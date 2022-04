Landau: Die Polizei-News

Auto entwendet

Landau (ots) – Am Mittwoch 20.04.2022, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit 00:15 Uhr und 07:30 Uhr einen vor einer Werkstatt in der Queichheimer Hauptstraße abgestellten Opel Corsa mit LD-Kennzeichen. Den Schlüssel zum Fahrzeug stahlen sie vermutlich aus einem an der Werkstatt angebrachten Briefkasten.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de. Ob ein Zusammenhang zu den Vorgängen an einer Landauer Lackiererei am späten Abend des 19.04.2022 besteht, wird geprüft und ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Autos geklaut und auf der Felge geflüchtet

Landau (ots) – Am 19.04.2022 brachen bislang unbekannte Täter vermutlich in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in eine Lackiererei in der Landauer Hainbachstraße ein, indem sie das dortige Rolltor aufhebelten. Aus der Halle der Lackiererei entwendeten sie einen dort abgestellten Pkw BMW und fuhren damit bis zu einer Winzergenossenschaft zwischen Eschbach und Ilbesheim.

Durch die offenbar rasante Fahrweise wurde mitunter ein Reifen am BMW zerstört, was die Täter allerdings nicht daran hinderte, ihre Fahrt fortzusetzen. Vielmehr fuhren sie nur noch auf der Felge weiter und kehrten wieder nach Landau zurück. Wieder an der Lackiererei angekommen, entwendeten sie einen VW Transporter und durchbrachen mit diesem einen Zaun, wobei das Fahrzeug ebenfalls erheblich beschädigt wurde.

Den VW stellten die Täter danach auf dem nahe gelegenen Parkplatz eines Supermarktes in der Maximilianstraße ab und flüchteten zu Fuß, da zwischenzeitlich mehrere Streifen der Polizei über verdächtige Vorgänge an der Lackiererei informiert waren und nach den Tätern fahndeten. Diesen gelang jedoch die Flucht.

Der angerichtete Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere der BMW, welcher zuletzt nur noch auf der Felge durch Landau fuhr, dürfte Passanten aufgefallen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.