Neckargemünd/Elsenztal: Stromausfall behoben

Neckargemünd (ots) – Nach dem Stromausfall in Teilen von Neckargemünd,

Kleingemünd, Mauer und Bammental ist das Problem laut Angaben des Versorgers

mittlerweile behoben und alle Haushalte wieder am Netz. Auch die Ampelanlagen im

Bereich Neckargemünd sind wieder in Betrieb. Wie viele Haushalte genau vom

Stromausfall betroffen waren, lässt sich nach Angaben des Versorgers derzeit

noch nicht beziffern.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten; Landung Rettungshubschrauber

Neulußheim (ots) – Auf dem Altreutweg in Neulußheim kam es gegen 16.30 Uhr zum

Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer, bei dem

beide Unfallbeteiligte verletzt wurden. Derzeit ist zur Versorgung der

Verletzten vor Ort ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Es liegen noch keine

Hinweise zur Unfallursache oder zur Schwere der Verletzungen vor.

Neckargemünd/Elsenztal: Stromausfall in Teilen von Neckargemünd und in weiteren Gemeinden des Elsenztals

Neckargemünd (ots) – Derzeit kommt es im Stadtgebiet von Neckargemünd aber auch

in weiteren Gemeinden des Elsenztals zu einem Stromausfall. Davon betroffen sind

neben den Ampelanlagen auch eine Vielzahl von Privathaushalten. Die zuständigen

Stadtwerke haben Kenntnis vom Problem und arbeiten an dessen Beseitigung. Der

Verkehr wird an einigen neuralgischen Punkten von Polizeieinsatzkräften

geregelt. Es wird nachberichtet, sobald die Störung beseitigt wurde.

Meckesheim: Durch Dach einer Reithalle in die Tiefe gestürzt; 35-jähriger lebensgefährlich verletzt

Meckesheim (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich am Dienstagvormittag

ein 35-jähriger Mann zu, der bei Arbeiten auf dem Dach einer Reithalle im

Mauemer Weg durch das Dach hindurchbrach und rund sechs Meter in die Tiefe

stürzte.

Nach seiner notärztlichen Behandlung -der Notarzt wurde mit einem

Rettungshubschrauber an die Unglücksstelle geflogen-, wurde der 35-Jährige mit

einem Rettungswagen in eine Mannheimer Klinik transportiert.

Nach den bisherigen Erkenntnissen führte der Mann gegen 10.30 Uhr auf dem Dach

Vermessungsarbeiten durch und war im Begriff über eine Leiter wieder

abzusteigen, als er offenbar versehentlich auf die Eternitplattenabdeckung des

Daches trat, die dem Gewicht des Mannes nicht standhielt und brach.

Der Mann wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wiesloch

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei versendet das Polizeipräsidium Mannheim die Polizeiliche Kriminalstatistik

für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wiesloch.

Als Ansprechpartner steht Ihnen der Leiter des Polizeireviers Wiesloch,

Polizeidirektor Peter Albrecht, unter Tel.: 06222 5709-100 zur Verfügung.

Wichtige Anmerkung der Redaktion: Die Anhänge können Sie unter Ihrer Anmeldung

herunterladen. Ein Übersenden mittels der Nachrichtenfunktion ist nicht möglich!

Bei Rückfragen steht Ihnen hierfür die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des

Polizeipräsidiums Mannheim unter Tel.: 0621 174-1109 zur Verfügung.

Mühlhausen: Unfall im Begegnungsverkehr; ein Autofahrer verletzt; wer kam auf die Gegenfahrbahn?; Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) – Bereits am Mittwoch, den 13. April, gegen 19.45 Uhr, kam es

auf der B 39, zwischen Rauenberg und Angelbachtal. In Höhe von Mühlhausen zu

einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

In einer langgezogenen Rechtskurve berührten sich die Außenspiegel eines grauen

Mercedes CLS und eines weißen Peugeot Expert. Der Fahrer des Peugeot wurde durch

umherfliegende Glassplitter durch die geöffnete Seitenscheibe verletzt. Der

Schaden ist vergleichsweise gering.

Dennoch beschuldigen sich beide Fahrer gegenseitig, auf die Gegenfahrbahn

gekommen sei. Anhand der Unfallspuren lässt sich keine eindeutige Verursachung

zuweisen.

Deshalb sind die Unfallermittler auf die Mitwirkung von Zeugen angewiesen.

Möglicherweise fuhren den jeweiligen Fahrzeugen andere

Autofahrer/Autofahrerinnen hinterher und beobachteten den Unfallhergang.

Mit den Aussagen dieser wichtigen Zeugen, auch nach dieser langen Zeit, könnten

die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiter zur Aufklärung des Hergangs

kommen.

Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mit E-Scooter gestürzt – Zeugen gesucht!

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wegen eines freilaufenden Hundes stürzte

eine 32-Jährige am Dienstagvormittag mit ihrem E-Scooter beim Ausweichen und

erlitt dabei eine Fraktur. Die Frau war gegen 9.40 Uhr auf dem Radweg parallel

zur B291 in Richtung Walldorf unterwegs, als der augenscheinlich herrenlose Hund

plötzlich ihren Fahrtweg querte. Beim Sturz wurde die 32-Jährige am Arm

verletzt. Zudem entstand am Roller Sachschaden.

Der unverletzte Hund soll von einer zufällig vorbeikommenden

Verkehrsteilnehmerin in Obhut genommen worden sein. Da bislang nicht bekannt

ist, wer für das Tier verantwortlich ist, oder um was für einen Hund es sich

handelt, sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach weiteren Zeugen des

Geschehens. Wer Hinweise zum Unfall oder zum gesuchten Tier geben kann, wird

gebeten, sich unter 06202 2880 zu melden. Inbesondere wird die bislang nicht

bekannte Verkehrsteilnehmerin gebeten sich zu melden.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Ölspur über mehrere Hundert Meter

Plankstadt (ots) – Während der Streifenfahrt bemerkten Beamte des Polizeireviers

Schwetzingen am frühen Mittwochmorgen gegen 00:30 Uhr auf der K4147 eine Ölspur,

die sich über mehrere Hundert Meter bis in die Handschuhsheimer Straße zog. Ein

Verursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Verunreinigung auf

der Fahrbahn musste durch eine Fachfirma beseitigt werden. Zeugen, die Hinweise

zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Sachschäden durch Vandalismus – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Karfreitag und dem

folgenden Dienstag richteten Unbekannte in Walldorf erheblichen Sachschaden

durch Vandalismus an. Die Unbekannten stiegen zunächst über die Umzäunung des

Kindergartengeländes in der Bürgermeister-Willinger-Straße und warfen dort

zahlreiche Gegenstände umher und verteilten sie auf dem gesamten Freigelände.

Zudem rissen sie ein hölzernes Gartentürchen aus der Verankerung. Anschließend

entzündeten sie auf dem angrenzenden Bolzplatz ein Lagerfeuer, wodurch der

Bodenbelag der Sportstätte stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zuletzt

versahen sie den Platz mit Farbschmierereien, mit schwarzer Sprühfarbe. Die Höhe

des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Verursachern der Schäden geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06221/5709-0 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Rennradfahrer zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr fuhr ein

51-jähriger Mann mit seinem Rennrad auf der Ochsenbacher Straße in Richtung

Bammental. Kurz vor der Einmündung in den Diamantweg verlor der Radfahrer die

Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte nach bisherigem Ermittlungsstand

vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit allein beteiligt zu Boden.

Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen in Form von Brüchen und

musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der getragene

Schutzhelm dürfte den Mann vor schwereren Kopfverletzungen geschützt haben.

Zeugen, welche den Sturz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Heidelberg unter Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike aus Tiefgarage entwendet – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Montagabend 16 Uhr und

Dienstagvormittag 9 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter ein silbernes

E-Bike aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße. In die

Tiefgarage selbst gelangte der Täter durch gewaltsames Verbiegen eines

Gitterelements des Tiefgaragentors. Das E-Bike war mit einem Fahrradschloss an

einem Wandanker verschlossen. Der Unbekannte bog diesen Anker auf und entwendete

das Fahrrad so mitsamt Schloss. Der Versuch, das Schloss eines weiteren E-Bikes

aufzubrechen, scheiterte, sodass der Täter dieses Fahrrad mit beschädigtem

Schloss zurückließ. Im Rahmen der Spurensicherung am Tatort konnte Tatwerkzeug

sichergestellt werden, welches nun durch die zentrale Kriminaltechnik auf Spuren

untersucht wird. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen

Bereich. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet

haben, oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch mehrere Farbschmierereien – Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots) – Zwischen Donnerstag, den 14.04.2022 gegen 16 Uhr und Freitag,

den 15.04.2022 gegen 19 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter mehrere Bau- und

Kunstwerken der Stadt Hockenheim mit Graffiti. Bislang wurden fünf

Farbschmierereien in der Eisenbahnstraße, der Dresdener Straße, des

Stiegwiesenparks sowie des Gartenschauparks zur Anzeige gebracht. Das

Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Zwei Männer im Alter von 28 Jahren und 33 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Einbruchdiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg-Pfaffengund (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 28 Jahre alter Mann und dessen 33 Jahre alter Mittäter sollen sich am

vergangenen Freitag gegen 04:34 Uhr Zutritt zu einem Werksgelände in der

Eppelheimer Straße in Heidelberg-Pfaffengrund verschafft haben, indem sie

gemeinsam ein Zufahrtstor überstiegen. Auf dem Firmengelände sollen die beiden

Tatverdächtigen dann Kupferflocken aus Kupfercontainern entwendet und zum

Abtransport bereitgelegt haben.

Mitarbeiter des firmeneigenen Sicherheitsdienstes stellten die beiden

Tatverdächtigen bei der Tatausführung fest und verständigten die Polizei. Diese

konnte die beiden Männer in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen.

Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehle gegen die beiden Täter, die sodann dem Ermittlungsrichter

des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt wurden. Dieser erließ antragsgemäß

Haftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Anschließend wurden die

beiden Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipostens

Eppelheim dauern weiter an.

schwerer Verkehrsunfall, Lkw umgekippt, zwei Fahrstreifen gesperrt

St-Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Die erste Vollsperrung der BAB 5 in Fahrtrichtung

Norden dauerte zunächst bis ca. 16.00 Uhr an. Hierzu erfolgte eine Ausleitung

des Verkehrs an der Anschlussstelle Kronau. Es kam zu einem Rückstau von bis zu

12 km Länge. Aufgrund weiterer Bergungsmaßnahmen musste die BAB 5 in

Fahrtrichtung Norden in der Zeit von 19.15 Uhr bis 21.00 Uhr nochmals voll

gesperrt werden. Seither fließt der Verkehr wieder über die linke Fahrspur. Die

Autobahnmeisterei ist derzeit noch mit letzten Arbeiten beschäftigt, die

Fahrbahn wird jedoch voraussichtlich in Kürze wieder komplett freigegeben werden

können.