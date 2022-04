Trinkgelage unter Fernfahrern mit Folgen

Schwegenheim (ots) – Zu einem Trinkgelage unter mehreren Fernfahrern kam es am Sonntagnachmittag auf dem Autohof in Schwegenheim, in dessen Verlauf es mit zunehmender Alkoholisierung zwischen 2 Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.

Hierbei verlor der Geschädigte nach einem Stoß des Beschuldigten und einem daraus resultierenden Sturz zwei Schneidezähne. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weiter wurde ihm aufgrund seines Alkoholgehalts von 2,2 Promille die mögliche Weiterfahrt untersagt. Hierfür wurde die Fahrerkarte präventiv sichergestellt. Der Geschädigte wurde im Krankenhaus versorgt.

Auffahrunfall zwei Personen leicht verletzt

Rheinzabern (ots) – Am Mittwoch 20.04.2022 um 04.27 Uhr, befuhren ein 38-jähriger und ein 37-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 von Wörth kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Etwa 200 Meter vor der Abfahrt zum Kieswerk Rheinzabern stieß der 37-Jährige aufgrund unangepasster Geschwindigkeit gegen das Fahrzeug seines Vordermanns und beide Fahrzeuge kamen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto des 38-Jährigen überschlug sich hierbei mehrmals. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro.

Lastkraftwagen gestohlen und wieder aufgefunden

Hatzenbühl (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 17.04.2022 bis Dienstag 19.04.2022 wurde von einem Firmengelände Im Gereut ein Lastkraftwagen mit Plane entwendet. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf 25.000 Euro.

Ein Nachbar der Geschädigten Fahrzeughalterin stellte es am Dienstagmorgen in der Nähe des Pfalzmarkts fest. Unbekannte hatten das Fahrzeug kurzgeschlossen und vom Abstellort weggefahren. Das Fahrzeuginnere wurde durchwühlt, allerdings nichts entwendet.

Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Wörth (ots) – Am Dienstag 19.04.2022 um 10.00 Uhr, stellten Mitarbeiter einer Montagefirma fest, dass Unbekannte über das Osterwochende das in der Rheinstraße abgestellte Firmenfahrzeug aufgebrochen und diverses Werkzeug, wie zum Beispiel einen Bohrhammer, Akku-Schrauber und Ähnliches im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet hatten.

Sachbeschädigung an der Grundschule

Wörth (ots) – Unbekannte warfen vermutlich über das Osterwochenende Steine gegen eine Scheibe der Mensa an der Tulla-Grundschule in Maximiliansau. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden wurde am 19.04.2022 festgestellt.