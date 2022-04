Heidelberg-Kirchheim: Gartenhaus gerät in Brand – Ursache bislang unklar; Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr

verständigten mehrere Autofahrer die Rettungsleitstelle, nachdem sie

aufsteigenden Rauch, ausgehend von der Kleingartenanlage im Leimer Weg,

festgestellt hatten.

Sofort rückten Polizei und Feuerwehr aus. Beim Eintreffen vor Ort stand bereits

ein ca. 15 x 15 Meter großes Gartenhaus in Flammen. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr Heidelberg und der Freiwilligen Feuerwehr Kirchheim begannen sofort

mit den Löschmaßnahmen. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe

von rund 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand

der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Heidelberg – Bahnstadt: Mehrere Cabrio-Dächer beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Bahnstadt (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden in zwei

verschiedenen Tiefgaragen im Bereich Langer Anger / Simferopol- / Bautzenstraße

durch einen oder mehrere Unbekannte insgesamt vier Cabrio-Dächer beschädigt.

Vermutlich in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 07:15 Uhr,

verschafften sich der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu den

Tiefgaragen und schnitten je das Stoffverdeck des beschädigten PKW auf. Aus

zumindest einem PKW wurde zusätzlich etwa 20.- Euro Münzgeld entwendet. Ob ein

Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die in diesem Bereich zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 99-1700 mit der

Polizei in Verbindung zu setzen.