Heidelberg-Altstadt: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum von Montag, gegen 17 Uhr und Dienstag, gegen 07

Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Fischergasse

geparkten Mercedes und flüchtete. Ersten Ermittlungen zufolge müsste das

Fahrzeug des Flüchtigen gelb lackiert sein. An dem Mercedes entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht

nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem

Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg-Bahnstadt: 20-Jähriger überfallen, Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr wurde ein

20-Jähriger Opfer eines schweren Raubes. Nachdem Besuch einer Eventhalle machte

sich dieser auf den Weg zu seinem Fahrrad, welches er unweit im Wohngebiet

abgestellt hatte. Hier soll er unvermittelt von zwei unbekannten Männern

angegriffen worden sein. Ein Täter soll den 20-Jährigen dabei von hinten an den

Armen festgehalten haben, der Zweite soll sich vor ihn gestellt und ihn

aufgefordert haben, sein „Zeug“ herauszugeben. Der 20-Jährige setzte sich

zunächst noch mit einem Tritt gegen die Hüfte des Angreifers zur Wehr. Daraufhin

soll dieser dann ein Messer gezogen und den Geschädigten durchsucht haben. Die

beiden Männer erbeuteten das Mobiltelefon, iPhone 13, des 20-Jährigen sowie

dessen schwarze Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Anschließend sollen

die Täter in unbekannte Richtung gerannt sein.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Beide sollen Anfang 20 und etwa 185

190 cm groß gewesen sein. Der bewaffnete Täter soll von normaler Statur

gewesen sein und eine schwarze OP-Maske getragen haben. Er soll eine schwarze

Jacke mit Kapuze, schwarze Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Der andere

Täter soll von kräftiger Statur gewesen sein. Er soll eine schwarze Hose der

Marke Adidas mit weißen Streifen, eine dunkle Jacke und weiße Sneaker getragen

haben.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat wegen schweren

Raubes die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Tätern übernommen und bittet

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder das Geschehen beobachtet

haben, sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst zu

wenden.