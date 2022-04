Karlsruhe – Betrunkener randaliert in der Südweststadt

Karlsruhe (ots) – Ein 37-jähriger Mann beschädigte am Montagabend zwei Autos und

ein Praxisschild in der Südendstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Randalierer gegen 20.30 Uhr zunächst an

zwei geparkten Pkw die Außenspiegel ab und riss dann ein Schild an der Fassade

einer Praxis ab, wobei ein Gesamtsachschaden von ungefähr 400 Euro entstand. Die

alarmierten Polizeibeamten konnten den Störenfried kurz darauf am Kolpingplatz

antreffen, wo er offenbar Gäste einer Außengastronomie belästigte. Bei der

anschließenden Durchsuchung seines Rucksackes fanden die Beamten zudem

mutmaßliches Diebesgut aus einem Restaurant.

Ein Alkoholtest bei dem Aggressor ergab schließlich einen Wert von drei

Promille. Da der 37-Jährige sich zudem auch gegenüber der Polizei aggressiv

verhielt und sich nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in der

Gewahrsamszelle verbringen.

Karlsruhe – Nach Fehlverhalten absichtlich ins Auto gefahren

Karlsruhe (ots) – Eine 23-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag offenbar absichtlich

auf das Privatfahrzeug einer Polizeibeamtin auf, nachdem diese sie auf mehrere

zuvor begangene Verkehrsverstöße hingewiesen hatte.

Die sich in ihrer Freizeit befindliche Polizeibeamtin beobachtete gegen 14.30

Uhr an der Kreuzung Ebertstraße / Beiertheimer Allee zufällig, wie der vor ihr

fahrende Mercedes mehrere an einer roten Ampel wartenden Fahrzeuge überholte.

Anschließend missachtete die Fahrerin des Mercedes das Rotlicht der Ampel,

wodurch es beinahe zu einem Unfall mit einem weiteren Auto gekommen wäre.

Als die Polizeibeamtin die Verkehrssünderin auf ihr Fehlverhalten am

nahegelegenen Bahnhofplatz ansprechen wollte, wendete diese ihr Fahrzeug. Dabei

touchierte sie zunächst das Privatfahrzeug der Beamtin. Dann setzte die

23-Jährige ihr Auto erneut zurück und fuhr offenbar mit voller Absicht nochmals

gegen den Pkw der Polizistin, hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro.

Der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss nun einer Anzeige wegen

gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegensehen.

Gefährliche Körperverletzung am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Sonntagabend (17. April) hat ein 66-jähriger Deutscher einer

Mitarbeiterin der Deutschen Bahn eine volle Getränkedose in das Gesicht

geworfen. Die Frau wurde hierbei verletzt und beendete vorzeitig ihren Dienst.

Gegen 20:15 Uhr wollte der 66-Jährige den Karlsruher Hauptbahnhof entgegen eines

bestehenden Hausverbotes betreten. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn erkannte

dies und wollte dem Mann den Zutritt verwehren. Der Tatverdächtige reagierte

stark aggressiv und beleidigte die Frau mit verschiedenen Kraftausdrücken.

Unvermittelt warf er ihr aus einiger Entfernung eine volle Getränkedose in das

Gesicht. Die Frau wurde im Bereich des Jochbeins getroffen und verletzt.

Um weitere Angriffe abzuwenden, stieß die Frau den Tatverdächtigen von sich.

Dieser stürzte hierbei aufgrund seiner Alkoholisierung zu Boden und verletzte

sich an der Stirn. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von

2,4 Promille bei dem Tatverdächtigen.

Die alarmierte Bundespolizeistreife trennte die Personen. Trotz mehrmaliger

Nachfrage durch die Beamten, lehnten die Kontrahenten eine ärztliche Versorgung

ab. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn begab sich im weiteren Verlauf des

Abends jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Den 66-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung und Beleidigung.

Mehrere Personen überqueren unbefugt die Gleise

Karlsruhe (ots) – Montagabend (18. April) haben gleich mehrere Personen am

Karlsruher Hauptbahnhof unbefugt die Gleise überquert. Sie erwarten nun

Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Gegen 20 Uhr beobachtete ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn insgesamt

drei Personen beim unbefugten Überqueren der Gleise 6 und 7 am Karlsruher

Hauptbahnhof. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Bundespolizei.

Nach einer kurzen Fahndung konnten die Personen am Bahnsteig 5/6 festgestellt

und polizeilich kontrolliert werden.

Die Männer im Alter von 21, 29 und 31 Jahren erwarten nun

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen

Stellen zu überqueren. Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis

zu 160 Stundenkilometern. Dabei finden auch Fahrten außerhalb der anzeigten

Fahrpläne statt. Ein sofortiger Stillstand ist aufgrund ihrer Beschaffenheit

kaum möglich.

Nicht selten kommt es zu Zusammenstößen zwischen Zügen und Menschen. Meistens

zieht der Mensch dabei den Kürzeren-

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter

www.bundespolizei.de oder auf der Seite der Deutschen Bahn.

Bundespolizei deckt zwei Urkundenfälschungen binnen 24 Stunden auf

Mannheim (ots) – In den Morgenstunden des vergangenen Samstags (16. April) und

Sonntags (17. April) deckte die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof zwei

Urkundenfälschungen auf.

Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr kontrollierten die Bundespolizisten am

Hauptbahnhof einen 42-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich

mit einem griechischen Führerschein aus. Aufgrund der Beschaffenheit des

Dokumentes bestanden für die Beamten erhebliche Zweifel an der Echtheit dessen.

Weitere polizeiliche Ermittlungen bestätigten den Verdacht. Bei dem Führerschein

handelte es sich um eine Fälschung.

Der gefälschte Führerschein wurde von den Bundespolizisten beschlagnahmt.

Knapp 24 Stunden später, am Sonntag gegen 06:50 Uhr, kontrollierten

Bundespolizisten einen 30-jährigen albanischen Staatsbürger am Mannheimer

Hauptbahnhof. Zunächst war der Aufenthaltsstatus des Mannes unklar, woraufhin

ihn die Beamten durchsuchten. Die Bundespolizisten stellten neben einem

albanischen, aufenthaltslegitimierenden Dokument auch ein kroatisches

Identitätspapier fest. Bei diesem Dokument bestanden für die Beamten aufgrund

der Beschaffenheit Zweifel an der Echtheit.

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben auch hier, dass es sich bei dem

kroatischen Dokument um eine Fälschung handelte, woraufhin es die Beamten

beschlagnahmten.

Beide Tatverdächtige erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der

Urkundenfälschung.

Kirrlach – Kneipengänger angegriffen und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei deutlich angetrunkene Kneipengänger wurden am frühen

Freitagmorgen durch Unbekannte in der Nördlichen Waldstraße angegriffen. Diese

nahmen auch eine Tasche mit.

Die beiden Geschädigten waren gegen 04.00 Uhr in Kirrlach unterwegs. Nachdem sie

zuvor in verschiedenen Lokalen waren, wurden sie auf dem Nachhauseweg offenbar

durch zwei Männern verfolgt. Diese hatten einen Hund dabei. An der Kreuzung

Nördliche Waldstraße / Goethestraße wurden die beiden 23 und 29-jährigen

Geschädigten plötzlich von den zwei unbekannten Männern tätlich angegriffen und

mit Faustschlägen traktiert. Dabei fiel die schwarze Tasche, die der 23-Jährige

dabeigehabt hatte, zu Boden. Diese Tasche nahmen die beiden Aggressoren mit und

rannten weg. In der Tasche waren persönliche Gegenstände und Bargeld. Die beiden

Geschädigten wurden leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem

Zusammenhang gemacht haben.

Die beiden Tatverdächtigen waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Der eine war nur

ungefähr 160 cm groß, der andere eher 175 cm. Der Kleinere war von kräftigerer

Statur und hatte einen leichten Bauchansatz. Beide hatten dunkle, kurze Haare.

Auffällig war, dass die beiden einen etwa kniehohen Hund dabeihatten, eventuell

einen Welpen. Dieser war offenbar nicht angeleint. Er hatte braun-schwarzes

Fell.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256/93290 entgegen.

Bretten – Einbrüche in Bretten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bretten und

Diedelsheim in Firmen ein und entwendeten Bargeld.

Am Samstag gegen 00.45 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale

in der Wilhelmstraße in Bretten ein und erbeuteten Bargeld. Nach bisherigem

Sachstand hebelten die Einbrecher ein Fenster der Bäckereifiliale auf und

entwendeten Bargeld aus einem Tresor und einer Kasse.

In der Zeit zwischen Sonntag 00.00 Uhr und Montag gegen 22.30 Uhr brachen

unbekannte Täter in ein Unternehmen in Bretten Diedelsheim ein und entwendeten

aus den Büroräumen mehrere Elektrogeräte. Während die Höhe des Diebesgutes auf

einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt wird, ist der Sachschaden

derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung zu

setzen.

Kraichtal – Einbrecher öffnen gewaltsam Safe – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen und

Sonntagnachmittag in ein Haus in der Heidelsheimer Straße in Unteröwisheim ein

und öffneten brachial einen Safe.

Die Einbrecher gelangten offensichtlich gewaltsam über ein Fenster in das

Anwesen und durchsuchten Räumlichkeiten. Ferner öffneten sie im Keller wohl

unter Einsatz einer Flex den Sicherheitsschrank. Die Täter erbeuteten unter

anderem Schmuck und Münzen im Wert von knapp 4.500 Euro.

Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.800 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 /666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu

melden.

Bruchsal – 88-jähriger Unfallflüchtiger zuhause gestellt

Karlsruhe (ots) – Ein 88-jähriger Autofahrer konnte am Sonntagabend nach einer

mutmaßlichen Unfallflucht in der Bruchsaler Engelsgasse von Polizeibeamten

zuhause angetroffen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß der betagte Mann wohl mit seinem Fahrzeug

gegen 20 Uhr beim Ausparken gegen eine Hauswand. Ein durch die Kollision

aufmerksam gewordener Bewohner eilte auf die Straße und versuchte den

Flüchtenden noch anzuhalten.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten des Reviers Bruchsal trafen den Fahrer an der

Halteranschrift an. Er wies die Anschuldigungen allerdings vehement von sich.

Bei der Überprüfung des Autos waren jedoch entsprechende Beschädigungen

vorhanden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Senior muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Kirrlach – Brand in Lager von Einkaufsmarkt

Karlsruhe (ots) – Ein Brand in einer Papierpresse in einem Nebenraum eines

Einkaufsmarktes in Kirrlach beschäftigte Feuerwehr und Polizei am

Dienstagmorgen.

In einem Lagerraum des Marktes in der Bruchsaler Straße geriet gegen 09.30 Uhr

eine Papierpresse in Brand. Dies zog eine starke Rauchentwicklung nach sich,

sodass Kunden und Mitarbeiter das Gebäude verlassen mussten. Hiervon waren

ungefähr 40 Personen betroffen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr

rasch gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Das Gebäude wurde nicht beschädigt.

Karlsruhe – 25-Jähriger geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Offenbar ohne Anlass schlug ein 23-Jähriger einem anderen Mann

am Sonntagmorgen in Karlsruhe ins Gesicht und floh anschließend.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 25-jähriger Mann gegen 06.00 Uhr am

Europaplatz unterwegs, als er von einem Angreifer offenbar ohne Vorwarnung ins

Gesicht geschlagen wurde. Der Widersacher floh anschließend in Richtung der

U-Strab-Haltestelle „Europaplatz“, wo er nach einem Hinweis eines aufmerksamen

Zeugen kurz darauf von der Polizei festgenommen wurde. Der Verletzte kam mit dem

Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall am Europaplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Marktplatz unter der Nummer 0721/666-3311 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagmorgen war ein 24-Jähriger betrunken auf einem

E-Scooter in der Schillerstraße in Karlsruhe unterwegs und stürzte zu Boden.

Ein Zeuge verständigte gegen 04.00 Uhr die Polizei und berichtete von dem Sturz

eines E-Scooter-Fahrers. Die Beamten führten daraufhin bei dem Fahrer einen

Alkoholschnelltest durch, der einen Wert von etwa 2,4 Promille ergab. Nach einer

Blutentnahme im Polizeirevier konnte der Mann seinen Heimweg zu Fuß antreten.

Offenbar blieb er bei dem Sturz nahezu unverletzt.

Bereits um 02.30 Uhr fiel Polizeibeamten ein Mann auf, der mit einem E-Scooter

in Schlangenlinien auf der Kaiserstraße unterwegs war. Bei einer Kontrolle des

23-jährigen Fahrers wurde bekannt, dass er mit über 1,8 Promille wohl deutlich

zu viel getrunken hatte.

Beide E-Scooter-Fahrer müssen nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

rechnen.

Rheinstetten – Geschwindigkeitskontrolle an Bundesstraße 36

Karlsruhe (ots) – Mehr als 50 Stundenkilometer zu schnell war ein

Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Rheinstetten

und geriet so Beamten des Polizeireviers Ettlingen ins Visier.

Bei einer Kontrollaktion zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr waren binnen zwei

Stunden insgesamt 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen zu beanstanden. Die

betreffenden Verkehrsteilnehmer waren zwischen 16 km/h und 52 km/h zu schnell.

An der Kontrollstelle, die als unfallträchtig bekannt ist, sind 70

Stundenkilometer erlaubt.

Auf die Fahrer kommen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen und teils Fahrverbote zu.