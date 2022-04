Landkreis: Betrügerische Anrufe weiterhin Dauerthema

Ein angebliches Glück im Gewinnspiel, die Nachricht der vermeintlichen Tochter oder des Sohnes mit einer neuen Handynummer in akuter Geldnot, der Anruf einer Person, die sich als Europol- oder auch Microsoft- Mitarbeiter ausgibt: Jeden Tag erhalten Bürgerinnen und Bürger Anrufe mit merkwürdigen Geschichten oder Versprechungen. Eins verbindet sie allesamt: Hinter den Anrufen stecken Betrugsversuche!

In den letzten 24 Stunden erhielten die Polizeistationen im Landkreis Gießen lediglich die Mitteilungen über gescheiterte Versuche. Die angerufenen Personen gingen also nicht auf die Forderungen ein, beendeten die Gespräche und informierten die Polizei. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang weiterhin: Reden Sie mit Freunden und Angehörigen über die gängigen Betrugsmaschen! Je bekannter sie werden, desto weniger erfolgreich sind die Kriminellen.

Gießen: Mountainbike entwendet

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hindemithstraße entwendeten Unbekannte ein schwarz-oranges Fahrrad im Wert von etwa 750 Euro.

Zwischen 17 Uhr am Montag (18. April) und 15.10 Uhr am Dienstag gelangten die Diebe auf unbekannte Weise in das Haus und in das abgeschlossene Kellerabteil, indem sie das dortige Schloss beschädigten. Die Polizei in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-3555).

Laubach: Haus besprüht

Mehrere Schriftzüge sprühten Unbekannte zwischen 10 Uhr am Sonntag (17. April) und 8.15 Uhr am Dienstag an ein Mehrfamilienhaus im Steinweg. Der dadurch verursachte Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei in Grünberg bittet um Mitteilung zu verdächtigen Beobachten in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06401/91430).

Gießen: Büros durchsucht

Diebe hebelten über das Osterwochenende Fenster eines Bürogebäudes in der Alicenstraße auf und durchsuchten die Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge fanden sie dabei lediglich etwa 10 Euro. Der entstandene Schaden beträgt allerdings 300 Euro.

Die Einbrecher kamen zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Dienstag und nutzten ein am Haus stehendes Baugerüst, um an die Räume im dritten Stockwerk zu gelangen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind am Osterwochenende Personen auf dem Baugerüst aufgefallen? Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd, Telefonnummer 0641/7006-3555.

Landkreis Gießen: Motorräder kontrolliert

Zum Start der Motorradsaison kontrollierten die Beamten des Regionales Verkehrsdienstes Gießen am Dienstag (19. April) verstärkt die Zweiräder im Stadtgebiet und Landkreis. Zwischen 11 und 14 Uhr hielten sie neun Kräder an. Zwei der Fahrer hatten keinen Führerschein dabei und erhielten deswegen eine Verwarnung.

Bei der Maschine eines 22-Jährigen stellten die Beamten Veränderungen an der Auspuffanlage fest, was zu verbotenen Auswirkungen am Geräusch- und Abgasverhalten führte. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren und er erhält einen Punkt in Flensburg. Bei den übrigen Kontrollen gab es keine Beanstandungen.

Lich: Dieseldiebstahl

Als der Fahrer eines weißen Iveco am Mittwochmorgen gegen 2 Uhr zu seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des „Fasanerie“-Sportgeländes in der Kolnhäuser Straße zurückkehrte, sah er gerade noch einen grauen Mercedes Kombi mit ausländischem Kennzeichen wegfahren. Am Klein-LKW bemerkte er anschließend Beschädigungen am Tankdeckel und fehlenden Dieselkraftstoff.

Vermutlich zapfte der Fahrer des Mercedes diesen zuvor ab und flüchtete, als der Zeuge sich näherte. Der Schaden am Fahrzeug beträgt etwa 50 Euro, der entwendete Kraftstoff dürfte einen Wert von 20 Euro haben. Die Beamten der Polizeistation Grünberg bitten um Hinweise (Telefonnummer 06401/91430).

Achtung Betrüger! Vermeintliche Kontoverifizierung führt zu Überweisung

Gießen-Lützellinden (ots) – Im Zuge des Verkaufs einer Lampe bei ebay Kleinanzeigen erhielt ein Mann aus Lützellinden am Dienstag 19.04.2022 vom vermeintlichen Kaufinteressenten einen Link per WhatsApp, welcher angeblich für die Funktion „sicheres Bezahlen“ der Verifizierung seines Kontos dienen sollte.

Stattdessen stimmte er mit Anklicken des Links einer Abbuchung von 80 Euro zu. Der Mann bemerkte den Betrug und konnte über die Bank die Überweisung rückgängig machen.

Verkehrsunfälle:

Heuchelheim: Zapfhahn abgerissen

Ein bislang Unbekannter betankte Mittwochnacht (20.April) gegen 03.00 Uhr sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Straße „Auf dem Langen Furt“. Offenbar entfernte der Unbekannte nach dem Tankvorgang den Zapfhahn nicht aus dem Tankstutzen und fuhr los. Dabei riss der Zapfhahn vom Tankschlauch ab.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Toyota beschädigt und weggefahren

2.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Toyota nach einer Unfallflucht von Dienstag (19.April). Gegen 15.20 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Altenburger Straße einen geparkten Toyota.

Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 66-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

A5/Mücke: Kontrolle verloren

Am Dienstag (19.April) gegen 16.50 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann in einem Audi die Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Fahrtrichtung Kassel. Bei Verlassen der A5 auf einen Parkplatz verlor der Audi-Fahrer offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Schutzplanke und der PKW überschlug sich mehrfach. Der 46-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,90 Promille. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 42.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

