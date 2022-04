Radfahrer leicht verletzt

Speyer (ots) – Leicht verletzt hat sich am Dienstag 19.04.2022 gegen 12:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße ein 83-jähriger Radfahrer. Nachdem er einen Fußgänger überholt hatte, verlor er wenige Meter weiter die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte seitlich auf den Kopf. Hierbei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Auch wenn für Radfahrer keine Helmpflicht besteht, empfiehlt die Polizei einen Helm zu tragen. Schlimmere Kopfverletzungen, welche im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, können durch das Tragen eines Helmes verhindert werden. Seien Sie immer wachsam und fahren an Kreuzungen/Einmündungen langsam.

Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Speyer (ots) – Unbekannte versuchten über die Osterfeiertage vom 16.04.2022 bis19.04.2022 in ein Modegeschäft in der Maximilianstraße einzubrechen. Durch den gewaltsamen Versuch in die Räumlichkeiten einzudringen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maximilianstraße beobachtet? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen genommen.