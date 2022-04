Polizeibeamter durch Biss verletzt

Kaiserslautern (ots) – Einer Streife des Altstadtreviers ist in der Nacht zum

Ostermontag am Elf-Freunde-Kreisel ein Autofahrer aufgefallen. Der Mann fuhr um

23 Uhr mit seinem Nissan entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr. Er

verließ den Kreisel an der Eisenbahnstraße und fuhr auch hier zunächst auf der

falschen Fahrbahnseite in Richtung Innenstadt. Die Beamten folgten dem Auto. Der

Fahrer des Pkw beschleunigte seinen Wagen und hielt erst an der Kreuzung Allee-

und Karl-Marx-Straße an.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Ein

freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,73 Promille. Da zudem

drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wollten die

Einsatzkräfte den Beschuldigten zur Dienststelle bringen, um ihm eine Blutprobe

entnehmen zu lassen. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen beleidigte er die

Polizisten und setzte er sich so stark zur Wehr, dass die Beamten Verstärkung

anforderten. Mit deren Unterstützung konnte der Mann schließlich gefesselt in

den Streifenwagen gesetzt werden. Als ein Beamter den Beschuldigten anschnallen

wollte, biss dieser dem Polizisten in den Oberarm. Trotz mehrerer Lagen

getragener Kleidung entfaltete der Biss des 23-Jährigen eine so starke Kraft,

dass eine großflächig blutende Wunde am Oberarm des Beamten entstand. Der

27-jährige Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. Er

konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Bei dem Einsatz erlitt ein zweiter

Beamter leichte Verletzungen.

Auf den Beschuldigten kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr,

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu.

|mhm

Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben die Heckscheibe eines Autos mit einem

Stein eingeworfen. Der Skoda Fabia war seit einer Woche in der

Kindergartenstraße, Ecke Amalienstraße geparkt. Die 41-jährige Besitzerin

bemerkt den Schaden am Ostermontag und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der

Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Weil der Wagen Saarbrücker Kennzeichen trägt ist ein Zusammenhang mit der

Drittliga-Begegnung des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Saarbrücken nicht

auszuschließen. Das Spiel fand am Sonntag statt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Auto beschädigt und davongefahren

Weilerbach (ots) – Eine 48-Jährige hat am Ostersamstag ihren Pkw auf dem

Parkplatz eines Discounters in der Danziger Straße abgestellt. Um 9.45 verließ

die Frau ihren Mazda und kehrte nach ihrem Einkauf um 10 Uhr zum Auto zurück. Im

Bereich der hinteren Stoßstange stellte sie eine Beschädigung fest. Ein anderer

Autofahrer war vermutlich beim Einparken gegen ihren Wagen gestoßen. Ohne sich

um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern, setzte der

Unfallverursacher seine Fahrt fort.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei rote Lackanhaftungen an dem grauen

Pkw der Geschädigten fest. Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas verdächtiges

beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Polizei sucht Tatverdächtigen und sein Opfer

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge hat am Samstagabend den Notruf gewählt. Kurz

nach 18 Uhr meldete der 30-Jährige, dass er in einem Lebensmittelmarkt in der

Fruchthallstraße einen Streit beobachtet habe. Der Zeuge gab an, dass ein junger

Mann den Laden betrat. Dieser schien bereits im Vorfeld einen verbalen Streit

mit einem weiteren Kunden des Rewe-Marktes gehabt zu haben. Der Geschädigte habe

sich mit zwei weiblichen Begleiterinnen im Geschäft befunden als der

Beschuldigte diesen angeschrien habe. Während des Streites – so der Zeuge weiter

habe der Beschuldigte plötzlich ein Messer aus seiner Tasche gezogen und

dieses mit einer Hand aufgeklappt haben. Dabei könnte es sich um ein

Butterfly-Messer gehandelt haben. Im Anschluss soll er dem Geschädigten „Komm

doch! Komm doch!“ zugerufen haben und Stichbewegungen in Richtung des

Geschädigten gemacht haben.

Der Zeuge informierte den Sicherheitsmitarbeiter des Marktes und die Polizei.

Bei deren Eintreffen hatten aber sowohl der Tatverdächtige als auch der

Geschädigte mit seinen Begleiterinnen das Lebensmittelgeschäft bereits

verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem jugendlichen

Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Der Zeuge konnte den Beschuldigten beschreiben: Er war etwa 16 Jahre alt und

ungefähr 1,60 Meter groß. Der Jugendliche trug eine weiße Base Cap und ein

Trikot der FC Barcelona mit der Rückennummer 3. Er hatte leichten Bartwuchs und

ein südländisches Aussehen. Von dem Geschädigten und seinen Begleiterinnen liegt

keine Beschreibung vor.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Ermittler bitten den Geschädigten und weitere Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Tag der offenen Tür bei der Polizei (FOTO)

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei Landstuhl lädt am Sonntag

(24. April) zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 Uhr bis 18 Uhr erwartet die

Besucher der Polizeiinspektion in der Bahnstraße 54 ein buntes Programm: Von der

Besichtigung der neuen Dienststelle über Vorführungen der Polizeipuppenbühne bis

hin zur Vorstellung eines Funkstreifenwagens, des Polizeihubschraubers oder

Einsatzmitteln der US-Militärpolizei wird für große und kleine Besucher viel

geboten. Schülerinnen und Schülern, die sich für den Polizeiberuf interessieren,

stehen Einstellungsberater Rede und Antwort. Auch für das leibliche Wohl ist

gesorgt.

Pressevertreter sind um 11 Uhr zu einer Hausführung eingeladen. Die

stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Landstuhl, Karin Decker, steht

Ihnen für Fragen rund um den Neubau zur Verfügung.

Nach einer mehrjährigen Planungs- und Bauzeit konnten die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Polizei Landstuhl im Oktober 2021 in ihr neues Dienstgebäude

einziehen (wir berichteten: https://s.rlp.de/buG8W). Dies möchte die Polizei zum

Anlass nehmen, ihre Türen für alle Interessierten zu öffnen und ihnen einen

Einblick in die polizeiliche Arbeit und das auf dem neuesten Stand der Technik

errichtete Gebäude geben.

Pressevertreter werden gebeten, ihr Kommen bis Freitag, 22. April 2022, 10 Uhr,

bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz per E-Mail an

ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de anzumelden. In der Anlage finden Sie die

offizielle Einladung und den Programm-Flyer. |erf