.

Bislang gibt es leider keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen über die

Ostertage verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu

setzen. |cri

Geschäftsgebäude beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken waren wieder einmal im Stadtgebiet aktiv.

Diesmal verunstalteten sie ein Geschäftsgebäude in der Ludwigstraße.

Festgestellt wurden die Graffiti-Schmierereien am Dienstagmorgen; es handelt

sich um sogenannte Tags und Schriftzüge, beziehungsweise Buchstaben- und

Zahlenkombinationen.

Die Tatzeit war über das verlängerte Oster-Wochenende. Der Schaden wird auf

1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise auf mögliche Täter bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631

/ 369 – 2150. |cri

Radler kollidiert mit Auto

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein

Fahrradfahrer am Dienstagmittag im Bereich „Eselsfürth“ verletzt worden. Der

19-jährige Radler war nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Radweg in Richtung

Innenstadt unterwegs, als eine 34-jährige Autofahrerin beim Abbiegen in Richtung

Mehlingen seinen Weg kreuzte.

Es kam zur Kollision, bei der sich der Biker Schürfwunden an Hand und Bein

zuzog. Fahrrad und Auto wurden beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens ist

nichts bekannt. |cri

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Einer Überwachungs-App auf einem Mobiltelefon ist es zu

verdanken, dass in der Nacht zum Mittwoch ein Tatverdächtiger festgenommen

werden konnte. Der Mitarbeiter einer studentischen Vereinigung der Technischen

Universität Kaiserslautern alarmierte um 1.20 Uhr die Polizei. Er habe einen

Einbrecher auf dem Uni-Gelände festgestellt und eingesperrt.

Als die Beamten eintrafen erklärte der Zeuge, dass in einen Raum eingebrochen

wurde, in dem zurzeit Hilfsgüter für die Ukraine gelagert seien. Im Gebäude sei

eine Überwachungseinrichtung installiert, die auf dem Smartphone des Zeugen

Alarm auslöse, wenn sich Unbefugte Zutritt verschaffen. Er sei sofort zur Uni

gefahren und habe alle Zugangstüren verkeilt und den Eindringling somit

festgesetzt.

Die Einsatzkräfte der Kaiserslauterer Polizei wurden durch Beamte der

Bundespolizei unterstützt. Gemeinsam betraten die Polizisten mit einem Spürhund

das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entdeckten einen Mann, der

sich hinter Kartons versteckte. Der 38-Jährige ließ sich widerstandslos

festnehmen.

In seinem Rucksack hatte der Beschuldigte Diebesgut verstaut, in erster Linie

Lebensmittel aus dem Lagerraum sowie ein Schlüssel zum Gebäude. Wie der

38-Jährige an den Schlüssel gelangte ist noch unklar. Der Mann machte bei der

Polizei keine Angaben. Die Streife brachte den Mann zur Dienststelle. Dort wurde

ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

Unfreiwillige Polizei-Eskorte

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen eine Polizeieskorte hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Dienstagabend auf seinem Heimweg bekommen. Der 52-Jährige war

gegen 18 Uhr in der Mennonitenstraße unangenehm aufgefallen, weil er Passanten

anschrie und belästigte. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verständigten die

Polizei.

Als eine Streife den Mann ansprach, machte er einen stark alkoholisierten

Eindruck und lallte auch sehr stark. Zunächst zeigte er sich den Erklärungen der

Beamten wenig aufgeschlossen, aber nachdem ihm der Sachverhalt mehrmals

erläutert wurde, hatte der 52-Jährige ein Einsehen, akzeptierte den Platzverweis

und ließ sich von den Polizisten nach Hause begleiten. Laut Atemtest hatte der

Mann einen Alkoholpegel von 2,24 Promille. |cri

Betrunken und ohne Licht unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen Fahrradfahrer hat die Polizei am späten

Dienstagabend auf der L395 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern aus dem Verkehr

gezogen. Zeugen hatten kurz vor Mitternacht gemeldet, dass der Radler trotz der

Dunkelheit ohne Licht unterwegs ist.

Als die ausgerückte Streife den Radfahrer stoppte, zeigte der Mann keinerlei

Verständnis für die Kontrolle. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel

von 1,4 Promille.

Wegen der Alkoholisierung und des nicht verkehrstauglichen Fahrrads wurde dem

34-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Die Option, sein Rad nach Hause zu

schieben, machte sich der Mann selbst zunichte, indem er ankündigte, dass er

trotzdem weiterfahren werde. Die Beamten stellten daraufhin das BMX-Rad sicher.

Der 34-Jährige kann es sich auf der Wache abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

|cri

Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Landstuhl 2021

Landstuhl (ots) – Mehr Straftaten, weniger Einbrüche und weitere Steigerung der

Aufklärungsquote Die Polizeiinspektion Landstuhl hat im vergangenen Jahr 2.712

Straftaten registriert und damit 107 Delikte mehr als noch im Vorjahr. Die

Straftaten verteilen sich über die unterschiedlichen Deliktsgruppen, die das

Strafgesetzbuch vorsieht. 1.919 Straftaten konnten aufgeklärt werden, was einer

Quote von 70,8 Prozent entspricht und damit gegenüber dem Vorjahr eine erneute

Steigerung (plus 3,3 Prozent) ausmacht. Rohheitsdelikte wie Raub und

Körperverletzungen sind deutlich seltener geworden. Mit 421 registrierten

Rohheitsdelikten wurden 94 weniger gezählt als noch 2020. Die deutlichste

Veränderung im Vergleich zum Vorjahr war erneut bei den Diebstahlsdelikten zu

verzeichnen. Die gemeldeten Fälle gingen um knapp 30 Prozent zurück: von 613 auf

441 Delikte. Insbesondere die schwere Diebstahlskriminalität mit Einbrüchen und

PKW-Aufbrüchen nimmt weiter ab. Zu einer deutlichen Fallzahlenzunahme von 476

auf 609 kam es bei den Vermögensdelikten. Gravierend stellt sich dies bei den

Waren- und Warenkredit-betrügen mit einer Fallzahlenzunahme von rund 48 Prozent

dar. Diese Straftaten werden überwiegend im Zusammenhang mit dem Internet

verübt. Was die regionale Verteilung der Straftaten innerhalb des

Zuständigkeitsbereiches der Polizeiinspektion anbelangt, wurden 1.118 Delikte

(41%) in der Verbands-gemeinde Landstuhl, 1.036 Delikte (38%) in der

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 520 Delikte (19%) in der Verbandsgemeinde

Bruchmühlbach-Miesau und 38 Delikte (1%) in der Ortsgemeinde

Obernheim-Kirchenarnbach registriert. Inspektionsleiter Siegfried Ranzinger

zeigt sich zufrieden mit der Kriminalitäts-entwicklung in der Region,

insbesondere der positiven Entwicklung bei den Einbruchsdiebstählen. Die hohe

Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner

Inspektion zum einen und die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger im

Zuständigkeitsbereich zum anderen, haben wesentlich zu dieser Entwicklung

beigetragen. Starke Präsenz und gezielte Aufklärungsmaßnahmen sind auch im

laufenden Jahr die Schwerpunkte zur Kriminalitätsbekämpfung bei der

Polizeiinspektion Landstuhl. |pilan-wi