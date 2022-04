Tötungsdelikt in Mainz – Laubenheim

Mainz (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 41-jährige Mainzerin tot in

ihrer Wohnung in der Rüsselsheimer Allee im Stadtteil Mainz-Laubenheim

aufgefunden. Die festgestellte Gesamtsituation und die Verletzungen des Opfers

deuten auf ein vorsätzliches Gewaltdelikt hin und rechtfertigten den Verdacht

eines Tötungsdelikts. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz führt

die Kriminaldirektion Mainz die Ermittlungen.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung verdichteten sich Hinweise auf einen

Tatverdächtigen. Bei diesem sollte es sich um einen 21-jährigen Nachbarn der

Getöteten handeln der offensichtlich kurz nach der Tat, mit einem PKW den Tatort

verließ. Intensive Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten bereits am

Nachmittag im Landkreis Mrburg-Biedenkopf (Hessen) zur Festnahme des

Tatverdächtigen durch Einsatzkräfte einer Spezialeinheit. Der Tatverdächtige

wird derzeit zum Polizeipräsidium Mainz gebracht. Die Hintergründe der Tat sind

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zur Aufklärung der Tatumstände setzte

die Polizei bisher Spürhunde und eine Drohne ein. Einsatzkräfte suchten die

nähere Umgebung des Tatortes nach Spuren und Hinweisen ab. Kriminaltechniker

sicherten Tatspuren und Hinweise am Tatort und am Opfer. Das für Kapitaldelikte

zuständige K 11 des PP Mainz führt die weiteren Ermittlungen. Für den morgigen

Mittwoch wird die Vorführung des Tatverdächtigen bei einem Ermittlungsrichter

vorbereitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Gesamtumständen der Tat, zum Täter oder zu dem

Opfer geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.