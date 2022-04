Mannheim – Almenhof: Falsche Wasserwerker vermutlich mehrfach „aktiv“

MannheimMannheim – Almenhof (ots) – Neben einer 77-jährigen Seniorin (wir

berichteten) wurde am vergangenen Dienstag zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr ein

weiterer Senior Opfer vermeintlicher Handwerker im Bereich der Steubenstraße.

Zwei bisher unbekannte Männer hatten an der Wohnung des 77-Jährigen geklingelt

und sich unter Vorhalt eines Wasserschadens Zutritt in die Wohnung verschafft.

Einer der beiden Männer hielt sich mit dem Senior im Badezimmer auf,

währenddessen vermutlich der Zweite unbemerkt aus dem Schlafzimmer Schmuck im

Wert von mehreren zehntausend Euro entwendete. Das Fehlen des Schmucks stellte

der Mann am Abend fest und vertraute sich dann seiner Ehefrau an, welche zum

Zeitpunkt der „Reparatur“ durch den angeblichen Handwerker nicht in der Wohnung

war.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Etwa 30 – 35 Jahre alt, ca.

180 cm groß, etwa 140 kg schwer, südeuropäischer Phänotyp. Der Mann soll

dunkles, kurzgeschnittenes Haar und einen Vollbart gehabt haben. Er soll von

korpulenter, untrainierter Statur gewesen sein und eine blaue Jacke, sowie

darunter ein Hemd getragen haben.

Ebenfalls 30 – 35 Jahre alt, ca. 160 – 165 cm groß, ca. 140 kg, ebenfalls

korpulent und untrainiert. Auch der zweite Täter voll südeuropäischen Phänotyps

gewesen sein und braunes, kurzes Haar gehabt haben. Der Mann soll eine

grau/beige Jacke mit gerafftem Bund getragen haben.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet Zeugen, die Personen auf welche die

Beschreibung zutrifft beobachtet, oder selbst Opfer geworden sind, sich unter

der Rufnummer 0621 83397-0 zu melden. Ob es sich um dieselben Täter handelt, die

auch der 77-Jährigen Schmuck entwendeten ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen.

Europaweite Fahndung endet am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim (ots) – Bundespolizisten haben Sonntagnachmittag (17.April) einen

33-jährigen Polen im Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Es stellte sich

heraus, dass die polnischen Behörden mit einem Haftbefehl europaweit nach ihm

suchten.

Der Mann hielt sich am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau am Hauptbahnhof in

Mannheim auf. Dort kontrollierten ihn die Beamten und überprüften seinen

Reisepass. Sie stellten hierbei fest, dass gegen den Mann ein europaweites

Gesuch der polnischen Behörden wegen Betrugs vorlag. Der Mann wurde daraufhin

festgenommen und einem Richter vorgeführt.

Bis zu seiner Ausreise nach Polen verbleibt er nun in der Justizvollzugsanstalt

Mannheim.

Mannheim-Innenstadt: 42-Jährige beschädigt Mercedes – Festnahme

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein aufmerksamer Passant verständigte am Sonntagabend

gegen 21:50 Uhr die Polizei, nachdem er im Bereich eines Parkhauses in den

N-Quadraten eine Frau festgestellt hatte, die einen geparkten Mercedes zerkratzt

und ein Plüschtier in den Auspuff des PKWs gesteckt hatte. Sofort suchten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt die Tatörtlichkeit auf. Neben

dem 31-jährigen Zeugen trafen die Polizeibeamten auch auf die 42-jährige

Randaliererin. Diese konnte noch vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Da

sich die 42-Jährige im Rahmen der vorherigen Tathandlung an der Hand verletzt

hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Nachdem sie medizinisch versorgt

war, wurde die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand

befand, zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Dort stellte

sich heraus, dass die 42-Jährige bereits in anderer Sache polizeilich gesucht

wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 42-Jährige in eine

psychiatrische Einrichtung gebracht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat

unterdessen die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

aufgenommen.

Mannheim-Herzogenried: Zeugen halten betrunkenen Autofahrer fest – weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots) – Einen betrunkenen Autofahrer beobachteten mehrere Zeugen am

frühen Samstagmorgen im Stadtteil Herzogenried und hielten ihn bis zum

Eintreffen der Polizei fest. Der Kia-Fahrer fiel mehreren Zeugen aufgrund seiner

auffälligen Fahrweise sowie erkennbaren Unfallschäden in der Straße „Zum

Herrenried“ auf. Sie stoppten ihn an der Einmündung zur Herzogenriedstraße und

verständigten aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs die Polizei. Beim Eintreffen

einer Polizeistreife bemerkten die Beamten ebenfalls deutlichen Alkoholgeruch im

Atem des 55-jährigen Kia-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3

Promille.

Aufgrund der frischen Unfallschäden am Fahrzeug des 55-Jährigen muss davon

ausgegangen werden, dass der Mann währen seiner Fahrt vom Stadtteil Gartenstadt

bis zum Kontrollort offenbar einen Unfall verursacht haben muss. Zudem wurde

durch die Zeugen beobachtet, wie er weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben

soll.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verdachts der

Unfallflucht ermittelt.

Weitere Zeugen sowie Geschädigte, die durch die Fahrweise des 55-Jährigen

gefährdet wurden oder gar zu Schaden kamen, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Straßenbahnhaltestelle beschädigt – weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag warf ein augenscheinlich

junger Mann die Glasscheibe der Haltestelle „Mannheimer Straße“ ein und stieg

kurze Zeit später mit seinen Begleitern in eine Straßenbahn in Richtung

Innenstadt davon. Ein Zeuge beobachtete das Treiben um 1:25 Uhr und verständigte

sofort die Polizei. Die Straßenbahn konnte von den Uniformierten mehrere

Haltestellen später gestoppt werden, allerdings hatte der vermeintliche Täter

und seine zwei Begleiter die Bahn zuvor schon verlassen. Der Gesuchte kann wie

folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 17 und 25 Jahre alt, trug

Blue-Jeans und eine Jacke mit auffälligem Fellbesatz an der Kapuze.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 718490 mit dem

ermittelnden Polizeirevier Mannheim-Käfertal in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Smartphone aus Rucksack entwendet

Mannheim (ots) – Offenbar hatten zwei Taschendiebe am Samstagnachmittag schon

ein Auge auf das Smartphone einer 52-Jährigen geworfen, das sie nach dem

telefonieren in einer Tasche ihres Rucksacks verstaute und anschließend in eine

Bahn an der Haltestelle Waldseestraße einstieg. Noch beim Betreten der Bahn

verspürte die Frau einen leichten Zusammenstoß zwischen ihr und einem von zwei

Männern die ebenfalls einstiegen, schenkte diesem aber keine Beachtung. Erst

später, beim Einkaufen, bemerkte die 52-Jährige, dass ihre Tasche am Rucksack

offenstand und das Smartphone fehlte. Trotz der sofortigen Alarmierung der

Polizei und der eingeleiteten Fahndung, fehlt von dem vermeintlichen Täter jede

Spur. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht Zeugen, die Verdächtiges im

Zeitraum von 13:25 und 13:40 Uhr an der Haltestelle oder in Straßenbahnlinie 1

beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 zu melden.

Mannheim-Oststadt: Heckscheibe eines PKW beschädigt – Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen zwischen 0 und 1 Uhr

beschädigten bisher unbekannte Täter die Heckscheibe eines geparkten BMWs in der

Lessingstraße. Der Eigentümer fand seinen PKW einige Stunden später beschädigt

vor und verständigte die Polizei. Diese stellte eine leere Glasflasche im Innern

des Fahrzeuges fest, welche nun als Spurenträger dient. Ersten Zeugenhinweisen

zur Folge könnte eine 5 bis 6-köpfige Personengruppe im vorgenannten Zeitraum

für die Tat verantwortlich sein. Die Zeugenangaben und die gesicherten Spuren

werden im Verlauf der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung jetzt weiter

ausgewertet. Der Sachschaden liegt bei mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise

werden beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310

entgegengenommen.

Mannheim-Innenstadt: Einbrecher stehlen Weinkisten – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr brachen bisher

unbekannte Täter in eine Gaststätte im Quadrat P6 ein. Die Unbekannten

kletterten über vor Ort befindliches Außenmobiliar auf eine Markise und

gelangten so über ein Fenster in das Obergeschoss des Objekts. Aus dem dort

gelegenen Lagerraum entwendeten die Täter zwei Kisten Wein. Da das Lager

verschlossen war, konnten die Täter in keine weiteren Räume vordringen. Bei der

Tatortaufnahme konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Innenstadt DNA-Spuren sichern. Diese werden nun durch

die zentrale Kriminaltechnik ausgewertet. Die genaue Schadenshöhe wird im Rahmen

der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls noch beziffert. Zeugen, welche

Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: 82-jähriger Manfred G. wohlbehalten wiederaufgetaucht – Suchmaßnahmen beendet

Mannheim-Neckarau (ots) – Der seit dem 09.04.2022 vermisste Manfred G. ist am

vergangenen Samstagmorgen wieder in die Pflegeeinrichtung zurückgekehrt, welche

ihn als vermisst gemeldet hatte. Er wurde dort bei guter Gesundheit

wiederaufgenommen. Die polizeilichen Suchmaßnahmen sind somit beendet, es wird

um Herausnahme des veröffentlichten Lichtbildes aus den Medien gebeten.