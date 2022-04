Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 18.04.2022 kam es auf der K31 zwischen Leistadt und Höningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Die beiden Fahrzeuge befuhren die K31 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Forsthauses Lindemannsruhe kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Lambsheim stürzte von seinem Motorrad und verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt und kam anschließend zur vorsorglichen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Der 78-jährige Autofahrer aus Bad Dürkheim blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Beide Unfallbeteiligten gaben vor Ort an, dass der jeweils andere zu weit in der Mitte der Fahrbahn gefahren wäre und es deswegen zum Unfall kam. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt circa 5.500 Euro. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Geparktes Auto mutwillig zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 17.04.2022 gegen 20:00 Uhr bis zum 18.04.2022 gegen 12:30 Uhr wurde ein in der Schillerstraße in Bad Dürkheim abgestellter schwarzer Hyundai Tucson von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die hintere rechte Fahrzeugtür des PKW wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Weiterhin wurden zwei Reifen zerstochen, an einem dritten Reifen wurde die Luft abgelassen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ellerstadt (ots) – Am 18.04.2022 gegen 13:40 Uhr wurde ein Einbruch in der Speyerer Straße in Ellerstadt in ein dortiges Einfamilienhaus gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die rückseitige Terrassentür eingeschlagen haben und anschließend in das Haus gelangten. Im Anwesen wurden mehrere Schränke durchwühlt. Bislang ist das genaue Diebesgut noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kirchheim: Fahrzeug gerät auf der BAB 6 in Brand

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Am heutige Dienstag kam es auf der BAB 6 an der Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Fahrzeugvollbrand. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus der Vorderpfalz bemerkte bereits beim Fahren auf der Autobahn eine Rauchentwicklung an seinem BMW und fuhr deshalb an der Anschlussstelle Grünstadt von der Autobahn. Er konnte das Fahrzeug noch kontrolliert am Fahrbahnrand abstellen und unverletzt verlassen. Der Vollbrand des BMWs war jedoch auch durch die schnell anwesende Feuerwehr Grünstadt nicht mehr zu verhindern. Während der Löscharbeiten musste die Anschlussstelle Grünstadt kurzzeitig voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Neben den beiden Streifen der Autobahnpolizei Ruchheim waren die Feuerwehr Grünstadt mit 18 Mann und ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Wattenheim im Einsatz. Die Reste des Fahrzeugs mussten durch einen Abschlepper mit dem Kran aufgeladen werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):