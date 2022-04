Wohnungseinbruch in Stromberg

Stromberg

In der Zeit von Dienstag, 12.04.2022, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Marderweg in Stromberg. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten zuerst die Terrassentür zur Einliegerwohnung und in der Folge ein Fenster zur Hauptwohnung auf. In beiden Wohnungen durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in dem o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marderweges in Stromberg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachbeschädigung an Gemeindehalle

Morschheim

Am Sonntag, den 17.04.2022 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Fensters an der Gemeindehalle in Morschheim. Diese wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Kirchhheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Eisenberg(Pfalz)

Am Montagnachmittag, dem 18.04.2022, wurde eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin in Eisenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten gleich mehrere körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum deuteten. Letztendlich räumte die Fahrerin den Konsum von Drogen ein. Demnach wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass die verkehrsrechtliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auch mit E-Scootern verwirklicht werden können.

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Alkohol und Drogen sind für Fahrten auf E-Scootern tabu. Es

gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Autos. Ab 0,5

Promille gibt es 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte und einen Monat

Führerscheinentzug. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor.

Kommt es zu alkoholtypischen Ausfällen, gilt das sogar schon ab

etwa 0,3 Promille. Sollte ein E-Scooter-Fahrer unter

Drogeneinwirkung „erwischt“ werden, folgt u.a. eine Blutprobe

und ein Bußgeldverfahren.

Brand Einfamilienhaus

Kerzenheim

Am Morgen des 18.04.2022 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses in Kerzenheim. Das Einfamilienhaus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000,- EUR geschätzt. Angrenzende Gebäude wurden nicht beschädigt. Die 53-jährige Bewohnerin des Anwesens konnte sich aus dem brennenden Haus retten und wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.