Mannheim: Mannheimer via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Mannheim (ots) – Ein 73-jähriger Mannheimer wurde im Laufe des vergangenen

Dienstages (19. April) Opfer einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen in

der Region immer weiter Verbreitung findet.

Gegen 10.30 Uhr erhielt der Mann eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich

dessen Tochter geschickt haben soll. Diese angebliche Tochter bat ihn, unter

Vorspiegelung falscher Tatsachen und einer „neuen Handynummer“, um Überweisung

von mehr als 3.000.- Euro, was der Mann auch tat.

Stunden später das gleiche Spiel. Gegen 18 Uhr erhielt der 73-Jährige noch

einmal eine WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter, die um eine weitere

Überweisung von übert 3.000.- Buro bat, die der hilfsbereite Vater sodann auch

vornahm.

Im Laufe des Abends kamen dem 73-Jährige schließlich Zweifel, rief seine

„richtige“ Tochter unter der altbekannten Handynummer an und stellte schließlich

den Betrug von über 7.000.- Euro fest.

Ob noch eine Rücküberweisung der Beträge noch möglich ist, steht noch nicht

fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu

Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten

sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten. Zunächst sollte

unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob

es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte

man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu

überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich

bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Kinder im Gleisbereich am Haltepunkt Mannheim-Waldhof – Achtung Lebensgefahr!

Mannheim (ots) – Dienstagabend (19. April) meldete ein Zeuge der Polizei, dass

mehrere Kinder am Haltepunkt Mannheim-Waldhof Gegenstände auf die Gleise legen

würden.

Um Gefahren für die Kinder so schnell wie möglich zu minimieren, wurden umgehend

alle Gleise in diesem Bereich gesperrt. Weiterhin begaben sich mehrere Streifen

von Landes- und Bundespolizei zum Haltepunkt.

Die Kinder im Alter von 8, 10 und 11 Jahren konnten vor Ort angetroffen werden.

Ein weiterer 8-jähriger Junge befand sich bereits wieder bei seinen

Erziehungsberechtigten.

Die Beamten warnten die Erziehungsberechtigten in persönlichen Gesprächen

eindringlich vor den Gefahren, eines solch leichtfertigen Spielens im

Gleisbereich. Gegenstände, die von Zügen überrollt werden, können splittern und

Umstehende schwer verletzen. Züge durchqueren den Haltepunkt teilweise mit bis

zu 160 km/h. Kinder, die in ihr Spielen vertieft sind, sind dadurch schnell in

Lebensgefahr.

Erziehungsberechtigte können sich kindgerecht unter www.olis-bahnwelt.de oder

www.bundespolizei.de über die Gefahren und das richtige Verhalten auf

Bahnanlagen informieren.

In diesem Fall ist glücklicherweise keins der Kinder verletzt worden und die

Bahnstrecke konnte nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben werden.

Nach bisherigen Ermittlungen ist der Deutschen Bahn ein Sachschaden in Höhe von

etwa 1.000 Euro aufgrund eines zerstörten Signals entstanden.

Mannheim-Käfertal: Versuchte Geldautomatensprengung Zeugen gesucht!

Mannheim-Käfertal (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in einer

Bankfiliale im Speckweg zu einer versuchten Geldautomatensprengung. Durch einen

Zeugen war gegen 03:30 Uhr am Morgen der Schaden an einem der drei Geldautomaten

festgestellt worden. Der Geldautomat wurde durch die Explosion zwar beschädigt,

allerdings wurde kein Bargeld entwendet. Die beiden weiteren Automaten blieben

unversehrt. Die Polizei leitete noch in der Nacht umgehend eine Fahndung nach

verdächtigen Personen und Fahrzeugen ein. Der Sachschaden beträgt einige tausend

Euro.

Zu welchem Zeitpunkt es zu der versuchten Sprengung kam ist aktuell Gegenstand

der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 zu wenden.

Mannheim-Neckarstadt: Seniorin ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am frühen Dienstagabend gegen 19:45 Uhr ging eine

77-Jährige mit ihrem Rollator die Straße „Am Schulgarten“ entlang. Ihre

Handtasche hatte sie dabei auf dem Rollator abgestellt und hielt den Griff der

Handtasche und des Rollators in der rechten Hand. Ein bislang unbekannter Täter

soll plötzlich an der Handtasche der Dame gerissen haben. Um nicht umzufallen,

musste diese ihren Griff lockern, sodass der Unbekannte mitsamt Handtasche in

Höhe der Hausnummer 2 durch einen Durchgang in unbekannte Richtung habe flüchten

können. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche aus Kunstleder in der

sich neben der Geldbörse der Dame weitere persönliche Gegenstände befanden. Der

Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 177 cm groß, Anfang 20, südeuropäischer Phänotyp. Er habe dunkle,

lockige, kinnlange Haare und soll mit einer dunklen Hose und einer auffälligen

braun/beige karierten Jacke bekleidet gewesen sein.

Zwei bisher nicht bekannte Zeugen sollen dem Täter nach dem Überfall für kurze

Zeit gefolgt sein.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet die beiden Helfer, sowie weitere Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu Tat und / oder Täter geben können, sich unter der

Rufnummer 0621 174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Schwerpunktkontrollen „Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ – Einladung Medienvertreter

Mannheim-Innenstadt (ots) – Unter Federführung des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt führt das Polizeipräsidium Mannheim am Freitag, 22.04.2022

in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursachen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch. Hauptaugenmerk

liegt hierbei auf der Kontrolle drogenbeeinflusster e-Scooter-Fahrer.

Interessierte Medienvertreter und Fotografen sind eingeladen, sich ein eigenes

Bild der Maßnahmen zu machen.

Treffpunkt: Polizeipräsidium Mannheim, L 6, 1, 68161 Mannheim

Zeit: Freitag, 22.04.2022, 23.00 Uhr

Bei Teilnahmeinteresse bitten wir um eine kurze Rückmeldung unter Telefon

0621/174-1111 oder per E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de.

Von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim stehen POK Hoffert (Tel.:

01525 7721090) sowie PHK Klump (Tel.: 01525 7721024) vor Ort für Auskünfte zur

Verfügung.

Eine Pressemitteilung zum Gesamtergebnis erfolgt am Samstag, 23.04.2022.

Mannheim-Neckarstadt: 39-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – Geschädigte gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Ein 39-jähriger Autofahrer versuchte am frühen

Mittwochmorgen im Stadtteil Neckarstadt vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Der 39-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 3.40 Uhr auf, als er mit seinem

Mercedes in der Mittelstraße unterwegs war und sollte kontrolliert werden.

Dieser wollte er sich entziehen, indem er mit hoher Geschwindigkeit und

rücksichtsloser Fahrweise vor den Polizisten flüchten wollte. Die Beamten

folgten dem Fahrzeug durch zahlreiche Straßen der Neckarstadt, Innenstadt und

Oststadt, bevor das Fahrzeug schließlich in der Angelstraße im Stadtteil

Neckarau wenige Minuten später gestoppt werden konnte. Während seiner Flucht

fuhr der 39-Jährige teilweise durch Straßen entgegen der Fahrtrichtung,

missachtete an mehreren Ampeln das Rotlicht und gefährdete zahlreiche

Verkehrsteilnehmer. In der Friedrichstraße gefährdete er eine Polizeistreife,

die ein Ausweich- und Bremsmanöver durchführen mussten, um eine Kollision zu

vermeiden. Ein weiteres Streifenfahrzeug geriet in der Neckarauer Straße beim

Versuch, das Fahrzeug zu stoppen, in den Gleisbereich der Straßenbahn, wo es mit

erheblichem Schaden, nicht mehr fahrbereit, liegen blieb. Es musste anschließend

abgeschleppt werden.

Bei der Kontrolle konnten die Gründe für die Flucht des 39-jährigen Fahrers des

Mercedes festgestellt werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und

stand unter Drogeneinfluss. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren

als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug selbst war einige Tage zuvor stillgelegt

worden. Zudem bestand auch keinerlei Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Bei

der Durchsuchung des Mercedes stießen die Beamten auf eine Schreckschusswaffe

sowie einen Benzinkanister und einen Schlauch.

Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen,

der Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter Drogeneinflusses und des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Weiterhin steht er im Verdacht des Drogenbesitzes,

des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Urkundenfälschung sowie des Diebstahls

und Benzindiebstahls. Er sieht zudem Anzeigen wegen Zuwiderhandlungen gegen das

Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und der

Abgabenordnung entgegen.

Da der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er letztendlich in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Da durch die rücksichtslose Fahrweise des 39-Jährigen zahlreiche

Verkehrsteilnehmer, insbesondere durch das Missachten des Rotlichts an mehreren

Ampeln, gefährdet wurden, bittet die Polizei, weitere Geschädigte, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Beim Abbiegen Rollerfahrerin übersehen

Mannheim (ots) – Beim Abbiegen von der Lange Rötterstraße in die

Grillparzerstraße übersah am gestrigen Dienstagmorgen eine 54-jährige

VW-Fahrerin eine entgegenkommende Rollerfahrerin. Durch den Zusammenstoß um 5.30

Uhr wurde die 34-Jährige Zweiradfahrerin über die Motorhaube des Pkw auf die

Straße geworfen und dabei an Arm und Bein verletzt. Zur weiteren Untersuchung

wurde sie ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand

Totalschaden. Die Unfallverursacherin, welche einen Schock erlitt, muss sich nun

wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mannheim-Neckarstadt: Fahrertüre geöffnet und Radfahrerin übersehen

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde eine 30-jährige Radfahrerin bei

einem Unfall in der Oberen Clignetstraße leicht verletzt. Ein 61-Jährige hatte

gerade sein Auto geparkt und daraufhin unachtsam die Fahrertüre geöffnet. Dabei

kam es um 14.30 Uhr zum Zusammenstoß. Neben geringem Sachschaden wurde die Frau

leicht am Arm und Bein verletzt, wurde vor Ort aber vom Unfallverursacher

versorgt.

Hinweis der Polizei: Bei sogenannten „Dooring-Unfällen“ werden Radfahrerinnen

und Radfahrer oft nicht unerheblich verletzt! Für mehr Umsicht beim Aussteigen

gibt es jedoch einen einfachen und effektiven Trick: den holländischen Griff.

Greifen Sie beim Aussteigen auf der Fahrerseite mit der rechten Hand nach dem

Türgriff! Auf der Beifahrerseite greifen Sie beim Aussteigen mit der linken Hand

nach dem Türgriff. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld

erweitert sich und der Blick über die Schulter fällt Ihnen leicht. So sehen Sie

Radfahrerinnen und Radfahrer frühzeitig und tragen mit einer kleinen

Verhaltensänderung dazu bei, dass andere Verkehrsteilnehmende unversehrt nach

Hause kommen.

Mannheim: Bewaffneter Überfall auf Wettbüro; exakte Personenbeschreibung liegt vor; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht;

Mannheim (ots) – Eine Personenbeschreibung des Täters, der am Sonntagabend,

gegen 23 Uhr, ein Wettbüro in den D-Quadraten überfallen hatte, liegt nun den

Ermittlern vor.

Der Mann, der rund 12.000.- Euro erbeutete wird wie folgt beschrieben: ca. 20-40

Jahre; ca. 178 cm; südländischer Typ; hellbraune Augen; normale Statur. Er trug

Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli mit „Gucci“-Aufschrift, einen schwarzen

Turnbeutel und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen

übernommen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.