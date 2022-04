BAB 6 Höhe Ketsch – Fahrzeugbrand – Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen aufgrund Rauchentwicklung, Pressemeldung Nr. 2

BAB 6 Gem. Ketsch (ots) – Kurz nach 20:00 Uhr am Montagabend wurde dem Führungs-

und Lagezentrum der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der BAB 6 zwischen der

Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim-Rheinau/Schwetzingen

gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die BAB 6 für etwa 30

Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittlerweile wurde die Fahrbahn in

Fahrtrichtung Süden wieder freigegeben. In der entgegengesetzten Richtung ist

die linke Fahrspur wieder befahrbar. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch

an. Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist bislang noch unklar, es ist jedoch von

einem technischen Defekt auszugehen. Verletzt wurde bei dem Brand

glücklicherweise niemand. Die Außenstelle Walldorf des Verkehrsdienstes

Heidelberg sichert derzeit noch die Gefahrenstelle ab und hat die Ermittlungen

übernommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken, aber ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 26-jähriger Mann war am Montagabend

betrunken mit dem Auto in Sinsheim unterwegs, obwohl er nicht im Besitz eines

Führerscheins war. Der Mann fiel einer Polizeistreife im Rahmen einer

Verkehrskontrolle in der Dietmar-Hopp-Straße auf und sollte überprüft werden. Er

hielt zwar zunächst aufgrund der Anhalteaufforderung mittels Kelle einer Beamtin

an, fuhr dann jedoch einfach in Richtung Autobahn davon. Der Beamtin fiel sofort

deutlicher Alkoholgeruch auf, der ihr aus dem Fahrzeug entgegenschlug. Auch das

Kennzeichen des BMW konnte sich wahrnehmen und notieren. Die Polizisten folgten

dem Fahrzeug sogleich mit Blaulicht und Martinshorn, verloren es jedoch

schließlich aus den Augen. Eine Fahndung im Nahbereich führte nicht mehr zum

Auffinden des Fahrzeugs.

Durch weitergehende Ermittlungen konnte jedoch der Fahrer des Fahrzeugs

ermittelt werden. Der BMW und dessen Fahrer konnten durch Beamte der Polizei der

PI Speyer an der Halteranschrift angetroffen werden. Dem 26-jährigen Fahrer

wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt,

dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus; Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere bislang

unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 14.April, 16:30

Uhr bis Sonntag, 17.April, 09:42 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus

in der Körnerstraße, indem sie die Glasscheibe einer Terrassentür einschlugen.

Die Einbrecher waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen und

durchsuchten das Haus. Letztendlich entwendeten sie eine Musikbox sowie

Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Auch die Höhe des entstandenen

Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können. Diese werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

r hat den Unfall beobachtet?

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am

Gründonnerstag in Eberbach einen geparkten VW-Passat. Der Geschädigte stellte

sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Straße „Neuer Weg Nord“ ab. Als er gegen 12.30 Uhr

zu seinem VW zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nun an der linken,

hinteren Fahrzeugseite Beschädigungen in Form von Kratzern aufwies. Der Schaden

wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Offenbar war ein Unbekannter mit seinem

Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den VW gestoßen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen

Samstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer in Bammental. Der Unbekannte

streifte beim Vorbeifahren einen auf einem Feldweg parallel zur K 4140 zwischen

Gauangeloch und Bammental geparkten Ford-Transporter. Anschließend fuhr er, ohne

sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon. Der entstandene Schaden wird auf

rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer nötigt Fußgänger – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer nötigte am

Montagabend in Reilingen einen Fußgänger. Der 19-jährige Mann befand sich gegen

21.45 Uhr zu Fuß auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße als

plötzlich ein Unbekannter mit seinem BWM mit hoher Geschwindigkeit auf das

Gelände gefahren kam und dabei sehr nahe an dem 19-Jährigen vorbeifuhr. Im

Anschluss wendete der Unbekannte, kam mit hoher Geschwindigkeit auf den jungen

Mann zugefahren, bremste schließlich kurz vor diesem ab und kam kurz vor ihm zum

Stehen. Der 19-Jährige wich noch vorsichtshalber zur Seite, konkret gefährdet

fühlte er sich jedoch nicht. Nachdem der BMW-Fahrer sein Fahrzeug getankt hatte,

drängelte er sich an den an der Kasse Wartenden vorbei, legte einen Geldschein

auf den Tresen und verließ, mit der Bemerkung es eilig zu haben, die Tankstelle

wieder und fuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 bis 35 Jahre als

Ca. 190 cm groß

Hatte braune Haare und einen Dreitage-Bart

Sprach mit Akzent

War bekleidet mit Jeans und weißem bedrucktem T-Shirt

Trug einen Kapuzenpulli

Fuhr einen BMW mit HD-Kennzeichen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Fahrer

oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Gartengrundstück drei Puten gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits in der Nacht von Mittwoch auf

Gründonnerstag ließen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein

Gartengrundstück in Leimen drei Puten mitgehen. Die Einbrecher überstiegen

zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 14.30 Uhr die Eingangstür des

umzäunten Grundstücks zwischen L 598 und B 3, südlich der Judenchaussee, und

entwendeten dort drei Puten. Diese Puten werden durch den Geschädigten nicht für

den Verzehr, sondern zu Wettbewerbszwecken bei Ausstellungen gezüchtet. Bei den

entwendeten Puten handelt es sich nach Angaben des Besitzers um dessen beste

Tiere.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den entwendeten Tieren oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier in Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rhein-Neckar-Kreis: Sekundenschlaf sorgt für zwei Unfälle in der Region

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen kam es gleich zu zwei Unfällen bei

denen die jeweiligen Verursacher offenbar während der Fahrt kurzzeitig

einschliefen.

Zunächst kam ein 28-Jähriger in St. Leon-Rot von der Fahrbahn ab und stieß dabei

um 6:40 Uhr gegen einen geparkten Pkw im Erlengrund. Neben einem Sachschaden von

mehr als 12.000 Euro verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Sein Auto, ein

Mercedes, musste abgeschleppt werden.

Gegen 7.30 Uhr verlor ein 33-Jähriger in Wilhelmsfeld kurzzeitig die Kontrolle

über seinen Opel und fuhr dabei über eine Verkehrsinsel in der Schriesheimer

Straße und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Es entstand ein Sachschaden von

mindestens 10.000 Euro – der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen beide Männer wird nun strafrechtlich wegen Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt. In beiden Fällen wurde der Führerschein vorerst einbehalten.

Plankstadt: 70.000.- Euro in Goldbarren erbeutet; falsche Polizeibeamte führen Seniorin in die Irre; Zeugen gesucht

Plankstadt (ots) – 70.000.- Euro in Goldbarren erbeuteten bislang unbekannte

Täter am frühen Karfreitagmorgen von einer weit über 80 Jahren alten Seniorin in

Plankstadt.

Die Täter, vermeintliche Polizeibeamte, führten die Frau mit einer altbekannten

Masche und nach mehreren mehrstündigen Telefonaten derart in die Irre, dass sie

im Laufe des Gründonnerstages ihre Goldbarren aus ihrem Bankschließfach holte

und am Karfreitag, gegen 4 Uhr, einer unbekannten weiblich Person übergab.

Bereits am späten Mittwochabend des 13. April hatte ein „falscher“

Polizeibeamter bei der Seniorin angerufen und von der Festnahme dreier Bulgaren

erzählt. Deren Komplize, ein Mitarbeiter der Plankstadter Volksbank, hätte ihre

Goldbarren gegen Attrappen ausgetauscht. Bei einer Razzia seien die

Original-Goldbarren bei dem Volksbank-Mitarbeiter sichergestellt worden. Um

Fingerabdrücke zu sichern, solle die Seniorin die Attrappen aus ihrem

Schließfach holen und einer verdeckten Ermittlerin übergeben. Selbstverständlich

solle die Frau Niemandem von der geheimen Aktion erzählen.

Die Seniorin, die offenbar durch die langen, teilweise über eine Stunde dauernde

Telefonate, nicht mehr Aus noch Ein wusste, übergab die Goldbaren schließlich

vor ihrer Wohnung in der Berliner Straße an eine junge Frau (ca. 25 Jahre; 165

cm; normale Statur; akzentfreies Deutsch; rote Mund-Nasen-Bedeckung).

Die Plankstadterin bemerkte schnell ihren Fehler und informierte einen

Angehörigen, der seinerseits Anzeige bei der Polizei erstattete.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler wiederholt und eindringlich darauf

hin, keine Geldbeträge vor der Haustür an fremde Menschen zu übergeben oder vor

der Tür zu hinterlegen. Die Polizei holt NIE Geld, Schmuck oder Wertgegenstände

an der Haustür ab oder lässt diese von Boten abholen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444.

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): L 722 bzw. AS Hockenheim-Nord, Unfall zwischen Pkw und Motorrad am „Hockenheimer Achter“

Schwetzingen (ots) – Auf der Landesstraße 722 in Höhe der Anschlussstelle

Hockenheim-Nord unterhalb der Bundesstraße 39 kam es am Montagnachmittag, gegen

16:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die

ersten Ermittlungen ergaben, dass der 23-jährige Aprilia-Fahrers die B 39 in

Richtung Schwetzingen fahrend an der AS Hockenheim-Nord verließ und weiter auf

der L 722 in Richtung Talhauskreuzung unterwegs war. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer,

der aus Richtung Schwetzingen kommend die B39 verließ und ebenso auf die L 722

einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des Motorradfahrers an der folgenden

Einmündung und stieß mit dem Aprilia-Fahrer seitlich zusammen. Der

Motorradfahrer wurde daraufhin über den Pkw abgeworfen. Hierbei verletzte sich

der Motorradfahrer glücklicherweise nur mittelschwer und kam nach erster

Behandlung durch einen zufällig vor Ort befindlichen Arzt mit einem

Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Das Motorrad und der Pkw wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten

beide durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand geschätzter

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

St-Leon-Rot/BAB 5: schwerer Verkehrsunfall, Lkw umgekippt, zwei Fahrstreifen gesperrt

St-Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Nach schwerem Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen der

Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf sind weiterhin der rechte

und mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt.

Kurz vor 15 Uhr war der ein 51-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der A 5 in

Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe St. Leon Rot fuhr er aus bislang

unbekannter Ursache einem voranfahrenden BMW auf, prallte anschließend in die

Leitplanken und letztlich kippte der mit Metallteilen beladene Sattelzug auf die

Seite. Der Fahrer des BMW wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und

musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit schweren

Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der

Beifahrer im BMW wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine

Klinik eingeliefert. Beide befinden sich nach Auskunft der Notärzte in

kritischem Zustand. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Bis ca. 16 Uhr war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Nach

Abflug des Rettungshubschraubers wurde die linke Fahrspur wieder für den Verkehr

freigegeben. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten dauern

an. Derzeit ist ein Rückstau von ca. 5 Kilometern Länge feststellbar.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: 27-Jähriger wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubngsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Am vergangenen Freitag wurde ein 27-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen,

nachdem Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Schwetzingen bei der

Vollziehung eines Durchsuchungsbeschlusses in seiner Wohnung insgesamt etwa 2 kg

Amphetamin und 3 kg Marihuana aufgefunden hatten.

Aufgrund der Menge an sichergestellten Betäubungsmitteln bestand der dringende

Verdacht des Handeltreibens. Der 27-Jährige wurde nach Beantragung eines

Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Mannheim am Samstag der zuständigen

Haftrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl

wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt

und der Mann in eine Haftanstalt eingewiesen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Ermittlungsdezernats

Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Sinsheim: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung vor Disco; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Zwei Männer im Alter von 17 und 20 Jahren wurden bei einer

Auseinandersetzung am frühen Montagmorgen vor einer Diskothek in der

Neulandstraße verletzt, einer von ihnen schwer.

Die beiden Männer, denen zunächst der Zutritt zur Disco verwehrt worden war,

gerieten kurz vor 2 Uhr mit mehreren Personen vor dem Eingangsbereich aus

bislang unbekannten Gründen in Streit.

Im Laufe dieser Auseinandersetzung wurden die beiden jungen Männern von der

mindestens vierköpfigen Personengruppe zusammengeschlagen. Einer aus dieser

Gruppe trat dem 20-Jährigen, der am Boden lag, zucdem noch gegen den Kopf.

Mit dem Verdacht, eine schwere Kopfverletzung erlitten zu haben, wurde der

20-Jährige zusammen mit seinem leicht verletzten Begleiter mit zwei

Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Von vier Männern aus der Personengruppe liegen folgende Beschreibungen vor:

Täter: schmale Figur; mittelbraune Haare; hellblaue Hose; schwarze

Oberbekleidung; schwarze Adidas-Turnschuhe (trat gegen den Kopf des 20-Jährigen) Täter: schmale Statur; roter Pullover; weiße Nike-kappe; schwarze Hose; weiße

Nike-Turnschuhe. Täter: helle Jeans; weißer Pullover; weiße Schuhe. Täter: schwarze Jacke; mehr noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/714-4444 oder an

das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sinsheim-Hilsbach: Wohnungseinbruch, Tresor entwendet; Zeugen gesucht

Sinsheim-Hilsbach (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am Karsamstag,

zwischen 16 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung in der Tiergartenstraße ein und

entwendeten einen tragbaren Tresor, in dem sich Bargeld in noch unbekannter Höhe

sowie die Schlüssel eines Motorrades befanden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nutzen die Eindringliche ein gekipptes

Fenster, um ins Wohnungsinnere zu gelangen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Weinheim: Zwei Unfallfluchten mit jeweils hohem Schaden; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zu zwei

Verkehrsunfällen am Karsamstag aufgenommen, bei denen die Verursacher

anschließend weiterfuhren und hohe Sachschäden von jeweils rund 4.000.- Euro

hinterließen. Aufgrund der Schadensbilder ist es nicht ausgeschlossen, dass die

Verursacherfahrzeuge ebenfalls deutlich sichtbare Schaden davontrugen.

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen 3er BMW vermutlich beim Ein- oder

Ausparken, der zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des

Multzentrums geparkt war.

Wenige Stunden zuvor wurde ein 1er BMW beschädigt, der in der Sachsenstraße,

Höhe Anwesen Nr. 84 im Ortsteil Hohensachsen abgestellt war. Ein Zeuge hatte

gegen 11 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, der von diesem Unfall herrühren

dürfte.

Zu beiden Fällen wenden sich Zeugen bitte an die Unfallfluchtermittler des

Polizeireviers Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Rauenberg: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall am 13. April schwer verletzt; entgegenkommende Autofahrer/Autofahrerinnen dringend als Zeugin gesucht

Rauenberg (ots) – Bereits am Mittwoch, den 13. April wurde ein 16-jähriger

Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der K 4169, zwischen Rauenberg und

Malschenberg schwer verletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Autofahrer/Autofahrerinnen gesucht, die

zum Unfallzeitpunkt in entgegengesetzte Richtung fuhren, weswegen eine

VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, um anschließend in die

Friedhofstraße abbiegen zu können.

Der junge Motorradfahrer hatte offenbar die Situation falsch eingeschätzt und

war auf den wartenden VW aufgefahren.

Diese Autofahrer/Autofahrerinnen, die wichtige zeugen sein können, werden

gebeten, sich bei den Unfallermittlern der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.:

0621/174-4111 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.