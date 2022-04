Frankfurt-Gallus: 15-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (fue) Ein zunächst unbekannter Jugendlicher betrat am Montag,

den 18. April 2022, gegen 21.35 Uhr, einen Kiosk in der Schwalbacher Straße. Er

nahm Süßigkeiten aus der Auslage und legte sie auf den Tresen. Als der

36-jährige Angestellte einen Euro zur Bezahlung verlangte, zog der Täter eine

Schusswaffe hervor und forderte die Herausgabe des Geldes. Dies wurde ihm

verweigert, woraufhin er zwei Schüsse aus seiner Schreckschusswaffe abgab und

dann aus den Kiosk flüchtete. Der Geschädigte verfolgte den Täter und konnte ihn

nach etwa 250 Metern einholen und festhalten. Er brachte ihn zurück in seinen

Kiosk und hielt ihn bis zum Eintreffen der Funkstreife des 4. Polizeirevieres

weiterhin fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen

Jugendlichen. Die Schusswaffe konnte nicht mehr aufgefunden werden, die Hülsen

schon.

Frankfurt/Bergen-Enkheim: Verletzungen durch Messer

Frankfurt (ots) – (fue) Zwei Männer im Alter von 30 und 43 Jahren befanden sich

am Montag, den 18. April 2022, gegen 14.40 Uhr, gemeinsam in ihrer Wohnung in

der Triebstraße.

Nach Aussage des geschädigten 30-Jährigen habe der 43-Jährige plötzlich und

grundlos angefangen zu schreien, habe ein Messer gezogen und nach ihm gestochen.

Dabei erlitt der 30-Jährige eine Verletzung im Halsbereich und flüchtete aus der

Wohnung. An einer in der Nähe befindlichen Haltestelle konnte er vom

Rettungsdienst behandelt werden.

Der 43-Jährige wurde durch die Polizei noch in der Wohnung angetroffen und

festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte aufgefunden und

sichergestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Der 32-jährige Geschädigte hatte am Sonntag, den 17.

April 2022, gegen 14.30 Uhr, sein Fahrrad für einen kurzen Moment unverschlossen

im Hinterhof eines Anwesens in der Melemstraße abgestellt.

Diesen Umstand nutzten zwei zunächst unbekannte Männer, nahmen das Rad an sich

und schoben es in Richtung Frauensteinstraße/Schlosserstraße.

Der Geschädigte, der den Diebstahl bemerkt hatte, nahm mit seinem Pkw die

Verfolgung der beiden Diebe auf und verständigte zeitgleich die Polizei. Einer

Funkstreife des 3. Polizeirevieres gelang dann die Festnahme der beiden

tatverdächtigen Männer im Alter von 31 und 41 Jahren. Das Fahrrad, ein

Mountainbike im Wert von rund 3.000 EUR, konnte dem Geschädigten wieder

ausgehändigt werden.

Bei den Tatverdächtigen konnten verschiedene EC-Karten und Postbankkarten

aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen hierzu laufen. Dazu

fanden sich ein Springmesser, ein Multitool und ein betriebsbereiter

Akku-Winkelschleifer.