Darmstadt

Keine Chance für Fahrraddiebe – Fahrradcodierung

Darmstadt (ots) – Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen

die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Dazu gehören nicht nur ein

geeignetes Schloss, sondern auch ein Fahrradpass und am besten ein individueller

Fahrradcode. Das 1. Polizeirevier lädt dazu ein, Fahrräder (ausgenommen Räder mit

Carbon-Rahmen) kostenlos codieren zu lassen, am:

Freitag 29.04.22, zw. 10-16 Uhr, in der Bismarckstr.16, beim 1. Polizeirevier.

Damit jeder sein Fahrrad an dem Tag codieren lassen kann, werden Interessierte gebeten, sich ab Mittwoch 20.04.2022 und an den nachfolgenden Werktagen in der Zeit zwischen 08-15 Uhr zu melden. Termine können telefonisch unter der Rufnummer

06151/969-41102 oder 969-41103 vereinbart werden.

Bitte für den Termin einen Eigentumsnachweis, Personalausweis und für E-Bikes

den passenden Schlüssel zur Entfernung der Batterie mitbringen.

Darmstadt-Dieburg

Desolater Zustand – 35 Mängel am Auto

Dieburg (ots) – In Dieburg stoppte eine Streife der Verkehrsinspektion des

Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagvormittag 19.04.2022 in der Frankfurter

Straße einen 24-jährigen BMW-Fahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass sich dessen Fahrzeug nicht in einem verkehrssicheren Zustand befand.

Eine genauere Überprüfung des Wagens bei einer örtlichen Prüfstelle brachte anschließend, neben einer unzulässigen technischen Veränderung, die alleine schon zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätte, insgesamt 35 Mängel zu Tage.

Insbesondere fielen eine großflächige Durchrostung des Fahrzeugs sowie eine nur eingeschränkt funktionstüchtige Bremsanlage auf.

Die Polizei informierte die Zulassungsstelle zwecks Außerbetriebsetzung des Autos. Den 24-Jährigen erwartet zudem ein Bußgeldverfahren wegen der festgestellten Verstöße.

Nach Diebstahl von BMW – Festnahme

Roßdorf/Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 20.04.2022 gegen 01.10 Uhr,

vernahmen Anwohner aus der Mozartstraße in Gundernhausen Geräusche vor dem Haus

und konnten anschließend noch beobachten, dass ihr vor dem Haus geparkter BMW im

Wert von rund 40.000 Euro entwendet wurde. Sie alarmierten sofort die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin folgenden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen

wurde der BMW nach kurzer Verfolgungsfahrt und anschließendem Unfall mit einer

Streife gegen 1.45 Uhr bei Hergershausen gestellt. Der Fahrer flüchtete zunächst

noch zu Fuß, konnte aber rasch durch nacheilende Beamte festgenommen werden.

Seiner Festnahme widersetzte sich der 41-jährige Mann aus Osteuropa heftig.

Ein Polizeibeamter wurde hierbei verletzt. Auch der 41-Jährige zog sich

Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ihn erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen besonders schweren

Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Ermittlungen dauern an.

Kriminelle machen Beute – Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühltal (ots) – Kriminelle hatten es im Lauf des langen Osterwochenendes auf

eine Baustelle im Stadtteil Nieder-Ramstadt abgesehen. Zwischen Donnerstag 14.04.22 und Dienstag 19.04.22 gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Gelände in der Straße „Am alten Graben“ und brachen hier das Vorhängeschloss eines dortigen Baucontainers auf.

Die Spuren der Gewaltanwendung entdeckten Zeugen gegen 07 Uhr am Dienstagmorgen, der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Donnerstag zurück. Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie unter anderem einen Stampfer, eine Verdichtungsramme, ein Stativ, eine Akkuflex sowie einen Baulaser. Der genaue Wert der Beute steht derzeit noch nicht fest.

Mit dem Diebesgut suchten die ungewünschten Eindringlinge anschließend unerkannt das

Weite. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Dieburg hat die Ermittlungen

übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0.

Groß-Gerau

Nächtliche Ruhestörung endet in Polizeizelle

Riedstadt (ots) – Zweimal musste eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Mittwoch 20.04.2022 nach Riedstadt ausrücken, weil ein 52-jähriger Mann in seiner Wohnung die Musikanlage zu weit aufdrehte und sich Anwohner über den nächtlichen Lärm beklagten.

Weil bereits die erste Ermahnung der Beamten gegen 01.00 Uhr, die Nachtruhe zu wahren, verhallte und der Mann die Musik auch beim zweiten Einsatz gegen 03.15 Uhr nach kurzer Zeit ebenfalls wieder auf „laut“ drehte, entschlossen sich die Ordnungshüter schlussendlich zur Sicherstellung der Musikanlage.

Dies quittierte der 52-Jährige mit drohendem Gebaren gegenüber den Polizisten. Der daraufhin folgenden Festnahme durch die Polizei wiedersetzte sich der Mann und verletzte sich hierbei leicht. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,66 Promille an.

Es folgte eine Blutentnahme und der 52-Jährige musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Angeblicher Microsoftmitarbeiter macht Beute

Groß-Gerau (ots) – Mit einer leider gängigen Betrugsmasche konnte ein bislang Unbekannter Geld kassieren. Als angeblicher Microsoftmitarbeiter gab sich ein Mann am Dienstag 19.04.2022 telefonisch zu erkennen. Der Angerufene aus Groß-Gerau folgte den Anweisungen des Betrügers, diverse Zugangsdaten und Passwörter einzugeben sowie ein Fernwartungstool für seinen PC zu aktivieren.

So war es für den Kriminellen anschließend ein Leichtes, mehrere tausend Euro von Konten des gutgläubigen Mannes abzubuchen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Microsoft nie telefonisch Daten erfassen würde.

Rund 800 Euro-Paletten gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots) – Rund 800 Euro-Paletten auf einem Firmengelände im Langer Kornweg, gerieten zwischen Samstagnachmittag 16.04.2022 und Dienstagmorgen 19.04.2022 in das Visier Krimineller.

Die Täter näherten sich vermutlich zunächst mit einem geeigneten Transportfahrzeug dem Gelände und luden die dort gelagerten Paletten im Wert von insgesamt etwa 12.000 Euro anschließend auf. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

In Baustelle gefahren und geflüchtet, silberner Volvo gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Dienstag 19.08.2022 gegen 20:00 Uhr kam es auf der B 40 in Fahrtrichtung Ffm-Sindlingen aus Richtung Flughafen kommend an einer Baustelle zu einem Verkehrsunfall.

Ein silberner PKW fuhr vor der Baustelle in die Absperrung der linken Fahrspur durch Warnbarken. Fahrzeugteile können einem Volvo zugeordnet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107 / 7198-0.

Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Dienstag 19.04.2022 gegen 15:10 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Kleinwagen einen Verkehrsunfall in der Franz-Schubert-Straße/OT Ginsheim.

Nachdem er beim Ausparken gegen das Fahrzeug einer 48-jährigen Autofahrerin gefahren ist, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei in Bischofsheim unter

Tel. 06144/9666-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Firmentresor mit Werkzeug aufgeschnitten

Biblis (ots) – Aus dem Firmentresor eines Lebensmittelgroßhändlers wurden in der

Nacht zum Mittwoch 19.04.2022 – 20.04.2022 mehrere Tausend Euro entwendet. Zum Öffnen des Tresors wurde eine Maschine, möglicherweise ein Trennschleifer eingesetzt. Die Täter hatten zuvor die Eingangstür zum Großhändler „Am Tambourinsee“

aufgebrochen.

Möglicherweise haben Anwohner und Autofahrer, die auf der Landstraße L3261, Rheinstraße, unterwegs waren Lichter, Fahrzeuge oder Personen im Umfeld bemerkt. Alle sachdienlichen Hinweise zu dem Fall nehmen die fallzuständigen Beamten (K

21/22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252/706-0.

Lebensmittel aus Verkaufsanhänger gestohlen

Bürstadt (ots) – Lebensmittel eines örtlichen Gemüsebauers wurde zwischen Samstag 16.04.2022 und Dienstagmorgen 19.04.2022 aus dessen Verkaufsanhänger gestohlen. Der mobile Stand ist in der Forsthausstraße, neben einem Discount-Markt zu finden.

Die Täter schnappten sich Konserven, Dosen und Gläser, die mit Wurst und Gemüse gefüllt waren. Der Schaden für den Landwirt liegt mit dem Sachschaden an der aufgebrochenen Tür bei über 300 Euro. Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler (K 42) in Lampertheim entgegen. Telefon: 06206/9440-0.

Haben Jugendliche durch Zigaretten einen Buschbrand ausgelöst?

Heppenheim (ots) – Zigarettenreste könnten wohl dafür verantwortlich sein, dass

am Dienstagnachmittag 19.04.2022 Büsche auf dem Spielplatz im Carl-Zuckmayer-Weg

brannten. Nach ersten Hinweisen sollen sich Jugendliche auf dem Spielplatz

aufgehalten haben, als das Feuer um kurz vor 16 Uhr den Rettungskräften gemeldet

wurde.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen oder zur Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 10) unter der Rufnummer 06252/706-0.

Odenwaldkreis

Alleinunfall durch Raser am Ortseingang

Lützelbach (ots) – Am Dienstag 19.04.2022 gegen 19:23 Uhr ereignete sich am Ortseingang von Lützelbach ein Alleinunfall mit Personen- und hohem Sachschaden.

Dabei befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit einem grauen Pkw Mercedes, mit stark überhöhter Geschwindigkeit die L3259 von Seckmauern kommend in Richtung Lützelbach.

Hierbei überholte er, laut Zeugen, mindestens einen vor ihm fahrenden Pkw,

wodurch es auch zu einer Gefährdung eines aus Lützelbach kommenden Fahrzeugführers kam. Dieser musste stark bremsen um eine Kollision zu vermeiden.

Am Ortseingang Lützelbach kam der Fahrer des Mercedes dann nach links von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten unbesetzten Pkw, welcher durch

die Wucht des Aufpralls gegen das dortige Anwesen geschleudert wurde.

Der Fahrer des grauen Mercedes kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Zeugen die betroffen waren, bzw. Angaben zur Fahrweise des Verunfallten geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 zu melden.

Bankmitarbeiter verhindern Trickbetrug

Erbach (ots) – Nur die Tatsache, dass eine Seniorin nicht viel Bargeld zu Hause hatte, hat sie im Nachhinein davor geschützt, dass sie auf Betrüger hereingefallen ist. Die Frau wurde im Laufe des Dienstags 19.04.2022 von Fremden angerufen, die ihr weismachen konnten, dass jemand aus der Familie für einen tödlichen Unfall verantwortlich ist. Für die anstehende Kaution sollte die Seniorin 40.000 Euro bezahlen.

Weil das Vermögen der Frau nicht so hoch ist, hatte man sich auf 10.000 Euro geeinigt. Das Geld sollte von der Hausbank abgehoben werden. Dort wurden die Mitarbeiter hellhörig und informierten richtigerweise die Polizei.

Wiederholt mahnt die Polizei zur Vorsicht. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Fremde nur wegen eines Anrufs! Rufen Sie selbst die betreffende Person unter der ihnen bekannte Nummer an oder holen Sie sich Rat bei einer Vertrauensperson.

