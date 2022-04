Bruchsal – Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Karlsruhe (ots) – Weit über 200 Verstöße registrierten Beamte der

Verkehrspolizei Karlsruhe bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn 5 am

Dienstagnachmittag.

Binnen vier Stunden verzeichneten die Ordnungshüter insgesamt 88 Verstöße gegen

den gesetzlichen Mindestabstand, wovon 40 Verkehrsteilnehmer mit einem

Fahrverbot rechnen müssen. Weitere 150 Autofahrer überschritten die

Höchstgeschwindigkeit. Auch auf sie kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige

zu. Gegen 16.00 Uhr überwachten die Beamten nach einem Verkehrsunfall nahe des

Walldorfer Kreuzes eine Rettungsgasse. Hier zeichnete die Polizei insgesamt 89

Verstöße auf, die nun zur Anzeige gebracht werden. Manche Verkehrsteilnehmer

waren beispielsweise durch Zeitunglesen oder Schminken derart abgelenkt, dass

sie das Polizeifahrzeug trotz Sondersignal nicht bemerkten.

Kraichtal – Autofahrer verstirbt während der Fahrt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines Herzinfarkts verstirbt ein

43-Jähriger am Dienstagnachmittag während der Autofahrt in der Eppinger Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 14.30 Uhr von einem

Firmengelände in die Eppinger Straße einfahren, als er das Bewusstsein verliert.

Anschließend rollte das Auto auf einen Pfosten des Werkstores. Der alarmierte

Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten offenbar noch, den 43-Jährigen zu

reanimieren, doch dieser verstirbt noch am Unfallort.

Bietigheim – Auto überschlägt sich auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 in der Nacht

auf Mittwoch wurden ein 36-jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer

leicht verletzt. Zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden mussten zur

Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen Mitternacht befuhr der Pkw-Fahrer die A5 in Richtung Süden, als er nach

bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die

Schutzleitplanke stieß. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug

offenbar, kollidierte dann mit einem Sattelauflieger und kam schließlich auf dem

Dach liegend zum Stehen.

Den ersten Ermittlungen zufolge kommt Übermüdung als Unfallursache in Betracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 18.000 Euro. Die beiden

Pkw-Insassen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser

verbracht.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 57-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall

am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Ebertstraße leicht verletzt.

Der Radler wollte offenbar einen 69-jährigen Fußgänger überholen und hielt dabei

vermutlich nicht genügend Seitenabstand ein. Durch den Zusammenstoß stürzte der

Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er musste zur Versorgung mit

einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der Fußgänger blieb

unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Karlsruhe – Streit unter Jugendlichen löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein Handgemenge unter mehreren Jugendlichen löste am

Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen Polizeieinsatz aus.

Zwei rivalisierende Jugendgruppen waren gegen 19.45 Uhr am Ettlinger Tor in

Karlsruhe offenbar derart in Streit geraten, dass dies in gegenseitigen

Beschimpfungen und in einem Handgemenge gipfelte. Das Scharmützel verlagerte

sich vor eine Bäckereifiliale in der Karl-Friedrich-Straße. Auch dort gingen die

Jugendlichen -diesmal mit Hosengürtel – aufeinander los. Einem Beteiligten war

unterdessen aufgefallen, dass ein Rivale im Hosenbund offenbar einen Gegenstand

stecken hatte, der dem Griffstück einer Schusswaffe ähnelte. Einige Jugendliche

meldeten ihre Beobachtung dem nahegelegenen Polizeirevier Marktplatz, woraufhin

mehrere Polizeibeamte sich auf die Suche nach dem noch unbekannten Jugendlichen

mit der angeblichen Waffe machten. Sie konnten ihn jedoch nicht aufspüren.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam bei dem Streit niemand zu Schaden.

Die weiteren Ermittlungen hat das „Haus des Jugendrechts“ der Kriminalpolizei

Karlsruhe übernommen.

Karlsruhe – Flächenbrand an der Willy-Brandt-Allee

Karlsruhe (ots) – Eventuell könnte der Brand gelegt worden sein, der am

Dienstagnachmittag die Feuerwehr und die Polizei in die Willy-Brandt-Straße

rief.

Hier brannten gegen 15 Uhr ungefähr 150 Quadratmeter des Waldbodens. Weil der

Boden an mehreren unterschiedlichen Stellen in Brand geraten war, besteht nach

ersten Ermittlungen der Verdacht, dass der Brand gelegt worden ist.

Die Löscharbeiten waren gegen 15.45 Uhr erledigt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Karlsruhe – Bei Verkehrskontrolle geflohen und Polizisten gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise konnte sich ein Polizeibeamter am

Dienstagabend durch einen Sprung zur Seite retten, als ein 20-Jähriger mit

seinem Pkw absichtlich auf ihn zu fuhr. Der Beamte wollte den jungen Mann in der

Durlacher Allee kontrollieren.

Der Polizeibeamte, er trug seine Dienstkleidung als Motorradpolizist und

zusätzlich noch eine Warnweste, wollte den jungen Mann gegen 19.15 Uhr anhalten,

um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Zunächst verlangsamte der Fahrer seinen

BMW, nachdem der Polizist mit der Anhaltekelle deutliche Haltezeichen gegeben

hatte. Der 20-Jährige beschleunigte aber urplötzlich mit aufheulendem Motor und

fuhr gezielt auf den Polizisten zu. Dieser konnte sich nur mit einem Sprung zu

Seite vor einem Aufprall retten. Der BMW fuhr anschließend mit

Höchstgeschwindigkeit weiter stadteinwärts.

Andere Motorradpolizisten, die den Vorfall gesehen hatten, nahmen unverzüglich

die Verfolgung auf, verloren das Fahrzeug aber aus den Augen. Zunächst wurde er

im Bereich des Stadions am Adenauerring gesehen, entzog sich aber wieder der

Kontrolle. Erst nach nochmaliger Verfolgungsfahrt und mehrmaliger Aufforderung

hielt der BMW auf der Willy-Brandt-Allee an.

Nach der Festnahme des 20-Jährigen wurden sowohl sein BMW als auch sein

Führerschein einbehalten. Die Beschlagnahme des Autos erfolgte zur Vorbereitung

der Einziehung. Der junge Mann hatte offenbar weder Alkohol noch Drogen

konsumiert, einen Grund für sein Verhalten gab er nicht an. Er wurde im Zuge der

Festnahme leicht verletzt. Auch sein 19-jähriger Beifahrer wollte sich nicht

äußern. Eine Durchsuchung des Autos verlief negativ.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder auch weitere Geschädigte, die durch die

aggressive Fahrweise des 20-Jährigen gefährdet wurden. Diese können sich gerne

mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in

Verbindung setzen. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen BMW der 5er

Serie mit Ludwigshafener Kennzeichen.

Waghäusel – Rollerfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am

Dienstag um 09.50 Uhr auf Höhe des Kreisverkehrs in der Hambrücker Landstraße

leicht verletzt.

Die 77-jährige Fahrerin eines Hyundai achtete wohl nicht auf die Vorfahrt des

Rollerfahrers, der sich im Kreisverkehr befand. Durch den Zusammenstoß wurde der

Zweiradfahrer verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

FW-KA: Brand in Papierpresse rechtzeitig gelöscht

Kirrlach – Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Am Dienstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel um 9:24 Uhr zu einem Brand einer Papierpresse in einem Supermarkt in der Bruchsaler Straße im Ortsteil Kirrlach alarmiert. Während ein Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher erste Löschmaßnahmen ergriff und sich hierbei leichte Verletzungen der Atemwege zuzog, evakuierten seine Kolleginnen die ca. 40 – 50 anwesenden Personen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden ihnen die Meldung „Markt geräumt“ mitgeteilt; somit konnte der Angriffstrupp mit dem ersten C-Rohr den Inhalt der Papierpresse ablöschen. Im Anschluss wurde das Brandgut ausgeräumt und im Freien nochmals sorgfältig abgelöscht. Eine Kontrolle der abgehängten Decke ergab, dass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen war der Einsatz für die Feuerwehr nach ca. 2 Stunden beendet.

Aufgrund des Systemausfalls der Lüftungsanlage konnte sich Brandrauch im Verkaufsraum ausbreiten. Aufgrund dessen, sowie Löschwasser, das sich in geringen Mengen im Laden verteilte, blieb der Markt für einige Zeit geschlossen.

Weitere verletzte Personen waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Die Freiwillige Feuerwehr Waghäusel war mit insgesamt 26 Einsatzkräften unter der Leitung ihres Kommandanten Roland Öchsler im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einer Personalstärke von 13 Personen in der Bruchsaler Straße – die Polizei sicherte mit 2 Streifen die Einsatzstelle ab. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt – die Entstehungsursache ist unklar.