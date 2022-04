Kassel-Kirchditmold (ots) – Ein Mann wurde Dienstagnacht gegen 0:30 Uhr, über eine Überwachungskamera dabei beobachtet, wie er die eingezäunte Pferdekoppel betrat. Anschließend näherte sich der 34-jährige Mann einem Pony. Offenbar kam es zu entsprechenden Handlungen an dem Tier.

Die sofort alarmierten Polizeistreifen des Polizeireviers Süd-West konnten den 34-Jährigen noch auf der Pferdekoppel festnehmen. Das betroffene Pony blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Bereits Ende März 2022 in einer Pferdekoppel in Kirchditmold, verging sich ein Mann sexuell an einem Pony.

Den 34-Jährigen brachten die Beamten für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruchs, auch in dem zurückliegenden Fall der ebenfalls von einer Kamera aufgezeichnet worden war, verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen