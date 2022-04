Zeugen gesucht/Verkehrsunfallflucht

Am Ostermontag, dem 18.04.22, gg. 07.13 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem PKW, VW Polo, den Parkplatz des Emaillierwerk Fulda und versuchte dort durch andauerndes enges Kurvenfahren um eine Einkaufswagenhalle herum zu driften.

Bei diesem Manöver verlor der Fahrer die die Kontrolle über den PKW und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Betonsockel und einen Blumenkübel.

Im Anschluss daran parkte der Fahrer seinen nicht mehr fahrbereiten PKW an einer nicht einsehbaren Stelle im Bereich des Emaillierwerk. Der unbekannte Fahrer und seine zwei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Der zurückgelassene PKW wurde stark beschädigt. An dem Betonsockel u. dem Blumenkübel entstand minimaler Sachschaden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2300,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten.

Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-1050 zu melden.

Diebstahl

Kirchheim. Gleich zwei Autos im Ahornweg wurden in der Nacht zu Mittwoch (13.04.) Ziel unbekannter Täter.

Aus einem grauen Opel Combo entwendeten die Langfinger In-Ear-Kopfhörer der Marke „Teufel“ im Wert von rund 100 Euro.

Auch einen grauen Ford Fusion durchsuchten die Diebe. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Pkw jedoch nichts entwendet.

Wie die Einbrecher in die Innenräume der Fahrzeuge gelangten, ist bislang unbekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (14.04.) im Sandweg ein Kleinkraftrad des Herstellers „Nova“. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen „181 DAZ“ stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum am Straßenrand und hat einen Wert von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Niederaula. Aus einem grauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (14.04.) Winterhandschuhe der Marke „Burton“. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgrundstück unter einem Carport in der Straße „Aulablick“. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist bislang unbekannt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das Versicherungskennzeichen „731 LLK“ eines Kleinkraftrads entwendeten Unbekannte am Donnerstagnachmittag (14.04.), zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug in der Straße „Benno-Schilde-Platz“. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerräume beschädigt

Bad Hersfeld. Die Kellerräume einer Firma in der Leinenweberstraße betraten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (13.04.) und Freitagnachmittag (15.04.) unberechtigt auf bislang unbekannte Art. Anschließend entleerten die Einbrecher einen Feuerlöscher in den Räumlichkeiten und zerstörten eine an der Decke installierte Halogenlampe. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Bad Hersfeld. Ein blaues Kleinkraftrad des Herstellers „Explorer“ entwendeten Unbekannte am Samstagmorgen (16.04.), zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr, in der Dreherstraße. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen „046 KME“ hat einen Wert von circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Diebstahl – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Samstagvormittag (16.04.), zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr, ein rotes Leichtkraftrad des Herstellers „Shenke-Motorcycle“. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld stellte das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen „873 KMD“ noch am selben Tag, während einer Streifenfahrt, an einem begrünten Hang in der Hünfelder Straße abgelegt, fest. Das Versicherungskennzeichen des Zweirads war jedoch vor Ort nicht aufzufinden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Abstellen des Leichtkraftrades geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Mofa

Bad Hersfeld. Ein im Sandweg abgestelltes, rotes Mofa mit dem Versicherungskennzeichen „981 SDF“ entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagvormittag (17.04.) bis Montagmorgen (18.04.). Das Fahrzeug des Herstellers „Taiwan Golden Bee“ hat einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugschlüssel und Pkw gestohlen

Kirchheim. Während eines Fußballspiels in der Straße „Am Sportplatz“ griffen sich Unbekannte am Montag (18.04.), in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, vermutlich unbemerkt den Fahrzeugschlüssel eines weißen VW Passats und stahlen diesen von dem angrenzenden Parkplatz. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen „HEF-VM 988“ hat einen Wert von etwa 8.000 Euro.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses versuchte ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen (19.04.), gegen 2.45 Uhr, einzubrechen. Als der Einbrecher an einem Fenster der Wohnung hebelte, wurde ein Hausbewohner auf die hierdurch entstandenen Geräusche aufmerksam. Der Täter ergriff daraufhin umgehend die Flucht. Er kann als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer hellen Hose und einem schwarzen Kapuzenshirt beschrieben werden. An dem Fenster entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorradfahrerin stürzt bei Niederrode und verletzt sich leicht

Am Ostersonntag kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Alleinunfall bei Niederrode. Eine 18-jährige aus Fulda befuhr mit ihrem Kraftrad (125er Suzuki) die Kreisstraße von Zell kommend nach Niederrode. Kurz vor der Kreuzung der L 3079 (Gieseler Straße) verlor die Fahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch stürzte sie und erlitt glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.