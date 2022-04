Fahren unter Alkoholeinfluss und Urkundenfälschung

Eschwege (ots) – Am Ostersamstag wurde um 02:20 Uhr, ein 42-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Lessingstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der Überprüfung der Dokumente legte er den Beamten einen gefälschten griechischen Führerschein vor.

Der Mann muss sich diesbezüglich wegen Urkundenfälschung verantworten. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Unfall zwischen Pkw- und Longboardfahrer

Eschwege (ots) – Um 21:05 Uhr beabsichtigte am gestrigen Ostermontag ein 21-Jähriger aus Eschwege mit einem Longboard die Straße “Vor dem Brückentor” in Eschwege vom Skaterplatz kommend in Richtung Werratalsee zu überqueren. In Höhe des Fußweges zum Werratalsee kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der in Richtung Eschwege unterwegs war.

Der Pkw wurde von einem 68-Jährigen aus Eschwege gefahren. Durch den Zusammenstoß zog sich der 21-Jährige eine Fraktur und mehrere Prellungen zu, so dass er in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Sachschaden wird mit 2.200 EUR angegeben.

Wildunfälle

Um 05:30 Uhr befuhr heute früh ein 23-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw die L 3244 in Richtung Aue. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, wodurch die Beifahrertür und der rechte Frontbereich beschädigt wurden. Das Wildschwein lief nach dem Aufprall davon.

6.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend zwischen Langenhain und Eschwege ereignet hat. Um 21:30 Uhr war ein 52-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in Richtung Eschwege unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Reh kam, das dadurch tödlich verletzt wurde.

Einbruch in Lagerhalle und Diebstahl eines Pritschenwagens

Zwischen dem 14.04.22, 13:00 Uhr und heute Morgen, 05:27 Uhr, wurde in Wehretal-Reichensachsen ein Pritschenwagen einer Baufirma in der Straße “Im Lindenhof” gestohlen. Der grünfarbene Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen “ESW-HK 194” war in einer dortigen Lagerhalle untergestellt.

Über das verlängerte Osterwochenende haben unbekannte Täter eine Tür zur Lagerhalle aufgebrochen und das dort abgestellte Fahrzeug aus der Halle herausgefahren und entwendet. Der Schaden wird mit 30.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss – Unfall in Berge verursacht

(ots) Um 23:40 Uhr befuhr am Montagabend 18.04.2022 eine 54-Jährige aus Neu-Eichenberg mit ihrem Pkw die Straße “Neuenrode” in Neu-Eichenberg/Berge. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem sie ca. 15 Meter über eine Rasenfläche gefahren war, prallte das Auto frontal gegen einen größeren Stein. Der etwa ein Quadratmeter große Stein wurde dadurch ca. 10 Meter verschoben, bevor der Pkw dann stark unfallbeschädigt zum Stehen kam.

Bei der Überprüfung der Fahrerin stellte sich heraus, dass diese unter Alkoholeinfluss das Auto fuhr; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Dieseldiebstähle

Über die Osterfeiertage kam es im Baustellenbereich “Blinde Mühle” an der B 400 zu mehreren Dieseldiebstählen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden dabei aus fünf Fahrzeugen ca. 700 Liter Kraftstoff abgepumpt und entwendet. Bei Anzeigenaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass auf diesem und einem benachbarten Baustellengelände (Bau der BAB 44) weitere Fahrzeuge betroffen waren.

In diesen Fällen kam es zum Diebstahl von weiteren 750 Litern Diesel. Auch wurde der Tankdeckel eines Radladers aufgebrochen, aus diesem wurden 50 Liter Diesel entwendet. Aus einem weiteren Baustellenfahrzeug wurde das Hydrauliköl entwendet, nachdem der Verschluss aufgebrochen wurde.

Insgesamt dürften somit ca. 1.500 Liter Diesel sowie das Hydrauliköl über die Ostertage von der Baustelle im Bereich der “Blinden Mühle” entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter Tel.: 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gartenhütte aufgebrochen

Nachträglich angezeigt wurde heute der Aufbruch einer Gartenhütte, der sich bereits zwischen dem 12.04. und dem 15.04.22 ereignet hat. Unbekannte suchten das Grundstück in der Leipziger Straße in Walburg auf und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 1.300 EUR. Darunter auch einen Laubbläser “Stihl”, eine Säge und eine Sense sowie diverses Werkzeug. Der Sachschaden wird mit 30 EUR angegeben.

Trampolin gestohlen

In der Nacht vom 18./19.04.22 wurde in der Magdeburger Straße in Hessisch Lichtenau ein Trampolin aus dem Garten eines Anwesens gestohlen. Das im Durchmesser über zwei Meter große Trampolin dürfte mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert worden sein.

Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93040 entgegen.

