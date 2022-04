Streit zwischen 2 Männern eskaliert

Weiterstadt (ots) – Ein Streit zwischen 2 Männern in der Mainzer Straße eskalierte am späten Montagabend 18.04.2022. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 22.10 Uhr zwischen 2 alkoholisierten 36- und 39-jährigen Männern zu einem Streit. Dieser gipfelte schließlich in gegenseitigen Handgreiflichkeiten, in dessen Zug der 36-Jährige, den 39-Jährigen mit einem Messer an der Stirn sowie im Bereich des Bauches verletzte.

Ein Alkoholtest ergab beim Täter einen Wert von 1,91 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme sowie Anzeigenaufnahme auf die Wache gebracht. Der verletzte 39-Jährige war mit 0,75 Promille ebenfalls stark alkoholisiert und kam in ein Krankenhaus. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

Sturz in Bus – Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Am Samstag 16.04.2022 gegen 21:30 Uhr, kam es in der Buslinie WE3, in Weiterstadt/Höhe der Bushaltestelle “Groß-Gerauer Str.”, zu einem Vorfall im Bus. Hierbei stürzte eine Jugendliche derart, dass sie sich verletzte und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Roßdorf (ots) – Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Roßdorf die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die bislang noch unbekannten Täter nutzten nach bisherigen Erkenntnissen die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen durch die aufgehebelte Wohnungstür in das Anwesen in der Straße “Am Hühnerbusch” ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Ein Zeuge bemerkte gegen 10.15 Uhr am Montag (18.04.) die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 20.15 Uhr am Vorabend zurück. Ob die Kriminellen bei ihrer Tat etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Tatzeitraum rund um das Anwesen bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Motorrad- und Fahrradfahrer kollidieren – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Zu einer Kollision zwischen einem 56-jährigen Motorradfahrer und einem 64-jährigen Fahrradfahrer kam es am Sonntagmittag 17.04.2022 gegen 13.20 Uhr, in der Bergstraße/Ecke “An der Römerstraße”. Der 64-Jährige wurde hierbei verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Insbesondere wenden sich die Beamten an den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der an der Unfallstelle anhielt und den Vorfall zuvor möglicherweise beobachtete. Leider hinterließ er keine Erreichbarkeit. Er sowie etwaige andere Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

Kriminelle machen keine Beute

Reinheim (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße war am Montag (18.04.) im Visier Krimineller. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter in das Treppenhaus des Anwesens und versuchten hier im ersten und zweiten Obergeschoss die Eingangstüren zu 4 Wohnungen aufzuhebeln.

Als dies jedoch misslang, ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt ohne Beute. Zeugen bemerkten die Spuren der Eindringlinge gegen 22 Uhr am Montagabend.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum im Laufe des langen Wochenendes gewesen sein. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

Darmstadt

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Darmstadt (ots) – Am Abend des 18.04.2022, ca. 21:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Ecke Kasinostraße in Darmstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall kollidierten eine 55-jährige Reinheimerin und ein 34-jähriger Darmstädter mit ihren Pkw, wobei es zu insgesamt 4 teils schwer verletzten Fahrzeuginsassen kam.

Die Verletzten wurden an der Unfallstelle durch mehrere Rettungswagen medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der beschädigten Fahrzeuge ca. eine Stunde in Teilen gesperrt werden. Dies führte zeitweise zu Verkehrsbehinderungen, von welchen auch der ÖPNV betroffen war.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, welche Hinweise zum genauen Unfallhergang (insbesondere zur Schaltung der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt) geben können, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt (Tel: 06151 / 969-41210) in Verbindung zu setzten.

Schwer verletzte Person

Darmstadt (ots) – Ein schwer verletzter Autofahrer, ein leicht verletzter Autofahrer, eine leicht verletzte Beifahrerin, sowie ca. 40.000 EUR Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Abend des Ostermontags gegen 17:55 Uhr auf der Bundesstraße 3 im Bereich Darmstadt-Arheilgen.

Ein 63-jähriges Ehepaar aus Frankenthal fuhr mit ihrem silberfarbenen VW auf der Bundesstraße 3 in Richtung Darmstadt, als ein 42 Jahre alter Fahrer aus Darmstadt mit seinem schwarzfarbenen Audi aus der Virchowstraße kommend das Rotlicht missachtete und die Bundesstraße 3 kreuzte. Hierbei kam es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Fahrer des Audis wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden leicht verletzten Insassen des Volkswagen wurden nach Erstversorgung durch Rettungskräfte ebenfalls in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Bundesstraße 3 war durch den Unfall zeitweise vollgesperrt.

Betrunken und Schäden am Auto – Polizei sucht mögliche Geschädigte

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend 17.04.2022 um kurz vor 21.00 Uhr, bemerkte ein Zeuge in der Soderstraße einen offenbar alkoholisierten Autofahrer und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-jährigen Fahrer zeigte anschließend 1,75 Promille an. Er wurde von der Polizei daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

An seinem Fahrzeug stellten die Ordnungshüter zudem frische Unfallspuren fest. Sie vermuten, dass der 30-Jährige im Bereich der Soderstraße möglicherweise andere Fahrzeuge touchiert und beschädigt haben könnte. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Darmstädterin um mehrere Tausend Euro gebracht

Darmstadt (ots) – Kriminelle haben mit der bekannten “Microsoft” Betrugsmasche eine Frau aus Darmstadt um mehrere Tausend Euro gebracht. Am Montag (18.04.) hatten sich die bislang noch unbekannten Täter telefonisch bei der Dame gemeldet und sich als Mitarbeiter von Microsoft aus Washington DC. ausgegeben. Angeblich hätte es einen Hackerangriff auf den PC der Darmstädterin gegeben. Durch enormen psychischen Druck brachten die Betrüger die Frau in den nächsten 4 1/2 Stunden schließlich dazu, den Zugang zum Onlinebanking herauszugeben und mehrere Überweisungen zu tätigen.

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von Betrügern kontaktiert, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Wie im aktuellen Fall kommt es dabei nicht selten vor, dass die Kriminellen mehrere Tausend Euro erbeuten.

Um den Betrügern nicht auf den Leim zu gehen, rät die Polizei daher:

Microsoft tätigt nie unangemeldet oder unangekündigt Support-Anrufe

PopUp-Fenster, die zu einem Rückruf auffordern, deuten auf einenBetrugsversuch hin

Beenden Sie solche Telefonate umgehend & gestatten Sie niemals Fremden Zugang zu Ihrem Computer

Sollten Änderungen erfolgt sein, trennen Sie umgehend die Internetverbindung & lassen Sie Ihren PC fachkundig überprüfen.

Nehmen Sie keine Zahlungen vor.

Weitere Informationen zu dieser Masche: https://www.polizei-beratung.de/themen-u nd-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Navigationssystem bei Autoaufbruch ausgebaut

Darmstadt (ots) – Auf das Navigationssystem eines Mini Clubman hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch abgesehen. Gegen 18 Uhr am Sonntagabend (17.04.) bemerkten Zeugen in der Kranichsteiner Straße die Spuren der Kriminellen, die sich seit dem 12. April Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschafft hatten.

Hier montierten sie Teile der Armaturenverkleidung ab und bauten anschließend das Navigationssystem aus. Mit ihrer Beute, deren Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird, suchten die Unbekannten anschließend das Weite.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen?

Groß-Gerau

Raubüberfall auf Kiosk

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Ostermontag 18.04.2022 gegen 20.40 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk in der Langener Straße. Der Mann ging hinter den Kassenbereich, wo er auf den zu dieser Zeit allein im Geschäft befindlichen 68-jährigen Inhaber traf. Sofort attackierte er den Inhaber mit Reizgas, stieß ihn zu Boden und flüchtete mit einer Geldkassette voll Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro Richtung Bahnhof Mörfelden.

Der Ladeninhaber wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

Schlanke Figur, ca. 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose und Schuhe sowie dunkle Handschuhe.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bischofsheim (ots) – In der Nacht von Sonntag 17.04. auf Montag 18.04.2022, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Benz Sprinter, der in der Rheinstraße, Ecke Mainstraße, am Fahrbahnrand abgestellt war. Möglicherweiße war ein Wohnwagengespann an dem Unfall beteiligt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter Tel. 06144/9666-0 entgegen.

Vier Fahrzeuge im Visier Krimineller

Groß-Gerau/Riedstadt (ots) – Ein in der Mittelstraße in Groß-Gerau abgestellter Peugeot sowie ein in der Friedrichstraße in Riedstadt-Goddelau geparkter Nissan, gerieten in der Nacht zum Sonntag (17.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen in der Mittelstraße eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verwendeten in Goddelau einen aufgefunden Originalschlüssel, um in die Innenräume einzudringen. Während sie im ersten Fall offenbar ohne Beute von der Alarmanlage des Autos vertrieben wurden, ließen sie aus dem Nissan einen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Bargeld mitgehen.

Zweimal leer aus, gingen Autoaufbrecher in der Zeit zwischen Samstag-(16.04.) bzw. Sonntagabend (17.04.) und Montagvormittag (18.04.) bei zwei weiteren in der Helwigstraße und der Goethestraße abgestellten Fahrzeugen. Auch hier wurden zunächst Scheiben zerstört. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Farbschmierereien mit antisemitischem Hintergrund

Kelsterbach (ots) – Am Samstagnachmittag 17.04.2022 wurde bei der Polizei angezeigt, dass Unbekannte die Sitzflächen von Bänken an zwei Schutzhütten am Aussichtspunkt “Staudenweiher” mittels schwarzem, wasserfestem Stift in Form von antisemitischen Parolen beschmiert haben.

Eine exakte Eingrenzung des Tatzeitraums ist derzeit noch nicht möglich. Die Schmierereien wurden durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nach der Spurensicherung durch die Polizei entfernt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung und bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung der Straftaten um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt mit dem Staatsschutzkommissariat der Polizei in Darmstadt aufnehmen.

Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Montagabend, 18.04., auf dem parallel zur BAB 60 verlaufenden Radweg der Weisenauer Brücke ereignete.

Als ein 28-jähriger Radfahrer den Radweg in Richtung Ginsheim befuhr, wurde er von einem noch unbekannten Motorrollerfahrer überholt und gestreift, sodass der Radfahrer stürzte. Der Rollerfahrer flüchtete im Anschluss in Richtung der IGS Mainspitze in Ginsheim. Hinweise auf diesen nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter Tel. 06144/9666-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

Gestohlener Sattelzug – 51-jähriger Fahrer beim Haftrichter

Lorsch (ots) – Ein 51-jähriger osteuropäischer Lastwagenfahrer wurde am Montagmittag 18.04.2022 in einem gestohlenen Sattelzug auf der Rastanlage Pfefferhöhe an der A5 festgenommen. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger wurden zeitversetzt am Osterwochenende (16.04. – 18.04.) von einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße gestohlen.

Bei der Kontrolle waren osteuropäische Kennzeichen an dem Sattelzug angebracht. Die Originalkennzeichen lagen aber noch in der Führerkabine. Mit dem Sattelzug im Wert von 160.000 Euro wurden auch Lebensmittel im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Der Festgenommene aus Osteuropa wird noch am Dienstag (19.05., auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter in Alsfeld vorgeführt.

Alkohol erbeutet – Täter flüchtet auf Fahrrad

Viernheim (ots) – Aus einem Discount-Markt in der Wiesenstraße wurden am Ostersonntag (17.04.) 30 Flaschen Whiskey und Wodka gestohlen. Der dunkel gekleidete Täter wurde gegen 21.30 Uhr von einem Zeugen gesehen, wie er mit einem Rucksack auf sein Fahrrad stieg und weg fuhr. Zuvor wurde die Ladenscheibe des Markts mit einem Gullydeckel eingeworfen.

Wer weitere Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 21/22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Diebe greifen in nicht verschlossenen Fahrzeugen zu

Lorsch (ots) – Aus zwei nicht verschlossenen Fahrzeugen konnten Diebe zwischen Samstag (16.04) und Ostersonntag (17.04.) Geld und andere Wertsachen in Höhe von etwa 900 Euro stehlen.

Mit Geld und einer Sonnenbrille verschwanden die Täter, nachdem sie in der Peterstraße einen grauen Toyota Land Cruiser durchsucht hatten. Vermutlich die gleichen Täter räumten auch aus einem Opel Vivaro eine Bohrmaschine samt Zubehör raus. Der Wert liegt bei etwa 500 Euro. Der Kleinbus parkte in der Hügelstraße.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler des Kommissariats 41 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Raser mit über 200 “Sachen” bei erlaubten 100 km/h

Bürstadt (ots) – Einen 28-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Freitagnachmittag (15.04.) auf der B 47. Der Mann passierte zuvor einen Abschnitt der Strecke, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, mit 208 Stundenkilometern.

Dem 28-Jährigen drohen nun 2 Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Fahrverbot ignoriert – Polizei erhebt Bußgelder nach Kontrollen

Wald-Michelbach (ots) – 6 Motorradfahrer müssen jeweils 50 Euro Bußgeld bezahlen, nachdem sie am Sonntag (18.04.) von der Polizei kontrolliert wurden. Die Motorräder wurden in der Mittagszeit auf der Landesstraße 3409, zwischen der Kreidacher Höhe und Zotzenbach angehalten. Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach überwachten das bestehende Fahrverbot für Zweiräder an Sonn- und Feiertagen.

Freiwillige Brandschützer helfen unkompliziert aus

Bensheim (ots) – Aus einer misslichen Lage wurde am Samstagnachmittag (16.04.) einem Mann, der in der Behindertenhilfe Bergstraße lebt, unkompliziert geholfen. Nachdem er sich aus der Wohnung in der Brüder-Grimm-Straße ausgesperrt hatte, wandte sich die zuständige Pflegerin an die Polizei.

Da der Mann auf die Schnelle nicht anderweitig unterkommen konnte und das Geld für einen Schlüsseldienst nicht vorhanden war, halfen kurzentschlossen die freiwilligen Brandschützer aus und öffneten die Tür.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 17.04.2022 gegen 19:00 Uhr und Montag 18.04.2022 gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Anwesen der Gießener Straße 6 in 64646 Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Hierbei stieß der Beschuldigte vermutlich beim Einsteigen in sein Fahrzeug gegen einen schwarzen Audi S6 Avant. Der Audi wurde dadurch in Form eines rotfarbenen Lackschadens auf der Beifahrerseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen rotfarbenen SUV.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Bestes Wetter lockte Zweiradliebhaber auf die verbotene “Krähbergstrecke”

Oberzent (ots) – Für ein Dutzend Zweiradliebhaber hatte das tolle Osterwetter einen faden Beigeschmack. Die Ausfahrt in der Gemarkung Oberzent, auf der Landesstraße 3108, wurde von Beamten der Polizeistation Erbach hinsichtlich des Fahrverbots für Zweiräder an Sonn- und Feiertagen kontrolliert.

Die Ordnungshüter hielten am Ostermontag (18.04.) etwa drei Stunden Ausschau nach Motorrädern, die verbotenerweise die bekannte “Krähbergstrecke” befuhren. Die angehaltenen 12 Biker mussten jeweils 50 Euro Strafe zahlen.

10.000 Euro Schaden – Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Erbach (ots) – Nachdem am Dienstagmorgen 19.04.2022 versucht wurde, zwei Autos in der Damaschkestraße anzuzünden, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei (K 10) wegen Brandstiftung. Zeugen bemerkten um kurz nach 03 Uhr das Feuer unter den Autos, die auf einem Privatgrundstück parkten.

Durch das schnelle Eingreifen der Zeugen entstand lediglich am Vorderreifen und Kotflügel des Mercedes GLE ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Feuer unter dem VW Golf verursachte keinen nennenswerten Schaden.

Wer Beobachtungen zu den mutmaßlichen Tätern gemacht hat oder Hinweise zu ihnen geben kann, soll sich bei der Kripo melden. Telefon: 06062 / 953-0.

