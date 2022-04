Einbrüche in eine Kleingartenanlage „Am Riedsaumpark“

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montag 18.04.2022, 21:00 Uhr bis zum Dienstag 19.04.2022, 11:00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere Parzellen der Kleingartenanlage in der Kopernikusstraße auf und entwendeten Werkzeug. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat verdächtige Personen in der Kleingartenanlage wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Gemeindesaal

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 14.04.2022, 15:00 Uhr bis zum Dienstag, 19.04.2022, 07:00 Uhr, die Türen des Gemeindesaals in der Rohrlachstraße auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Kabeldiebstahl

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Montag, 18.04.2022, 21:30 Uhr bis zum Dienstag, 19.04.2022, 08:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Testcenter am Carl-Wurster-Platz ein und entwendeten Kabel. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 300 Euro.

Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 19.04.2022, fuhr ein 30-jähriger Rollerfahrer um 19:00 Uhr in der Oderstraße in einen Kreisverkehr ein und fuhr hierbei auf den vor ihm abbremsenden BMW auf. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem Rollerfahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Mehrere Betrugsversuche über Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 19.04.2022, kam es wieder zu mehreren Betrugsversuchen durch Telefonbetrüger in Ludwigshafen. In der Zeit von 09-15:20 Uhr kam es zu 4 Anrufen durch angebliche Microsoft-Mitarbeiter. Alle beendeten das Gespräch, noch bevor Forderungen gestellt werden konnten, da Ihnen die Betrugsmasche bekannt war.

Darüber hinaus wurde eine 83-Jährige um 10 Uhr von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen, welcher eine Zahlungsaufforderung habe und ihr mit einer Kontopfändung drohte. Die 83-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Um 10:30 Uhr wurde ein 50-Jähriger von einem angeblichen Polizeibeamten der Federal Police angerufen, welcher seine persönlichen Daten abfragen wollte.

Der 50-Jährige erkannte den Betrug und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon Unbekannten gegenüber an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind.

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.