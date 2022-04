Tödlicher Motorradunfall

Spangenberg (ots) – Am Mittwochnachmittag 20.04.2022 kam es gegen 15:40 Uhr in Spangenberg/Einmündungsbereich Melsunger Straße(B487)/Bergheimer Straße(L3225), zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Spangenberger befuhr mit seinem Motorrad die Melsunger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Melsungen.

Im Einmündungsbereich soll der Motorradfahrer nach ersten Ermittlungen ein anderes Fahrzeug überholt haben. Dabei stieß der Motorradfahrer frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Felsbergers zusammen.

Der 35-jährige Motorradfahrer verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 42-jährige Pkw-Fahrer erlitt nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Am Motorrad und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird mit ca. 15.000 Euro beziffert. Derzeit ist die Melsunger Straße in beide Richtungen zur Unfallaufnahme unter Einbeziehung eines Gutachters voll gesperrt.

Brandstiftung an Holzstapel – Polizei sucht Zeugen

Frielendorf-Todenhausen (ots) – 17.04.2022, 17:47 Uhr – Am Sonntagabend bemerkte ein unbekannter Zeuge den Brand eines Holzstapels in der Nähe der Wanderhütte „Waidmannlust“. Der Brand von mehreren Metern Holz wurde später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht.

Der Zeuge, welcher zu Fuß im Wald unterwegs war, meldete den Brand dem Betreiber der nahe gelegenen Wanderhütte, dieser verständigte umgehend die Feuerwehr. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung als Brandursache aus.

Der unbekannte Brandentdecker, es handelt sich um einen schlanken, ca. 40-jährigen, 180 cm großen Mann mit einem beigen/hellen Pullover mit roten Streifen, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-774-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsversuch in Lagerhalle

Felsberg-Gensungen (ots) – 12.04.2022, 09:00 Uhr bis 19.04.2022, 16:38 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Lagerhalle „In den Steinen“.

Die Täter begaben sich auf die Rückseite der Halle und versuchten dort erfolglos die Eingangstür aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

