Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Birkweiler (ots) – Am Montag um 15:30 Uhr wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L508 zwischen Ranschbach und Birkweiler schwer verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer hatte die L508 in Richtung Birkweiler befahren und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, der Autofahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die L508 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Edenkoben (ots) – Am 18.04.2022 gegen 23:40 Uhr erging durch eine aufmerksame Zeugin der Hinweis, dass eine augenscheinlich stark alkoholisierte Person am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben in ihr Fahrzeug stieg und losfuhr. Aufgrund des bekannten Kennzeichens konnte die Person wenige Minuten später an ihrer Wohnanschrift angetroffen und zur Dienststelle gebracht werden, da sich die Mitteilungen der Zeugin bestätigten. Neben der Entnahme einer Blutprobe erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins.

Bei der Überprüfung des genutzten Fahrzeuges wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt, welcher bislang nicht zugeordnet werden konnte. Als mögliche Unfallorte kommen insbesondere die Straßen zwischen dem Paul-Gillet-Platz und dem Landauer Weg infrage.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sowie Geschädigte, sich telefonisch oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Betrunkener Radfahrer

Edenkoben (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte durch eine Streife der PI Edenkoben ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher sichtlich Probleme hatte, sein Gefährt sicher zu führen. Im Verlauf einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem 36-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.