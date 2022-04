Jedes Jahr betreten zahlreiche neue Glücksspiel Webseiten den Schweizer Markt. Die Schweiz ist nicht nur das Eldorado für Wanderer, die die Schönheit der Berglandschaft erkunden wollen. Auch ist die Schweiz nicht allein für ihre schmackhafte Schokolade und ihren Käse bekannt, ganz zu schweigen von den berühmten Schweizer Banken.

Die Schweiz ist auch ein Paradies für Glücksspieler und passionierte Zocker. Schweizweit gibt es neben vielen terrestrischen Spielbanken auch immer mehr virtuelle Casinos.

Die Konkurrenz wird demnach immer grösser. Wenn ein Unternehmen ein neues schweizer online casino auf den Markt bringen will, muss es sich einiges einfallen lassen, um die Verbraucher auf das neue Angebot aufmerksam zu machen und sie bestenfalls dazu zu bewegen, regelmässig wiederzukehren. Robert Fürst ist unser Experte in Sachen Marketing, der nun die wichtigsten Vermarktungsstrategien für Online Casinos vorstellen wird.

Erfolgreiches Marketing für Online-Casinos

Was gehört zu erfolgreichen Marketingstrategien für ein neues Online Casino? Fakt ist, dass eine neue Plattform sich schon sehr anstrengen muss, um sich gegen die Konkurrenz, die bereits auf dem Markt etabliert ist, durchsetzen zu können. Und jeder neue Anbieter fokussiert sich auf ganz besondere Vermarktungsstrategien.

Das Auge spielt mit: der gelungene Auftritt mit spektakulärem Web Design

Der erste Eindruck zählt und bleibt im Kopf der User. Aus diesem Grund ist ein gelungenes Design der Webseite eine der wesentlichen Aspekte, die zum Erfolg führen. Der Auftritt im Internet ist das erste, was der Nutzer sieht. Darum gehört es zu den zentralen Strategien des Marketing für Online Casinos, eine Online Plattform präsentieren zu können, die die Neugier des Nutzers auf sich zieht und ihn dazu motiviert, ihre Inhalte zu erforschen.

Die Herangehensweise der einzelnen Anbieter unterscheidet sich mitunter enorm. Während die einen auf spektakuläre optische Reize und Animationen setzen, konzentrieren sich andere darauf, möglichst seriös rüberzukommen. Dabei werden natürlich unterschiedliche Nutzergruppen angesprochen. Einige Unternehmen wollen vermehrt junge Nutzer ansprechen, andere bevorzugen eine ältere Klientel und wiederum andere legen besonderen Wert auf neue weibliche Kundschaft.

Hinzu kommen wichtige Aspekte, die für alle Webseiten gelten, unabhängig von ihrem äusseren Erscheinungsbild:

Nutzerfreundlichkeit durch einfache Navigation, klare Strukturen und schnelle Reaktion der Webseite

Logische und klare Aufteilung der einzelnen Bereich

Verfügbarkeit rund um die Uhr

Informative Bilder und fehlerfreie Texte in der Muttersprache

An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Sprache besonders wichtig ist. Der Schweizer Spieler fühlt sich wohler auf Webseiten, die vollständig in deutscher Sprache verfasst sind. Hierbei sollte der Betreiber auch darauf achten, dass die Informationen nicht nur in der jeweiligen Landessprache verfügbar sein sollten, sondern dass diese auch noch fehlerfrei und verständlich sein müssen. Das bietet ein Bild der Seriosität und vermittelt dem Schweizer Nutzer zudem, dass man ihm Respekt zollt.

Bonusangebote im Online Casino

Erfahrene Spieler wissen, dass sie in einem neuen Online Casino in der Regel überaus grosszügige Bonusangebote erhalten können. Die Boni sind eine der wichtigsten Marketingstrategien der Casino Betreiber. Auf diese Weise wird der Kunde auf die Plattform geführt und mit dem Bonus nutzt er das Angebot.

Die Boni sind nicht nur dazu da, den Kunden anzuziehen, sondern auch, um ihn an das Unternehmen zu binden. Wurde der Bonus beansprucht, muss er auch freigespielt werden, um eine Auszahlung der Gewinne veranlassen zu können.

Es gibt verschiedene Bonusangebote. Die Willkommensangebote vereinen mitunter mehrere Bonusarten. Dazu gehören:

Der Match Bonus: Der Spieler erhält anteilig einen zusätzlichen Betrag, der ihm zum Spielen zur Verfügung steht. Lautet das Bonusangebot 100 % bis zu 100 Euro, so hat der Spieler bei der Einzahlung von 100 Euro gleich das Doppelte, also 200 Euro, zur Verfügung.

Der No Deposit Bonus: Bei diesem Angebot erhält der Spieler nach der Registrierung auf der Plattform einen bestimmten Betrag zum Spielen, ohne eine Einzahlung vornehmen zu müssen. Die Höhe des Betrags kann sehr unterschiedlich ausfallen.

Freispiele: Dies ist ein weiteres überaus beliebtes Bonusangebot. Nach der Registrierung erhält der neue Kunde eine bestimmte Anzahl an gratis Spielrunden mit einem festgelegten Spiel. Der Kunde kann auf diese Weise das Spielangebot kennenlernen, ohne eine Einzahlung getätigt zu haben.

Weitere Marketing Strategien

Zu wichtigen Vermarktungsstrategien für Online Casinos gehört auch das Affiliate Marketing. Hierbei handelt es sich um eine Partnerschaft mit Betreibern von Vergleichsplattformen. Dort werden die Casinos vorgestellt und mit den Casinos verlinkt.

Auch das Hinzuziehen von Influencern gehört zu den üblichen Marketing Strategien. Der YouTuber stellt zum Beispiel in einem Video das Spielangebot des Casinos vor. Ebenso üblich sind Content Marketing durch Blogs, die Werbung per E-Mail oder in den sozialen Netzwerken. In den meisten Fällen verwenden neue Online Casinos eine Kombination aller Optionen.