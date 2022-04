Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Unfallflucht in der Luisenstraße: Wer hat Hinweise zum Fahrer? – Offenbach

(fg) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Luisenstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 2.500 Euro geschätzten Schadens an einem blauen Ford Fiesta. Dieser war in Höhe der Hausnummer 59 geparkt. Ein schwarzer Jaguar habe laut Zeugenaussagen am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Fahrbahn gewendet und sei beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Ford gestoßen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der mit einem Fahrer und einem Beifahrer besetzte Wagen davon. Am Jaguar waren Münchener Kennzeichen angebracht. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich nun noch weitere Hinweise zum Unfallverursacher und bitten weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

Zwei Männer zündeten Mülleimer an – Hanau

(aa) Drei Mülleimer brannten am frühen Dienstagmorgen (3.07 Uhr, 4.34 Uhr und 4.45 Uhr) im Stadtgebiet. Die öffentlichen Mülltonnen standen „Am Markt“ in der Fußgängerzone, in der Gärtnerstraße und „Am Steinheimer Tor“ auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Bei der Mülltonne „Am Markt“ liegen durch die Videoschutzanlage Hinweise zu zwei Tätern vor. Der eine hat kurze blonde Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Print (Brust und beide Arme) sowie roten Turnschuhen bekleidet. Er hatte ein schwarzes Mountainbike dabei. Der Komplize trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine weiße Basecap sowie weiße Schuhe. Auch er hatte ein Mountainbike (blau/weiß) bei sich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer, wobei der Schaden auf 150 Euro geschätzt wird. Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 erbeten.

Deutlich zu schnell unterwegs und drei Kinder komplett ungesichert – Hanau/Bundesstraße 45

(fg) Mit über 80 Stundenkilometern zu schnell soll ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 45 bei Hanau unterwegs gewesen sein, als eine Provida-Streife der Autobahnpolizei Langenselbold den mutmaßlichen Geschwindigkeitsverstoß mit der im Zivilwagen verbauten Messtechnik aufzeichnete. Zudem soll der Audi-Lenker ein Smartphone in der Hand gehalten haben. Bei der anschließenden Kontrolle, die nach der Abfahrt der Bundesstraße 45 in Hainhausen im Bereich der dortigen Feuerwehr stattfand, stellten die Beamten zudem fest, dass die vier- sowie die einjährige Tochter und ein Säugling ohne jegliche Sicherung im Auto untergebracht waren. Die Vierjährige saß laut der Polizisten auf dem Beifahrersitz ohne Kindersitz. Die Einjährige befand sich ohne ordnungsgemäße Sicherung auf der Rückbank neben der 23 Jahre alten Mutter, die den Säugling in ihren Armen hielt. Die Weiterfahrt des Audi A6 wurde zunächst untersagt. Nachdem Bekannte an der Kontrollstelle mit entsprechenden Kindersitzen eingetroffen waren, konnte die Mutter mit den drei Kindern die Fahrt fortsetzten. Der Audi-Fahrer wurde auf den eklatanten Geschwindigkeitsverstoß sowie die weiteren Verstöße hingewiesen. Er war im Bereich einer Geschwindigkeitsbeschränkung mit 182 bei erlaubten 100 Stundenkilometern und im weiteren Verlauf mit 160 bei erlaubten 80 Stundenkilometern gemessen worden. Der Gelnhäuser hat nun mit drei Monaten Fahrverbot sowie einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro zu rechnen. Bevor der 23-Jährige die Fahrt nach Hause antreten konnte, ging es noch zur nahegelegenen Polizeistation. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann aus Gelnhausen ein Haftbefehl bestand. Nach Zahlung der Abwendung einer Verhaftung in Höhe von 377 Euro wurde der 23-Jährige entlassen.

Unfallflucht auf Autobahn 66 – Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW sowie Zeugen – Langenselbold/Gründau

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Autobahn 66 sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen BMW sowie Zeugen. Gegen 12 Uhr befuhr ein 29 Jahre alter Nissan-Fahrer den linken von zwei Fahrstreifen aus Richtung Langenselbold kommend in Fahrtrichtung Gründau-Rothenbergen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte unmittelbar vor dem Nissan ein BMW von der rechten auf die linke Fahrspur, so dass der 29-Jährige nach links ausweichen musste. Hierbei touchierte der Nissan die Mittelschutzplanke. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Nissan kam es jedoch nicht. Der BMW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von insgesamt etwa 2.500 an dem Nissan und der Mittelleitplanke zu kümmern. Zum Unfallzeitpunkt überholte der Nissan mehrere Fahrzeuge, die als mögliche Unfallzeugen in Betracht kommen. Diese und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Feuer auf Balkon – Dietzenbach

Am Sonntag kam es kurz vor 19 Uhr auf dem Balkon im sechsten Stock eines Hochhauses in der Dietzenbacher Römerstraße zu einem Brand. Die Bewohner der zugehörigen Wohnung, ein 32-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, versuchten das Feuer zunächst selbst zu löschen und zogen sich hierbei Rauchgasvergiftungen zu, so dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Feuerwehr löschte schließlich das brennende Balkonmobiliar. Es entstand ein Sachschaden, den die Polizei vorläufig auf zirka 15.000 Euro schätzt, die Hausfassade wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Entstehung des Brandes.

Fahrzeug überschlagen – Hanau Klein-Auheim

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, steuerte eine 27-jährige Dame aus Mühlheim ihren schwarzen Audi A 1 von Hanau kommend über die Limesbrücke in Richtung Klein-Auheim. Nach der Brücke streifte sie aus ungeklärter Ursache zunächst die rechte Leitplanke und kam dann nach der Einmündung der Dieselstraße komplett von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin und die beiden 25 und 29-jährigen Mitfahrer wurden dabei zum Teil schwer verletzt, die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob Alkohol oder Drogen auch für die Ursache verantwortlich sein könnten, wird das Ergebnis einer Blutentnahme ergeben. Bei dem Crash entstand ein Schaden von ca.15.000 Euro. Die Polizei in Großauheim ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06181 9597-0 zu melden.

Tod eines Mannes unklar

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen:

Dietzenbach

Noch vollkommen unklar sind die Hintergründe, die zum Tod eines Mannes in der Dietzenbacher Paul-Brass-Straße führten. Die Leiche wurde am Sonntagnachmittag in einer Wohnung aufgefunden, die Identität steht noch nicht fest, die Todesursache muss durch eine Obduktion in der Gerichtsmedizin festgestellt werden. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Offenbach dauern an, es wird nachberichtet.