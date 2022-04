Kaiserslautern – Die Uni-Villa-Wanderung der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) feiert am 30. April 2022 in ihrer zwölften Auflage eine Premiere.

Unter dem Motto „To Get There – Together“, laden erstmals die beide Standorte der künftigen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) gemeinsam Naturliebhaber und Wander-Enthusiasten aus der Süd- und Westpfalz ein. Die Route führt von Kaiserslautern aus 26 Kilometer durch den Pfälzer Wald zur Villa Denis in Frankenstein. Wer es gemächlicher angehen möchte, startet auf halber Strecke in Waldleiningen. Neben der Wanderung stehen auch geführte Fahrrad- und Mountainbike-Touren auf dem Programm.

Die Wanderung beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung durch Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter, Präsident der TUK, und Prof. Dr. Gabriele Schaumann, Vizepräsidentin der Universität in Landau, der designierten Doppelspitze der RPTU. Treffpunkt ist das Gelände des Universitätssports in Kaiserslautern. Entlang der Strecke sorgen Stationen mit Verpflegung für Energie und mit Spielen für Kurzweile. Ab 13 Uhr steht das Parkfest an der Villa Denis auch allen Gästen offen, die nicht gewandert sind. Neben Speis, Trank und Livemusik erwarten die Besucherinnen und Besucher neben einem Kinderprogramm auch Sport- und Spielangebote des Universitätssports. Daneben wird die Tür der Villa Denis an diesem Tag zur Besichtigung offenstehen.