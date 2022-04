Brand eines Unterstands an Schule

Frielendorf-Verna (ots) – 16.04.2022, 18:27 Uhr – An einer Schule in der Welcheroder Straße brannte am Samstagabend ein größerer Mülltonnenunterstand in welchem sich auch zwei Bänke befanden. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Eine Bank des Unterstandes brannte komplett und beschädigte hierdurch auch mehrere Wandlatten.

Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache steht zurzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher an Lebensmittelmarkt

Borken (ots) – 16.04.2022, 02:19 Uhr – Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt im Gellenweg einzubrechen. Eine Alarmanlage vertrieb die Täter. Die Täter begaben sich zu einer Nebeneingangstür des Marktes und brachen dies auf.

Hierdurch lösten sie eine Alarmanlage aus, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter brechen in Wohnhaus ein und öffnen Tresor

Gudensberg (ots) – 17.04.2022, 17:30 Uhr bis 18.04.2022, 16:55 Uhr – In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus “Auf dem Bürgel” ein und stahlen verschiedene Wertgegenstände. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in das Wohnhaus.

Hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten vorgefundene Wertgegenstände. Zudem brachen sie einen Tresor auf und stahlen den Inhalt. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Brand eines Holzstapels – Brandursache derzeit noch unklar

Gemarkung Wabern – 15.04.2022, 16:13 Uhr – Am vergangenen Freitag 15.04.2022 brannte an einem Waldweg zwischen Falkenberg und Rockshausen ein Stapel mit ca. 20 Festmetern Holz. Eine Zeugin hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Die Zeugin befand sich auf einem Feld in der Nähe der Brandstelle und bemerkte die Flammen. Sie verständigte umgehen die Feuerwehr, welche den Brand des Holzstapels löschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Vereinsheim

Knüllwald-Niederbeisheim (ots) – 13.04.2022, 10:00 Uhr bis 14.04.2022, 18:02 Uhr – In das Vereinsheim in der Straße “Zum Sportplatz” brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Täter brachen ein Fenster des Vereinsheims auf und stiegen hierdurch in die Räumlichkeiten ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Einbruch in Wohnhaus

Neukirchen (ots) – Zwischen 08.04.2022, 12:00 Uhr bis 15.04.2022, 13:52 Uhr – Verschiedene Wertgegenstände stahlen unbekannte Täter aus einem Wohnhaus “Am Kühnfeld”. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe an der Rückseite des Wohnhauses ein und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen u. a. einen Tresor, Bargeld, eine Armbanduhr und verschiedene elektronische Geräte. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Freischneider aus Geräteschuppen gestohlen

Neuental-Römersberg (ots) – 11.04.2022, 19:00 Uhr bis 12.04.2022, 10:00 Uhr – In eine Lagerhalle und einen Geräteschuppen in der Gemarkung “Seidenäcker” brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. Sie stahlen einen “Freischneider” im Wert von wenigen hundert Euro. Die Täter brachen das Tor zur Lagerhalle und die Tür zum angebauten Geräteschuppen auf.

Aus dem Geräteschuppen stahlen sie den Freischneider der Marke Stihl.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

