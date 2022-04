E-Bike-Diebstahl – Zeugenaufruf

Bingen – Sprendlingen, 16.04., Elisabethenstraße, 12:00 – 15:00 Uhr. Der Besitzer eines E-bikes stellte dieses an der Gaststätte „Bernds Treff“ für drei Stunden ab. Besondere Merkmale: Herrenrad, schwarz-matte Farbe, Bosch-Motor, mit linkem Außenspiegel. Wer hat gesehen, wie das Fahrrad mit einem Anschaffungs-Wert von 2.600 EUR entwendet worden ist?

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Nieder-Olm – Nicht zum ersten Mal wird sich ein Mann wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten

müssen. Der 47-jährige Mann aus Bingen war in der Nacht von Samstag auf Sonntag

mit einem Fahrzeug aus Essenheim kommend in Richtung Nieder-Olm unterwegs. Einer

zur gleichen Zeit vor Ort befindlichen Funkstreife fiel auf, dass der Mann

Schlangenlinien fuhr und die Fahrspur nicht halten konnte. Daher wurde er durch

die Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein hierbei durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Bei weiteren

polizeilichen Abfragen stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im

Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und bereits mehrfach wegen ähnlich

gelagerter Fälle aufgefallen ist. Dem 47-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen

und sowohl seine Fahrzeugschlüssel, als auch der PKW wurden sichergestellt.

Einbruch in Mehrfamilienhaus am Tag

Zornheim – Am Karfreitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung

in einem Mehrparteienhaus in Zornheim ein. Die Bewohner hatten ihre Wohnung in

der Oberen Pfortenstraße zwischen 12 und 19 Uhr verlassen und stellten bei ihrer

Rückkehr fest, dass die zuvor abgeschlossene Wohnungstür aufgebrochen wurde. Das

Stehlgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Mainz hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung. Wer hat zur

oben genannten Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Oberen

Pfortenstraße in Zornheim gemacht? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Nacht

Nieder-Olm / Mainz – Am Osterwochenende kam es sowohl in Nieder-Olm, als

auch in Mainz zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen. In der Nacht von Donnerstag auf

Freitag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Bereich der

Heinrich-Böll-Straße in Nieder-Olm Zugriff auf insgesamt vier Fahrzeuge. Die

PKWs konnten durchwühlt aufgefunden werden – der Inhalt der Mittelkonsolen und

Handschuhfächer war jeweils im Innenraum verteilt. Bei drei der vier

angegangenen Fahrzeuge konnte jedoch kein Diebesgut festgestellt werden. Darüber

hinaus machten sich ebenfalls unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf

Sonntag an zwei Fahrzeugen im Bereich der Mainzer Altstadt zu schaffen. Die

beiden PKWs waren im Bereich der Großen Bleiche und Löwenhofstraße geparkt. In

einem Fall wurden u.a. mehrere Sonnenbrillen sowie eine Handtasche samt

Portmonee entwendet. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet um Hinwiese aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu den

genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kollision mit Stein bei Trunkenheitsfahrt

Budenheim – Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 46-jähriger

Mainzer nach einem Vorfall am vergangenen Samstagabend verantworten. Wie gegen

19:30 Uhr durch Zeugen gemeldet wurde, befuhr der PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug

den Isola-della-Scala-Platz in Budenheim und fuhr hierbei gegen einen Stein.

Daraufhin sei der Mann kurzzeitig ausgestiegen, schwankend über den Platz

gelaufen und anschließend wieder davongefahren. Durch eine Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 2 konnte der Mann kurz darauf angetroffen und einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Person und

des Fahrzeugs stießen die Beamten nicht nur auf mehrere teils geleerte Flaschen

Wodka, sondern auch auf eine leere Kiste Bier. Darüber hinaus konnte eine

Beschädigung im Bereich der Frontstoßstange festgestellt werden, welche bei der

Kollision mit dem Stein entstanden sein dürfte. An der Unfallstelle selbst

entstand glücklicherweise kein Schaden. Der Fahrzeugschlüssel sowie der

Führerschein des 46-jährigen wurden beschlagnahmt, der Mann zur Entnahme einer

Blutprobe zur Dienststelle gebracht.

Fahrverbote über Ostern missachtet

Rheinhessen – In insgesamt sechs Fällen stoppten Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf den Autobahnen in ihrem

Zuständigkeitsgebiet über Ostern LKW-Fahrer, die gegen das Sonn- und

Feiertagsfahrverbot verstoßen hatten. Die jeweiligen Fahrer, die ohne

Ausnahmegenehmigung unterwegs waren, müssen mit einem Bußgeld rechnen. In einem

Fall muss zusätzlich noch der Halter des LKW mit einer Anzeige rechnen, da er

dem Fahrer die nicht gestattete Fahrt ausdrücklich angeordnet hatte.

Fahrt mit E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Eisenberg(Pfalz) – Am Montagnachmittag, dem 18.04.2022, wurde eine 31-jährige E-Scooter-Fahrerin in Eisenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten gleich mehrere körperliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum deuteten. Letztendlich räumte die Fahrerin den Konsum von Drogen ein. Demnach wurde ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, dass die verkehrsrechtliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten auch mit E-Scootern verwirklicht werden können.

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

Alkohol und Drogen sind für Fahrten auf E-Scootern tabu. Es

gelten die gleichen Promillegrenzen wie bei Autos. Ab 0,5

Promille gibt es 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte und einen Monat

Führerscheinentzug. Ab 1,1 Promille liegt eine Straftat vor.

Kommt es zu alkoholtypischen Ausfällen, gilt das sogar schon ab

etwa 0,3 Promille. Sollte ein E-Scooter-Fahrer unter

Drogeneinwirkung „erwischt“ werden, folgt u.a. eine Blutprobe

und ein Bußgeldverfahren.

Sachbeschädigung an Gemeindehalle

Morschheim – Am Sonntag, den 17.04.2022 kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Fensters an der Gemeindehalle in Morschheim. Diese wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Kirchhheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in Stromberg

Stromberg – In der Zeit von Dienstag, 12.04.2022, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 14.04.2022, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Marderweg in Stromberg. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten zuerst die Terrassentür zur Einliegerwohnung und in der Folge ein Fenster zur Hauptwohnung auf. In beiden Wohnungen durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in dem o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marderweges in Stromberg oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?