Geflügel-Diebstahl geht in die Hose

Waldsee (ots) – „Dann war da noch der Ladendieb den Hunger wohl zur Straftat trieb. Ein kaltes Huhn in die Hos´ er legte, wo durch Schwerkraft es zu Boden schwebte. Fix an Ort und Stell zurecht gerückt, schien die Tat schon fast geglückt, als der Detektiv erschien an seiner Seite, suchte er ohne Huhn das Weite. Auch wenn das Tier im Laden blieb, fehlt jede Spur vom Ladendieb.““

Eine Nahbereichsfahndung nach dem Geflügelfreund verlief negativ. Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m, schlank, Glatze, kein Bart, helle Augen, ca, 35 Jahre, schwarzer Jogginganzug und schwarze „Schlappen“ mit weißen Socken. Tatzeit: 19.04.2022 gegen 19:15 Uhr.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtenden Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mädchen angefahren

Altrip (ots) – Am 18.04.2022 gegen 19:45 Uhr ging eine 16-Jährige zusammen mit ihren Freundinnen auf einem Schotterweg im Campinggebiet „Auf der Au“ vom 4. zum 5. Hauptweg, spazieren. Hinter der Gruppe kam ein Pick-Up angefahren. Laut den Mädchen fuhr der Pick-Up zu schnell und näherte sich der Gruppe bis auf etwa einen halben Meter.

An der Einmündung zum 5. Hauptweg hört die spätere Geschädigte wie der PKW plötzlich wieder beschleunigte. Sie drehte sich reflexartig um, woraufhin der PKW die Geschädigte beim Linksabbiegen in den 5. Hauptweg mit dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite leicht am rechten Oberschenkel/Becken streifte.

Das Mädchen erlitt hierdurch Rötungen an der Hüfte und klagt über Schmerzen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen PKW mit Ladefläche handeln.

– Der Fahrer soll lediglich etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Die Beifahrerin hatte lange dunkle Haare und soll auch etwa 40 Jahre alt gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

80-Jähriger schlägt zwei Verkehrsteilnehmende mit Rohrstock

Römerberg (ots) – Zu einer Körperverletzung der etwas anderen Art kam es am Dienstag kurz vor 17:30 Uhr in der Holzgasse. Während zwei PKW-Fahrende im Alter von 30 und 31 Jahren in der Holzgasse verkehrsbedingt halten mussten, kam ein 80-Jähriger aus der Einfahrt seines angrenzenden Anwesens und schlug mit einem Rohrstock auf das Fahrzeug der 30-Jährigen. Ein Schaden entstand dabei nicht.

Als die Frau den Mann aufforderte, dies zu unterlassen, wurde der Senior noch aggressiver und wirkte mit dem Stock auf die Frau ein. Als der hinter ihr wartende PKW-Fahrer zur Hilfe eilte, wurde auch der 31-Jährigen von dem Mann mit dem Rohrstock geschlagen.

Die beiden Geschädigten erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen an den Armen. Der Senior muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.